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    Оппозиция готовится победить Санду во втором туре
    Эксперт: Показания датского капитана обостряют расследование диверсии на «Северных потоках»
    В Одессе убили главу организации, занимавшейся насильственной мобилизацией
    Эксперт рассказал о последствиях приглашения Украины в НАТО по требованию Франции
    Киселев: Заявления Путина стали сенсацией для многих глав СМИ
    В G7 договорились направить доходы от активов России на помощь Украине
    Захарова назвала дезинформацией слова Борреля об «убийствах» украинских пленных
    Пушков назвал нацию «с самыми промытыми мозгами» в Европе
    Блогеры отреагировали на объявление Госдепом награды за информацию о проекте «Рыбарь»
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Кому нужны новые сталинские расстрелы

    Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.

    54 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему в современной русской культуре нет войны

    Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».

    14 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская Аляска могла изменить судьбу СССР

    18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.

    17 комментариев
    19 октября 2024, 21:10 • Новости дня

    Глава Пентагона Остин не подтвердил присутствие войск КНДР в зоне СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские военные не могут подтвердить заявления киевского режима о том, что в зоне спецоперации на Украине присутствуют войска КНДР, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    «Я видел эти публикации в СМИ. В настоящий момент я не могу их подтвердить», – цитирует Остина ТАСС.

    Он отметил, что Соединенные Штаты продолжат изучать этот вопрос.

    Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что КНДР направила «тактический персонал и офицеров» в Донбасс, и что северокорейское руководство «готовит тысячи солдат для отправки на Украину».

    До этого Зеленский «объявлял войну» России, Ирану и Северной Корее.

    19 октября 2024, 11:38 • Новости дня
    Захарова: Датскому капитану заткнули рот о кораблях США перед взрывами на «Севпотоках»

    Захарова: Датскому капитану на долгие годы заткнули рот о кораблях США перед взрывами на «Севпотоках»

    Захарова: Датскому капитану заткнули рот о кораблях США перед взрывами на «Севпотоках»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова акцентировала внимание на заявлении капитана датского порта об увиденных американских кораблях перед взрывами на «Северных потоках», адресовав вопрос западным следователям.

    В своем Telegram-канале дипломат обратила внимание на слова капитана порта Кристиансе Йона Анкера Нильсена, который заявил, что видел американские военные корабли в экономической зоне Дании за неделю до взрыва на «Северных потоках».

    По его словам, флоты действовали с выключенными транспондерами, а ему запретили об этом говорить.

    «Вдумайтесь: меньше, чем за неделю до взрыва, американский военный флот тайно орудовал в исключительной экономической зоне Дании. И все это время об этом знал несчастный капитан небольшого датского порта, но ему заткнули рот на долгие годы», – указала Захарова.

    Также дипломат выразила сомнения по поводу того, были ли слова капитана учтены в ходе расследования. Она задалась вопросом о том, опрашивали ли его шведские, немецкие и датские следователи и попала ли эта информация в архивы расследования, или же следователи сосредоточились на версии о польско-украинском водолазе.

    Кроме того, Захарова отметила, что после заявления капитана, Кремль был обвинен в дезинформации датскими СМИ. Она напомнила об угрозах американского президента Джо Байдена уничтожить «Северный поток 2» и обещаниях Виктории Нуланд прекратить его работу, ставя под сомнение объективность расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия обвинила США и Британию в причастности к подрыву «Северных потоков» на основе доказательств, представленных ООН в рамках расследования из-за отсутствия результата от Швеции, Дании и Германии.

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    19 октября 2024, 12:55 • Новости дня
    Российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области

    Украинский снайпер Юрий Маслюков заснул на позиции в Курской области и попал в плен

    Российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Снайпер ВСУ Юрий Маслюков оказался в плену после того, как заснул на позиции в Курской области, когда его товарищ ушел за провиантом, сообщил пленный украинский военный.

    По его словам, батальон, в составе которого он находился, несколько раз был разгромлен и полностью переукомплектовывался. Многие его сослуживцы предпочли сбежать или сдаться в плен, не видя смысла в продолжении участия в операции, передает «Царьград».

