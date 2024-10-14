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    Игорь Караулов Игорь Караулов В наперстках «мирных планов» – пустота

    Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.

    11 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Почему арабо-израильская война так важна для России

    Наши противники утверждают (сами, их никто за язык не тянул), что сражаются против нас на двух фронтах – в Палестине и на Украине. И разница в образе действий Израиля и России на этих фронтах настолько очевидна, что делает изоляцию России со стороны большинства населения планеты просто невозможной.

    4 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Человек не имеет к глобальному потеплению никакого отношения

    Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.

    15 комментариев
    14 октября 2024, 20:36 • Новости дня

    Путин внес в Госдуму проект ратификации договора о партнерстве с КНДР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно–Демократической Республикой.

    Соответствующий документ уже доступен в электронной базе Госдумы. В проекте федерального закона указано: «Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно–Демократической Республикой, подписанный в городе Пхеньяне 19 июня 2024 года», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин направил поздравления северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 76-й годовщины образования КНДР и подчеркнул высокий уровень двусторонних отношений между Россией и Северной Кореей, а ранее сообщалось, что Россия и КНДР обсудили укрепление многосторонних связей и возможное расширение сотрудничества в области экономики и культуры.

    В июне Путин посетил КНДР по приглашению Ким Чен Ына. Москва и Пхеньян подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    13 октября 2024, 00:38 • Новости дня
    Захарова иронично прокомментировала ролик МИД Испании с кадрами из Москвы

    Мария Захарова назвала «испанским стыдом» ролик МИД Испании в честь Дня испанской нации с кадрами из Москвы

    Захарова иронично прокомментировала ролик МИД Испании с кадрами из Москвы
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова иронично прокомментировала видеоролик, опубликованный МИД Испании, где используются кадры из московского Парка Горького, назвав его «испанским стыдом».

    Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выразила недовольство по поводу видеоролика, представленного в соцсетях Министерством иностранных дел Испании в честь Дня испанской нации, сообщает ТАСС.

    Захарова отметила, что в ролике, использовались кадры Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького в Москве.

    «Наконец все узнали, что означает выражение «испанский стыд», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Испании в честь Дня испанской нации разместило в соцсетях видео с кадрами у парка Горького в Москве. Многие удивились, почему для такого повода были выбраны именно эти кадры.

    День испанской нации, отмечаемый 12 октября, приурочен к годовщине высадки испанской экспедиции Христофора Колумба в 1492 году в Новом Свете.

    Это событие стало знаковым, поскольку привело к взаимодействию европейских и американских культур, кардинально изменив их мировоззрение и образ жизни.

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    13 октября 2024, 19:10 • Новости дня
    Эксперт: Потеря Дзержинска вызовет у Киева ряд комплексных проблем

    Аналитик Рожин: Взятие Дзержинска позволит ВС России активнее прощупывать границы Славянско-Краматорской агломерации

    Эксперт: Потеря Дзержинска вызовет у Киева ряд комплексных проблем
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ уже утратили контроль над наиболее важными опорными пунктами Дзержинска, а также лишились преобладающих высот. Таким образом, освобождение города может произойти уже в ближайшее время. Это позволит ВС России активнее прощупывать границы Славянско-Краматорской агломерации, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее стало известно о частичном отводе ВСУ из Дзержинска.

    «За последнюю неделю наши войска добились ощутимого прогресса, особенно в южной части Дзержинска (Торецк), где противник был вынужден отводить войска из ряда кварталов из-за угрозы окружения. Также с боями идет продвижение в центральной части населенного пункта. С севера также есть небольшие подвижки», – рассказал военный эксперт Борис Рожин.  

    По словам аналитика, нельзя говорить о бегстве ВСУ, однако «свои позиции они там удерживать объективно не могут». «Такая ситуация сложилась вследствие утраты противником ряда важнейших опорных пунктов, среди которых колония, расположенная в восточной части города, и комплекс шахты «Центральная», – пояснил он.

    Ситуацию для ВСУ осложняет и географическое расположение города. «Там есть ряд важных терриконов, занятие которых обеспечило нам контроль над местностью. То есть попытки проводить ротацию и подводить подкрепление наталкиваются на систематические удары дронами. Таким образом, пути подвоза боеприпасов и личного состава находятся в крайне уязвимом положении», – детализировал эксперт.

