Вучич пообещал Трампу радушный прием в Сербии

Президент Сербии Вучич пообещал Трампу теплый прием

Tекст: Вера Басилая

Американского лидера ждет невероятно теплый прием в Сербии, где его популярность превосходит все ожидания местного населения. Уверенность в этом выразил Александар Вучич в интервью американскому телеканалу Fox News, передает ТАСС.

«Я надеюсь, что мы сможем его принять. Его будут приветствовать и ждать гораздо больше людей, чем он сам того ожидает», – заявил Вучич. Он назвал американского лидера прагматичным человеком, который пользуется огромной популярностью в Сербии.

Глава государства выразил надежду, что стратегический диалог между двумя странами начнется через один или два месяца. Основной упор на предстоящих переговорах будет сделан на развитии экономических связей, включая энергетику и технологии искусственного интеллекта. Ранее министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил, что республика по указанию Вучича будет активно работать над развитием сотрудничества с США во всех сферах.

В мае президент Сербии отказался жертвовать отношениями с США ради вступления в Евросоюз. В прошлом году сербский посол в Вашингтоне Драган Шутановац пригласил президента США посетить республику.

Ранее Александар Вучич предложил Белград в качестве места для переговоров американского лидера с Владимиром Путиным.