    Маслюков рассказал, что заснул, пока его товарищ по позиции ушел за провиантом. Вернувшись, товарищ обнаружил группу российских солдат и сдался. Маслюкова российские военные разбудили со словами: «Сдавайся, и будешь жить».

    Пленный снайпер также рассказал, что попал на фронт из тюрьмы, где отбывал срок за пьяное вождение. Контракт ему пришлось подписать под угрозой увеличения срока заключения. В батальоне его специальность называлась «пехотный снайпер».

    Ранее пленный рассказал, что украинское командование предупредило своих военных в Курской области, что эвакуации не будет.

    Также украинские солдаты рассказали, что командирам ВСУ разрешено отступать, оставляя на позициях своих подчиненных.

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    19 октября 2024, 14:02 • Видео
    Главный противник Санду. Кто он?

    В воскресение в Молдавии пройдут президентские выборы, возможно, самые важные в истории страны. Главным противником действующего президента Майи Санду стал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но может ли он победить?

    Коментарии (0)
    18 октября 2024, 23:56 • Новости дня
    США объявили награду за информацию о проекте «Рыбарь»

    Госдеп предложил до 10 млн долларов за данные о проекте «Рыбарь»

    США объявили награду за информацию о проекте «Рыбарь»
    @ Рыбарь/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Госдеп объявил о вознаграждении за информацию о проекте «Рыбарь» в рамках программы Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие»), которая предлагает награду на сумму до 10 млн долларов за информацию, касающуюся вмешательства в выборы в США.

    На сайте Rewards for Justice сообщается, что награда до 10 млн долларов предлагается за информацию об иностранных лицах и организациях, якобы причастных к вмешательству в выборы в США.

    Утверждается, что «российская медиаорганизация Rybar LLC (также известная как Rybar, Rybar OOO и Project Rybar)» ведет «пропагандистские каналы» в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    В частности, речь идет о «TEXASvsUSA», который, по версии Госдепа, нацелен на создание социального и политического напряжения в США, особенно в контексте предстоящих президентских выборов, используя для этого «проблему нелегальных мигрантов, пересекающих границу Техаса».

    «Рыбарь» управляет пропагандистскими каналами в социальных сетях #HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS для продвижения политических интересов российского правительства в Соединенных Штатах», – говорится в сообщении.

    Также указан ряд лиц, которые, как утверждает американская сторона, «осуществляли операции по оказанию вредоносного влияния на избирательный процесс в США». В частности, в список включены основатель «Рыбаря» Михаил Звинчук и Валерия Звинчук, которая названа креативным директором «Рыбаря».

    В ответ Звинчук опубликовал на Rutube видео «Минюст, Госдеп, где миллионы?». Он заявил: «Мы молодцы. Нас обвиняют в том, к чему мы не причастны. Считают угрозой национальной безопасности США». Комментируя обещание награды за информацию, он продемонстрировал свой паспорт и назвал адрес прописки. «Ищите, удачи», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в отношении Звинчука были введены западные санкции.

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    19 октября 2024, 16:37 • Новости дня
    В Одессе убили главу организации, занимавшейся насильственной мобилизацией

    Украинские СМИ сообщили об убийстве главы организации, занимавшейся насильственной мобилизацией горожан

    В Одессе убили главу организации, занимавшейся насильственной мобилизацией
    @ the_other_ukraina

    Tекст: Вера Басилая

    В Одессе найден мертвым Геннадий Бейбутян, возглавлявший организацию, участвующую в насильственной мобилизации горожан, сообщила «Страна.ua».

    Издание пишет, что тело Бейбутяна было обнаружено рядом с автомобилем Tesla, оставленным на обочине дороги. По предварительным данным, его застрелили, передает РИА «Новости».

    Члены организации, возглавляемая Бейбутяном, известны как «добровольные помощники» полиции, они активно сотрудничают с военкоматами в проведении принудительной мобилизации. Помимо этого, члены этих формирований, по данным издания, выступают посредниками при передаче взяток сотрудникам военкоматов.

    В настоящий момент полиция активно ищет подозреваемых в убийстве и устанавливает подробности произошедшего.

    Ранее в Одессе зафиксировали первый случай поджога квартиры сотрудника военкомата, в котором обвинили группу из 17-летних подростков. 

    До этого в Одессе сотрудники территориального центра комплектования избили мужчину до бессознательного состояния.