    Спикер считает, что утрата Дзержинска, которая может произойти уже в скором времени, обернется для ВСУ падением «позиций, расположенных рядом». «Кроме того, после освобождения города одним из потенциальных направлений продвижения для ВС России станет Константиновка, где Киев уже какое-то время ведет эвакуацию. То есть мы начнем активнее прощупывать границы Славянско-Краматорской агломерации», – рассуждает аналитик.

    «Также у нас появится дополнительная возможность оказывать давление на агломерацию не только через Дзержинск, но и с юга. Соответственно, противнику будет гораздо сложнее маневрировать. Кроме того, ВСУ придется думать, как одновременно прикрыть Константиновку и оборонять Часов Яр и Северск», – подчеркнул Рожин и добавил, что «потеря Дзержинска вызовет у Киева ряд комплексных проблем, которые вряд ли удастся разрешить в краткосрочной перспективе».

    Украинские войска начали частичный отвод своих подразделений из Дзержинска (Торецка), сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Представитель силовых структур отметил: «Обстановка для противника в Дзержинске весьма плачевная, они вынуждены снова бежать. Сейчас наблюдается частичный вывод подразделений из города». Источник также указал, что украинская армия использует отработанную тактику вывода войск малыми группами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для вооруженных сил Украины в Торецке (украинское название Дзержинска) сложилась тяжелая ситуация, а также сообщалось, что ВСУ сосредоточили свои подразделения на западной окраине Дзержинска в связи с зачисткой центральной части города от очагов сопротивления.

    Между тем глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что полное освобождение Дзержинска позволит российским войскам продвигаться на север республики.

    Коментарии (7)
    14 октября 2024, 19:42 • Видео
    Зачистка Украины от мужчин

    Выходные на Украине прошли под знаком облав на уклонистов («ухилянтов»). ТЦК перекрывали выходы из концертных залов, клубов и торговых центров, ожидаются рейды по отелям, а потом и поквартирный обход домов. У Владимира Зеленского катастрофа на фронте, но дело не только в этом.

    Коментарии (0)
    12 октября 2024, 12:50 • Новости дня
    NYT: ВСУ начали применять против ВС России «дроны-драконы» с раскаленным металлом

    The New York Times: ВСУ начали применять против ВС России «дроны-драконы» с раскаленным металлом

    NYT: ВСУ начали применять против ВС России «дроны-драконы» с раскаленным металлом
    @ Maciek Musialek/Anadolu/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Украинская армия внедрила в арсенал «дроны-драконы», обливающие позиции российских войск раскаленным металлом, пишет The New York Times.

    По данным американской газеты, украинские военные начали применять беспилотники, известные как «дроны-драконы», вооруженные раскаленной смесью алюминия и оксида железа, передает «Газета.Ru».

    Уточняется, что эти дроны при воспламенении создают самоподдерживающуюся реакцию, что делает их практически неугасимыми.

    По информации издания, такие беспилотники пролетают над российскими оборонительными позициями, осыпая их дождем раскаленного металла. Затем они сами обрушиваются на врага, создавая разрушительные последствия.

    Украинские солдаты дали этим беспилотникам название «дроны-драконы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ранее успешно уничтожила украинские беспилотники в акватории Азовского моря.

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    13 октября 2024, 17:31 • Новости дня
    Президент Киргизии обвинил Европу в двойных стандартах по отношению к СНГ

    Президент Киргизии Жапаров заявил, что Запад не должен указывать Бишкеку

    Президент Киргизии обвинил Европу в двойных стандартах по отношению к СНГ
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о двойных стандартах европейских стран в вопросе сотрудничества с Россией и СНГ, отметив, что они сами часто действуют не в соответствии с обещаниями.

    Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина. Жапаров выразил недовольство действиями европейских стран, которые, по его словам, говорят одно, а делают совершенно другое. Он подчеркнул, что некоторые страны, входящие в ЕС или НАТО, продолжают сотрудничать с Россией, несмотря на свои публичные заявления. Жапаров считает, что подобная политика является примером двойных стандартов, и призвал европейские страны не указывать странам СНГ, как им выстраивать свои отношения с Россией.

