Песков заявил об отсутствии угрозы в сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

Песков заявил, что сотрудничество России и КНДР не угрожает другим странам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Песков отметил, что КНДР является близким соседом и партнером России, и страна имеет право развивать двусторонние отношения в различных сферах, сообщает ТАСС.

«Это ни у кого не должно вызывать каких-то обеспокоенностей, потому что это сотрудничество не направлено против третьих стран», – сказал Песков. Он подчеркнул, что Москва планирует и дальше развивать сотрудничество с Пхеньяном.

Песков также обратил внимание на противоречивую информацию, поступающую от южнокорейских источников и Пентагона, заявив, что к ней следует относиться с осторожностью. Отвечая на вопрос о присутствии северокорейских военных в России и их участии в специальной военной операции, Песков посоветовал обращаться в Министерство обороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский презентовал в Верховной раде «план победы», заявив, что страна на данный момент «воюет с Россией, Ираном и Северной Кореей», а глава Пентагона Ллойд Остин не подтвердил присутствие войск КНДР в зоне специальной военной операции.