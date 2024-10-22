Посещая Астану, Бишкек, Душанбе или Ташкент, постоянно убеждаешься, какую пользу конфликт России и Запада приносит развитию республик Центральной Азии.0 комментариев
Пожар в гостиничном комплексе под Анапой ликвидировали
Пожар в гостиничном комплексе под Анапой потушили полностью
Пожарные ликвидировали возгорание в гостиничном комплексе в селе Сукко: кровли двух зданий горели на площади 1,1 тыс. кв. метров.
Пожар в гостиничном комплексе в селе Сукко под Анапой полностью потушен, сообщает ТАСС. Возгорание охватило кровли двух зданий на общей площади 1,1 тыс. кв. метров. В результате происшествия, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Всего из комплекса были эвакуированы 60 человек. Эвакуированные временно размещены во всероссийском детском центре «Смена». Центр также обеспечил проезд пожарной спецтехники и оказал помощь в эвакуации.
Пожар возник на соседней территории с ВДЦ «Смена». Благодаря слаженной работе пожарных службы МЧС по Краснодарскому краю, пожар был ликвидирован без задержек.
Ранее в Москве на Головинском шоссе произошел пожар в гостинице «Охотник», от крыши которой поднимался черный дым.
До этого под стражу был помещен владелец гостиницы в Лобне, где при возгорании погибли два человека.