    6 октября сообщалось, что президент Киргизии Садыр Жапаров прибудет в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ, где будут обсуждаться вопросы укрепления сотрудничества.

    Ранее в Бишкеке прошла встреча посла России Сергея Вакунова и главы МИД Киргизии Жээнбека Кулубаева, на которой обсуждались вопросы миграции и экономических связей.

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    12 октября 2024, 10:46 • Новости дня
    Spiegel: В Киеве заговорили о завершении конфликта с учетом территориальных уступок
    Spiegel: В Киеве заговорили о завершении конфликта с учетом территориальных уступок
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве начали обсуждение сценария завершения конфликта с Россией, предполагающего отказ от жесткой позиции по возврату утраченных территорий, пишет Der Spiegel.

    По данным немецкого издания, в Киеве начались обсуждения возможного завершения конфликта с Россией посредством отказа Украины от жесткой позиции по возврату утраченных территорий, передает РИА «Новости».

    Как отметил высокопоставленный киевский чиновник, без определенных уступок победа будет невозможна.

    Чиновник также выразил сомнения в продолжении активной поддержки Украины со стороны США, независимо от результатов предстоящих выборов президента этой страны.

    Он подчеркнул, что негативное влияние на ситуацию оказывают настроения как среди военных, так и гражданского населения.

    «Прогноз плохой. Моральный дух части войск беспокоит. Люди на самом деле больше не хотят воевать. Несправедливость войны может разорвать общество на части», – предупредил он.

    Накануне офис президента Украины отверг слухи о возможных территориальных уступках России ради членства в НАТО, назвав их «абсолютным бредом».

    Между тем в западных внешнеполитических кругах более полутора лет обсуждается возможность разделения Украины на две части по аналогии с ФРГ и ГДР, писала Financial Times.

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    12 октября 2024, 07:26 • Новости дня
    Дудя привлекли к ответственности после интервью с Лебедевым

    Юрий Дудь получил административное дело за нарушение закона об иноагентах

    Дудя привлекли к ответственности после интервью с Лебедевым
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Прокуратура возбудила административное дело на Юрия Дудя за отсутствие маркировки иноагента в интервью с Артемием Лебедевым на YouTube-канале «вДудь».

    Прокуратура привлекла к административной ответственности блогера Юрия Дудя, признанного в России иностранным агентом, за нарушение закона об иноагентах после выхода его интервью с дизайнером Артемием Лебедевым на видеохостинге YouTube, сообщает ТАСС.

    «В ходе проверки установлено, что Дудь разместил видеоролик без указания на то, что материал произведен и распространяется иностранным агентом», – заявили в правоохранительных органах.

    Административное дело было возбуждено через месяц после выхода интервью. Вменяемое Дудю правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ, грозит штрафом от 30 до 50 тыс. рублей. Напомним, 15 апреля 2022 года Минюст РФ признал Дудя иноагентом.

    Летом 2022 года московский суд оштрафовал его на 120 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В августе 2023 года Таганский суд Москвы назначил Дудю штраф в 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете, что он оспорил в Мосгорсуде.

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    14 октября 2024, 12:44 • Новости дня
    Рогов предрек ВСУ обвал Запорожского участка фронта

    Член ОП Рогов: Для ВС России открывается возможность нового вектора ударов по Гуляйполю

    Рогов предрек ВСУ обвал Запорожского участка фронта
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Улучшение позиций в Каменском, а также освобождение Левадного и Золотой Нивы открывает для ВС России возможность нового вектора ударов по Гуляйполю – с северо-востока и востока, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее ВС России заняли новые позиции в Каменском и освободили Левадное на границе ДНР и Запорожской области.

