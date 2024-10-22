Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
В Луганске презентовали книгу о бойцах СВО «Пробуждение» Соловьева
Писатель Иван Соловьев презентовал в Луганске книгу «Пробуждение» о героях СВО
В Луганске представили книгу писателя и общественного деятеля Ивана Соловьева «Пробуждение», завершающую трилогию о героях СВО.
В цикл о героях специальной военной операции также входят книги «Красные линии» и «Отец Владимир». Эти книги описывают судьбы участников СВО и охватывают идеологические аспекты событий, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Во время мероприятия Соловьев подчеркнул значимость издания своей третьей книги именно в Луганске. Он отметил интерес читателей к сериям книг, которые, по его словам, востребованы и пользуются спросом. «Третья книга посвящена нашим ребятам, которые сегодня на передовой защищают нашу Родину», – заявил автор.
Соловьев рассказал, что в новых произведениях много историй, основанных на реальных событиях, переданных полковыми священниками. Эти истории, как отметил автор, говорят о чудесах, происходящих благодаря вере, и о том, как вера помогает бойцам в сложных ситуациях.
Кроме того, автор подчеркнул, что трилогия стала первым литературным произведением, посвященным героям СВО. Он отметил, что культура и искусство также могут внести вклад в победу, помогая людям лучше понять события, происходящие на фронте.
В завершение презентации Соловьев передал более ста экземпляров своей книги Луганской республиканской универсальной научной библиотеке имени Максима Горького.