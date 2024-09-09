КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.4 комментария
Путин подтвердил высокий уровень отношений России и КНДР
Путин направил поздравления Ким Чен Ыну по случаю 76-летия КНДР
Президент России Владимир Путин в телеграмме северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 76-й годовщины образования КНДР подтвердил высокий уровень двусторонних отношений, сообщила пресс-служба Кремля.
«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные поздравления по случаю 76-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что высокий уровень отношений двух стран в полной мере подтвердили недавние конструктивные и содержательные переговоры в Пхеньяне.
«Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее планомерно укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство между Россией и КНДР», – указал президент РФ.
Путин пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР – мира и благополучия.
В июне Путин посетил КНДР по приглашению Ким Чен Ына. Москва и Пхеньян подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.