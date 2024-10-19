Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.54 комментария
Глава Пентагона Остин не подтвердил присутствие войск КНДР в зоне СВО
Американские военные не могут подтвердить заявления киевского режима о том, что в зоне спецоперации на Украине присутствуют войска КНДР, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
«Я видел эти публикации в СМИ. В настоящий момент я не могу их подтвердить», – цитирует Остина ТАСС.
Он отметил, что Соединенные Штаты продолжат изучать этот вопрос.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что КНДР направила «тактический персонал и офицеров» в Донбасс, и что северокорейское руководство «готовит тысячи солдат для отправки на Украину».
До этого Зеленский «объявлял войну» России, Ирану и Северной Корее.