    «В Каменском российские военные улучшили позиции по переднему краю. Сейчас основные бои идут в северной части населенного пункта. Инициатива в руках наших ребят. С учетом успехов на Времевском выступе это вызывает сдержанный оптимизм», – отметил Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

    Он также рассказал о том, что ВС России взяли штурмом поселок Левадное. Причем произошло это стремительно, указал собеседник. «В рамках одной попытки наступления наши бойцы продвинулись на три километра – это большое расстояние в условиях нынешних боевых действий. Российские военные проявили морально-волевые качества. Плюс противник, похоже, не ожидал такого напора с нашей стороны», – детализировал спикер.

    Кроме того, как напомнил член ОП, ранее также был освобожден населенный пункт Золотая Нива. «В совокупности это дает возможность российской армии наступать на север на Времевском направлении, а также открывает возможность нового вектора ударов по Гуляйполю – с северо-востока и востока. Ранее наступление шло только с юга и юго-востока», – уточнил Рогов.

    Впрочем, помимо Степногорского направления, где ВС России улучшают позиции в Каменском, а также Времевского направления, где были освобождены два населенных пункта, активные боевые действия происходят на Ореховском направлении, подчеркнул собеседник. Так, в сводках часто звучат населенные пункты Малая Токмачка и Нестерянка.

    Как полагает член ОП, на ситуацию на Запорожском участке фронта влияет несколько факторов. «Во-первых, боевой дух российских военных, потому что воюет не оружие, а люди. Во-вторых, авантюра Киева в Курской области. Те подразделения, которое украинское командование бросило туда, могли бы помочь удерживать линию фронта на том или другом участке. А так мы видим, что он плавно осыпается, а это рано или поздно перейдет к обвалу всего фронта», – считает Рогов.

    Ранее он рассказал о том, что российские войска заняли новые позиции в запорожском селе Каменское, ведя ожесточенные бои на Степногорском направлении фронта. При этом, по его словам, наступление свидетельствует о динамике изменения фронтовой обстановки.

    Накануне также сообщалось об освобождении поселка Левадное. Отмечалось, что в боях участвовали бойцы 336-й гвардейской Белостокской бригады морской пехоты, отмеченной орденами Жукова, Суворова и Александра Невского.

    В ходе операции российские силы прорвали украинскую оборону на Времевском участке Запорожского направления и продвинулись на несколько километров. Левадное было взято штурмом, а российский флаг был поднят на северной окраине поселка.

    Напомним, на минувшей неделе российская авиация нанесла удар по укрепрайону ВСУ в Запорожье. Кроме того, российские войска уничтожили немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T в этом городе, используя фронтовую авиацию.

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    12 октября 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру взвода из Уфы Суфиярову
    Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру взвода из Уфы Суфиярову
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Старший лейтенант Ильдар Суфияров, командир мотострелкового взвода, посмертно удостоен звания Героя России за храбрость в зоне спецоперации, соответствующий приказ подписал президент Владимир Путин.

    О награждении сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, передает РБК

    Суфияров командовал мотострелковым взводом в полку «Башкортостан». В мае прошлого года он подписал контракт на службу в зоне СВО, где героически погиб в апреле 2024 года.

    Группа под командованием Суфиярова 12 апреля держала оборону в течение нескольких часов, отражая атаки противника. Суфияров в итоге остался один и, чтобы не попасть в плен, подорвал себя и троих врагов гранатой. «Храбрый воин, с несгибаемой волей и твердым характером – таким он остался в памяти сослуживцев», – сказал Хабиров.

    Глава Башкирии подчеркнул, что республика предоставит всю необходимую поддержку семье погибшего. Также он выразил благодарность президенту Путину и министру обороны Андрею Белоусову за поддержку инициативы о награждении Суфиярова.

    Добровольческий мотострелковый полк «Башкортостан» был создан в 2023 году, он проходил обучение в Самарской области. В состав полка вошли медицинская рота, артиллерийские подразделения и батальоны, а также штурмовые и разведывательные роты.

    В звание Героя России посмертно присвоили операторам беспилотников Никите Мечтанову и Вячеславу Пастухову, известным по позывным Мечта и Свят.

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    12 октября 2024, 01:25 • Новости дня
    В Ингушетии возбуждено дело после нападения на полицейских

    В Ингушетии трое родственников погибли в результате нападения на авто ЦПЭ МВД

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ингушетии возбуждено уголовное дело после нападения на автомобиль заместителя руководителя Центра по противодействию экстремизму МВД, в результате которого погибли трое человек.

