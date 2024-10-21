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ВСУ отправили бывших заключенных на передовую под Красноармейском
Украинские войска использовали бывших заключенных в боях под Красноармейском и Кураховым
Украинские войска задействовали бывших заключенных на первой линии обороны под Красноармейском и Кураховым, что подтверждается силовыми структурами, заявившими об утилизации этих подразделений для замедления наступления российских войск.
Украинские войска отправляют подразделения, состоящие из бывших заключенных, на первую линию обороны в районе Красноармейска и Курахова, передает ТАСС. По информации от силовых структур, эти подразделения берут на себя первый удар и часто погибают на месте.
Собеседник агентства отметил, что бывших заключенных используют для замедления наступления российских войск. «Они их просто утилизируют», – подытожил он, добавив, что это произошло в нескольких населенных пунктах вокруг Красноармейска и Курахова.
Ранее сообщалось, что состоящий из преступников батальон ВСУ «Шквал» хочет пополнить свои ряды осужденными за убийство. Российские бойцы впервые взяли в плен экс-заключенных из батальона ВСУ «Шквал».
Власти Украины рассчитывают, что благодаря подписанному ранее президентом Владимиром Зеленским закону о добровольной мобилизации заключенных в ряды ВСУ удастся привлечь около 15 тыс. человек.