    Также сообщалось, что на Украине подожгли более 200 автомобилей ВСУ, причем около четверти из них были сожжены несовершеннолетними.

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    19 октября 2024, 13:27 • Новости дня
    МИД предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО

    Полищук: Вступление Украины в НАТО вызовет неконтролируемую эскалацию конфликта

    МИД предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Вера Басилая

    Вступление Украины в НАТО поставит крест на политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и вызовет неконтролируемую эскалацию, заявил директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

    Полищук заявил, что вступление Украины в НАТО сделает неизбежным непосредственное участие альянса в боевых действиях против России и приведет к неконтролируемой эскалации, передает РИА «Новости».

    Он также прокомментировал заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который предположил, что вступление Украины в НАТО может стать началом третьей мировой войны. Российский дипломат подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала об опасности такого сценария.

    Полищук выразил надежду, что среди руководства НАТО есть здравомыслящие политики, которые осознают разрушительные последствия возможного приглашения Украины в альянс. Ответственность за эскалацию, по его словам, ляжет на западных кураторов киевского режима.

    Ранее Зеленский представил в Раде свой «план победы», который включает приглашение Украины в НАТО «уже сейчас». Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопросы о перспективах вступления Украины в НАТО.

    Французский министр-делегат Бенжамен Хаддад заявил о намерении Парижа уговорить партнеров пригласить Украину в НАТО.

    Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО воюет с Россией на Украине руками украинских солдат, но победа в этом конфликте будет за Россией.

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    19 октября 2024, 06:54 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве
    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве прозвучала воздушная тревога, произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Позднее воздушную тревогу в городе отменили, передает ТАСС.

    Взрывы также раздались в Черкасской области Украины, передает РИА «Новости».

    Сирены продолжают действовать в Киевской области и нескольких других регионах страны.

    Напомним, сообщалось о взрыве в Шостке Сумской области Украины.

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    19 октября 2024, 10:48 • Новости дня
    Украинка устроила скандал в кафе Киева из-за русского языка
    Украинка устроила скандал в кафе Киева из-за русского языка
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    В одном из киевских кафе украинка устроила скандал из-за того, что посетители за соседним столиком общались на русском языке, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Страна» сообщило, что украинке не понравилось, что за соседним столиком молодые люди общались на русском языке. Девушка заявила, что на Украине «все плохо» из-за людей, которые продолжают говорить по-русски, передает RT.

    Несмотря на напряженную атмосферу, молодые люди в ответ лишь посмеялись над украинкой.

    Ранее жительницы Киева устроили скандал из-за отказа таксиста говорить на украинском языке.

    Кроме того, в Одессе на бизнес-мероприятии произошел конфликт из-за языка, участницы требовали от спикера перейти на украинский.

    Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что местные жители не перестают говорить между собой на русском языке.

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    19 октября 2024, 09:35 • Новости дня
    В Кремле заявили о готовности Путина к диалогу по Украине
    В Кремле заявили о готовности Путина к диалогу по Украине
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин был и остается открыт к диалогу по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Путин неоднократно говорил и подтверждал, что он был и остается открытым для коммуникации, для разговора», – подчеркнул представитель Кремля.

    Также Песков приветствовал готовность канцлера ФРГ Олафа Шольца к диалогу с российским лидером.

    «Это важные слова, потому что еще совсем недавно Германия была среди остальных стран коллективного Запада, которые полностью исключали какие-либо контакты с Путиным», – подчеркнул он.

    При этом представитель Кремля отметил, что в данный момент ни Германия, ни США пока не инициировали контактов с Путиным касательно ситуации на Украине. Однако Песков заметил, что слова Шольца о готовности к диалогу в данный момент не подкреплены какой-либо реальной готовностью.

    «Последуют ли за этим какие-то инициативы – время покажет», – указал он.

    В заключение представитель Кремля отметил, что любая война заканчивается миром, однако в ситуации с Украиной для России главное – защитить себя.

    «Нам главное – решить наши интересы безопасности. Собственно, то, что предлагалось сделать до СВО, и то, что было отвергнуто», – резюмировал Песков.

    Ранее Путин назвал условие, при котором Россия будет вести диалог с Украиной.

