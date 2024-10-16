Россия поддержала позицию Казахстана по вступлению в БРИКС

Tекст: Александра Юдина

Москва выражает уважение к решению Казахстана относительно вступления в БРИКС, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что Казахстан является стратегическим партнером и союзником России, а также подчеркнул, что страна самостоятельно принимает решения о формате своего участия в международных организациях.

Песков также отметил важность дальнейшего укрепления партнерских отношений с Казахстаном, подчеркнув, что Москва дорожит двусторонними связями.

Кроме того, Песков сообщил, что Россия с нетерпением ожидает участия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в саммите БРИКС, который пройдет в Казани.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Казахстан решил пока не подавать заявку на вступление в БРИКС, учитывая многоступенчатый процесс рассмотрения и другие факторы.

