Украинские войска использовали бывших заключенных в боях под Красноармейском и Кураховым

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские войска отправляют подразделения, состоящие из бывших заключенных, на первую линию обороны в районе Красноармейска и Курахова, передает ТАСС. По информации от силовых структур, эти подразделения берут на себя первый удар и часто погибают на месте.

Собеседник агентства отметил, что бывших заключенных используют для замедления наступления российских войск. «Они их просто утилизируют», – подытожил он, добавив, что это произошло в нескольких населенных пунктах вокруг Красноармейска и Курахова.

Ранее сообщалось, что состоящий из преступников батальон ВСУ «Шквал» хочет пополнить свои ряды осужденными за убийство. Российские бойцы впервые взяли в плен экс-заключенных из батальона ВСУ «Шквал».

Власти Украины рассчитывают, что благодаря подписанному ранее президентом Владимиром Зеленским закону о добровольной мобилизации заключенных в ряды ВСУ удастся привлечь около 15 тыс. человек.