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    19 октября 2024, 16:37 • Новости дня
    Журналист Боуз заявил о российском «плане победы» для Украины

    Ирландский журналист Чей Боуз заявил о российском «плане победы» для Украины

    Журналист Боуз заявил о российском «плане победы» для Украины
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Настоящий «план победы» для Украины разработан в России, заявил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

    «Пока все смеются над «планом победы» сумасшедшего диктатора [президента Украины Владимира] Зеленского, вот реальный план победы для Украины. Единственная проблема для Зеленского и НАТО заключается в том, что его составили русские», – цитирует Боуза РИА «Новости».

    Так он отреагировал на заявление Лаврова, напомнившего о предложенных президентом России Владимиром Путиным условиях прекращения конфликта на Украине.

    Ранее Зеленский заявил о своем «плане победы», предполагающим приглашение Украины в НАТО «уже сейчас». Президент США Джо Байден отказался комментировать возможность вступления Украины в НАТО.

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    19 октября 2024, 04:56 • Новости дня
    Франция выступила за приглашение Украины в НАТО

    Французский министр-делегат Хаддад заявил о намерении Парижа уговорить партнеров пригласить Украину в НАТО

    Франция выступила за приглашение Украины в НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Франция активизирует усилия по убеждению партнеров в необходимости пригласить Украину в НАТО, заявил министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Хаддад.

    «Приглашение – это первый этап, политический сигнал, мы могли бы это сделать уже сейчас», – приводит слова Хаддада РИА «Новости» со ссылкой на Parisien.

    Он отметил, что Франция мобилизует усилия для убеждения партнеров в этом вопросе, несмотря на вероятную сложность и длительность процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Зеленский презентовал в Раде свой «план победы», который включает приглашение Украины в НАТО «уже сейчас». Зеленский позднее сообщил, что Германия скептически оценивает возможность включения украинской стороны в Североатлантический альянс. Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопросы о перспективах вступления Украины в НАТО.


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    19 октября 2024, 17:32 • Новости дня
    Захарова назвала дезинформацией слова Борреля об «убийствах» украинских пленных
    Захарова назвала дезинформацией слова Борреля об «убийствах» украинских пленных
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля о якобы убийствах украинских солдат российскими военными являются дезинформацией, направленной на очернение России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Подобные обвинения со стороны Борреля не обоснованы никакими документальными доказательствами, следует из комментария Захаровой в Telegram-канале МИД России.

    Она подчеркнула, что Киев и его западные союзники не смогли подтвердить список погибших в Буче или имена «украденных детей», а также привела в пример бывшего украинского омбудсмена Людмилу Денисову, которая призналась в фабрикации историй о преступлениях российских военных.

    Мария Захарова напомнила, что в открытых источниках доступны свидетельства преступлений украинских неонацистов и иностранных наемников против пленных российских военнослужащих. При этом, по ее словам, европейские лидеры, включая Борреля, предпочитают их игнорировать.

    Она также заявила, что попытки нанести России стратегическое поражение обречены на провал и добавила, что это уже очевидно многим здравомыслящим людям.

    Ранее  Боррель заявил, что Евросоюз намерен усилить Украину, но указал, что перспектива «принудить Россию» военным путем к перемирию является отдаленной перспективой.

    Политолог Павел Данилин утверждал, что лицемерие Евросоюза на Украине дорого обошлось его дипломатии.

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    18 октября 2024, 22:08 • Новости дня
    Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной

    Россия вернула 95 попавших в плен к ВСУ военнослужащих

    Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих, украинской стороне также переданы 95 военнопленных солдат ВСУ, сообщило Минобороны России.

    Российские военные сейчас находятся в Белоруссии, где получают психологическую и медицинскую помощь. Также они получили возможность связаться с родственниками. Позднее они вернутся в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Посредником в обмене выступили ОАЭ, сообщает Минобороны России в Telegram.

    В конце августа состоялся обмен 115 российских военнопленных и 115 украинских военнопленных. В сентябре российская и украинская сторона провели обмен по формуле «49 на 49».

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    19 октября 2024, 17:02 • Новости дня
    Российский солдат выжил после удара восьми дронов-камикадзе
    Российский солдат выжил после удара восьми дронов-камикадзе
    @ УФСБ по ДНР/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащий ВС России с позывным Фунт смог пережить атаки сразу восьми украинских дронов-камикадзе, сообщают Telegram-каналы.

