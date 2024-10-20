Президент Бразилии отказался лететь на саммит БРИКС из-за травмы головы

Президент Бразилии Лула да Силва решил пропустить саммит БРИКС из-за травмы затылка

Tекст: Ольга Иванова

Сообщается, что Лула да Силва получил травму затылка в результате инцидента дома. Медики заявили, что травма не представляет опасности для здоровья, но рекомендовали ему избегать дальних перелетов, сообщает РИА «Новости»

Новостной портал G1 уточнил, что из-за инцидента Лула да Силва не может временно летать на дальние расстояния. Ранее сообщалось, что планировалась очная встреча президентов России и Бразилии в рамках саммита БРИКС, о чем заявил российский посол Алексей Лабецкий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Китая подтвердило, что Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани, Россия поддержала позицию Казахстана по вступлению в БРИКС, а также стало известно, что Шри-Ланка планирует подать заявку на вступление в БРИКС.

