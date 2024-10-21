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Песков заявил об отсутствии угрозы в сотрудничестве Москвы и Пхеньяна
Песков заявил, что сотрудничество России и КНДР не угрожает другим странам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна носит суверенный характер и не направлено против третьих стран, поэтому не должно вызывать беспокойства у международного сообщества.
Песков отметил, что КНДР является близким соседом и партнером России, и страна имеет право развивать двусторонние отношения в различных сферах, сообщает ТАСС.
«Это ни у кого не должно вызывать каких-то обеспокоенностей, потому что это сотрудничество не направлено против третьих стран», – сказал Песков. Он подчеркнул, что Москва планирует и дальше развивать сотрудничество с Пхеньяном.
Песков также обратил внимание на противоречивую информацию, поступающую от южнокорейских источников и Пентагона, заявив, что к ней следует относиться с осторожностью. Отвечая на вопрос о присутствии северокорейских военных в России и их участии в специальной военной операции, Песков посоветовал обращаться в Министерство обороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский презентовал в Верховной раде «план победы», заявив, что страна на данный момент «воюет с Россией, Ираном и Северной Кореей», а глава Пентагона Ллойд Остин не подтвердил присутствие войск КНДР в зоне специальной военной операции.