    Бой длился менее 20 минут, беспилотники-камикадзе поочередно атаковали Фунта, но тот смог выжить, получив лишь легкое ранение, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Черные гусары».

    Отмечается, что для него это был первый бой на передовой.

    Ранее российский пограничник на Курском направлении избежал смерти благодаря цепочке от амулета, которая остановила осколок украинской мины в двух миллиметрах от артерии.

    До этого в Сети публиковали видеозапись с российским военнослужащим, который головой отбил летящий на него FPV-дрон и выжил.

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    18 октября 2024, 23:07 • Новости дня
    Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена российскими военными
    Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена российскими военными
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Минобороны России опубликовало видеозапись с российскими военными, которых удалось вернуть из украинского плена.

    На видео, опубликованном в Telegram ведомства, военнослужащие садятся в автобусы. Один из них заявил: «Духом мы сильны, поэтому не надо отчаиваться».

    Напомним, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих, украинской стороне также переданы 95 военнопленных солдат ВСУ.

    Коментарии (0)
    19 октября 2024, 03:29 • Новости дня
    Украина осудила стремление других стран к прямым переговорам с Россией

    Зеленский подверг критике желание партнеров Украины начать прямые переговоры с Россией

    Украина осудила стремление других стран к прямым переговорам с Россией
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев считает, что переговоры об урегулировании украинского кризиса могут вестись только при прямом участии Украины, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «У разных партнеров время от времени по разным причинам возникают желания касательно прямых переговоров с Российской Федерацией. Наше мнение не изменилось, мы считаем, что не может быть переговоров про нас без нас», – приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Однако Зеленский выразил готовность включить предложения Китая, Бразилии и стран Африки в план мирного урегулирования. Он подчеркнул, что для остановки конфликта необходимы более жесткие санкции и давление на Россию со стороны таких стран, как Китай, Индия, США и Саудовская Аравия.

    Зеленский также сообщил, что украинская делегация в США обсудила приглашение Украины в НАТО и усиление ее вооруженных сил, получив «фидбэк» от Белого дома. «Мы ждем и в ближайшее время она будет тут с теми или иными ответами», – сказал он.

    Зеленский подчеркнул, что несмотря на частые обсуждения вопроса о вступлении Украины в НАТО, некоторые страны, такие как Германия, сохраняют скепсис в отношении закрытия дверей для диалога с Россией. Однако переговоры с Францией проходят успешно, сказал он, добавив, что Париж оперативнее других союзников закрывает вопрос в направлении усиления и укомплектования бригад качественной техникой.

    Зеленский вновь отметил важность вступления Украины в НАТО, заявив о якобы неисполненных гарантиях безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия по Будапештскому меморандуму.

    «На сегодня, если вы посмотрите на все страны мира, где нет войн – это страны или НАТО, или страны, у которых есть соответствующее, сильное, опасное оружие. И Украина не получила ни первого, ни второго», – резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский представил в Верховной раде «план победы», который включает приглашение Украины в НАТО и удары вглубь России западным оружием. Мировые СМИ подвергли критике «план» Зеленского.

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    Оппозиция готовится победить Санду во втором туре

    В Молдавии в воскресенье пройдут президентские выборы и референдум о евроинтеграции страны. Помимо действующего главы государства Майи Санду на высший пост претендует десяток кандидатов, из которых реальную конкуренцию могут навязать лишь двое. Поэтому главная интрига голосования – кто вместе с Санду выйдет во второй тур. Как показывают соцопросы, у одного из соперников есть теоретические шансы на победу в случае схватки с Санду один на один. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Главный противник Санду. Кто он?

      В воскресение в Молдавии пройдут президентские выборы, возможно, самые важные в истории страны. Главным противником действующего президента Майи Санду стал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но может ли он победить?

    • Зеленский опять угрожает России ядерной бомбой

      Владимир Зеленский предложил Западу выбор: или Украину принимают в НАТО, или она воссоздаст ядерную бомбу. Позднее он, правда, заявил, что его неправильно поняли. Это не так: с Зеленским уже все понятно.

    • «Теперь Украина воюет с тремя странами»

      «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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