    Следственный комитет России по Ингушетии возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконного оборота оружия, сообщает ТАСС.

    Нападение произошло вечером 11 октября рядом с трассой «Кавказ». Погибли трое человек, включая полицейского, сопровождавшего заместителя руководителя Центра по противодействию экстремизму Адама Хамхоева.

    В результате вооруженного нападения на автомобиль, трое мужчин, находившихся внутри, получили смертельные ранения.

    Как уточнили в МВД по Ингушетии, погибшие были родственниками, включая сотрудника патрульно-постовой службы из Назрани, который в момент происшествия находился вне службы.

    На место инцидента прибыл прокурор региона Андрей Васильченко, который взял расследование под личный контроль.

    В настоящее время следователи проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Полиция разыскивает нападавших, которые скрылись в сторону Северной Осетии. Их автомобиль был найден сожженным в поселении Майское.

    Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла серию террористических актов и диверсий в Ингушетии, задержав восемь человек, у которых были изъяты оружие, взрывчатые вещества и инструкции по их использованию; предотвращено нападение на сотрудников правоохранительных органов.

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    13 октября 2024, 04:27 • Новости дня
    Пассажир погиб при аварийной посадке самолета Ан-3 в Якутии

    При аварийной посадке Ан-3 в Якутии погиб один пассажир, на борту было пять человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В Якутии самолет Ан-3 АК «Борус» совершил аварийную посадку вблизи города Олекминск, в результате которой один из пассажиров погиб, на борту находились пять человек.

    Самолет Ан-3 АК «Борус» совершил аварийную посадку в полутора километрах от города Олекминск в Якутии, сообщает ТАСС.

    На борту находились пятеро, включая трех членов экипажа и двух пассажиров. В результате аварии один из пассажиров погиб.

    По информации пресс-службы ГУ МЧС по Якутии, в готовности к реагированию находятся пять спасателей и воздушное судно Ми-8. «К сожалению, в результате аварии один пассажир погиб», – заявили в МЧС.

    Инцидент расследуется, на месте работают спасатели, готовые оказать необходимую помощь. О причинах аварийной посадки пока не сообщается.

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    13 октября 2024, 05:48 • Новости дня
    Мосгорсуд снизил срок экс-следователю по делу о стрельбе в «Москва-Сити»

    Мосгорсуд смягчил наказание Агаджаняну до 10 лет и 6 месяцев лишения свободы

    Tекст: Денис Тельманов

    Мосгорсуд уменьшил срок заключения бывшему следователю СК РФ Левону Агаджаняну, обвиненному в фальсификации доказательств по делу о перестрелке в «Москва-Сити», на шесть месяцев.

    Мосгорсуд снизил срок заключения бывшему следователю СК РФ Левону Агаджаняну на шесть месяцев. Как передает ТАСС, Агаджанян признан виновным в фальсификации доказательств и привлечении невиновных к уголовной ответственности по делу о стрельбе в «Москва-Сити».

    Теперь он должен отбыть 10 лет и 6 месяцев в колонии общего режима. Его также лишили права занимать госдолжности на три года и специального звания майора юстиции.

    Первоначально Замоскворецкий суд приговорил Агаджаняна к 11 годам колонии. Агаджанян также должен был выплатить 7 млн рублей в качестве компенсации ущерба, однако Мосгорсуд отменил это решение, передав дело в гражданское производство.

    По данным следствия, Агаджанян, который уволился в 2019 году и стал адвокатом, фальсифицировал документы по делу о перестрелке в башне «Око» в «Москва-Сити» в 2017 году. Он незаконно привлек к ответственности трех человек, чей преследование было прекращено.

    Перестрелка в ноябре 2017 года произошла между охранниками бизнесмена Гавриила Юшваева и сотрудниками ЧОП. Пострадали семь человек, включая двух сотрудников Росгвардии. Два участника перестрелки, Эльдар Хамидов и Магомед Исмаилов, получили 16 и 15 лет колонии, соответственно.

    Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 11 годам колонии бывшего следователя СК Левона Агаджаняна, признав виновным в фальсификации доказательств и привлечении невиновного к ответственности по делу о стрельбе в деловом центре «Москва-сити».

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    14 октября 2024, 17:42 • Новости дня
    Россиянка оставила новорожденного младенца в туалете аэропорта Антальи

    Генконсульство России в Анталье подтвердило задержание оставившей в туалете младенца россиянки

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дипломаты генконсульства России в Анталье подтвердили задержание россиянки, которая оставила новорожденного в туалете аэропорта и попыталась улететь на родину без него, сообщили в диппредставительстве.

    Как указали в диппредставительстве, дипломаты сейчас в контакте с матерью и новорожденным, которые сейчас находятся в местной больнице. Представительство готово предоставить им необходимое консульское содействие, передает ТАСС.

    Как сообщил телеканал NTV, полиция задержала россиянку, которая оставила новорожденного ребенка в туалете аэропорта в Стамбуле. Сотрудники службы безопасности обнаружили младенца после вызова от уборщицы. Ребенку на месте оказали первую помощь, а затем доставили в больницу для дальнейшего обследования. Отмечается, что мать вместе с подругой попыталась быстро пройти паспортный контроль, но они были оперативно задержаны.

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    12 октября 2024, 08:33 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила 47 украинских БПЛА

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила 47 украинских БПЛА

    Tекст: Александра Юдина

    Система ПВО России за ночь уничтожила 47 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать три региона и акваторию Азовского моря, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ПВО перехватила и уничтожила 47 украинских беспилотников над территориями Краснодарского края, Курской и Белгородской областей, а также над акваторией Азовского моря.

    По данным Минобороны, из общего числа перехваченных беспилотников, 17 были уничтожены над Краснодарским краем, 16 – над Азовским морем, 12 – над Курской областью и два над Белгородской областью.

    Ранее силы противовоздушной обороны сообщили об уничтожении в районе Геническа четырех украинских беспилотников, взрывы были слышны на Арабатской стрелке.

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    14 октября 2024, 14:38 • Новости дня
    Кремль заявил о притеснениях сторонников России в Молдавии
    Кремль заявил о притеснениях сторонников России в Молдавии
    @ REUTERS/Vladislav Culiomza

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кремль выразил обеспокоенность ситуацией в Молдавии, заявив о значительном количестве жителей, поддерживающих добрые отношения с Россией, сообщил пресс–секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что в Молдавии ограничивают права сторонников развития отношений с Россией, включая запрет на политические партии. По словам Пескова, сторонникам России в Молдавии отказывают в праве создавать свои политические партии и ограничивают доступ к СМИ, освещающим электоральные процессы. Он подчеркнул, что политикам, которые выступают за сотрудничество с РФ, также не дают возможности открыто выражать свою позицию, передает ТАСС.

    Пресс–секретарь прокомментировал происходящее в Кишиневе как неблагоприятные процессы, которые он и другие представители Кремля наблюдают в настоящее время. Кремль продолжает следить за развитием ситуации и выражает надежду на возможное улучшение отношений между странами.

    В сентябре спикер МИД Мария Захарова заявила, что любые провокации в отношении российских миротворцев и граждан в Приднестровье будут расцениваться как прямое нападение на Россию.

    Ранее сообщалось о подготовке Молдавией шагов против российских миротворцев в Приднестровье.

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    13 октября 2024, 11:51 • Новости дня
    В Кремле рассказали, что Эрдоган подарил Путину на день рождения

    Ушаков: Эрдоган подарил Путину на день рождения вазу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сделал подарок президенту России Владимиру Путину на день рождения в виде «красивой вазы», заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    «Я могу сказать, что это красивая ваза», – рассказал Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости». Ушаков отметил, что подарок был доставлен до телефонного разговора, который состоялся между президентами, «поэтому как-то к этому особое внимание было привлечено».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эрдоган поздравил Владимира Путина с днем рождения и подтвердил договоренность о встрече на саммите БРИКС в Казани, а Ушаков сообщил, что турецкий лидер специально прислал подарок российскому президенту. Также Ушаков подчеркнул, что Путин получил очень теплое поздравление от Си Цзиньпина.

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