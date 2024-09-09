Путин подтвердил высокий уровень отношений России и КНДР

Путин направил поздравления Ким Чен Ыну по случаю 76-летия КНДР

Tекст: Елизавета Шишкова

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные поздравления по случаю 76-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что высокий уровень отношений двух стран в полной мере подтвердили недавние конструктивные и содержательные переговоры в Пхеньяне.

«Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее планомерно укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство между Россией и КНДР», – указал президент РФ.

Путин пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР – мира и благополучия.

В июне Путин посетил КНДР по приглашению Ким Чен Ына. Москва и Пхеньян подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.