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Президент Бразилии отказался лететь на саммит БРИКС из-за травмы головы
Президент Бразилии Лула да Силва решил пропустить саммит БРИКС из-за травмы затылка
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сможет присутствовать на саммите БРИКС в Казани из-за травмы затылка, он примет участие в мероприятии по видеоконференции, следуя медицинским рекомендациям, сообщила пресс-служба главы государства.
Сообщается, что Лула да Силва получил травму затылка в результате инцидента дома. Медики заявили, что травма не представляет опасности для здоровья, но рекомендовали ему избегать дальних перелетов, сообщает РИА «Новости»
Новостной портал G1 уточнил, что из-за инцидента Лула да Силва не может временно летать на дальние расстояния. Ранее сообщалось, что планировалась очная встреча президентов России и Бразилии в рамках саммита БРИКС, о чем заявил российский посол Алексей Лабецкий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Китая подтвердило, что Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани, Россия поддержала позицию Казахстана по вступлению в БРИКС, а также стало известно, что Шри-Ланка планирует подать заявку на вступление в БРИКС.