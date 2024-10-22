Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Президент Австрии поручил Нехаммеру создать коалицию с социал-демократами
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поручил канцлеру Карлу Нехаммеру сформировать новую правительственную коалицию.
Отмечается, что это решение последовало после того, как лидер Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль не смог найти партнеров для создания коалиции, передает ТАСС.
Ван дер Беллен сообщил в Вене, что обсудил это с Нехаммером и попросил его начать переговоры с Социал-демократической партией Австрии (СПА). Президент отметил, что необходимо как можно скорее приступить к переговорам для формирования стабильного правительства.
АНП заняла второе место на выборах в парламент, тогда как АПС заняла первое место, но не смогла создать коалицию. Нехаммеру теперь предстоит вести сложные переговоры с СПА для достижения соглашения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не считает выборы в других странах, включая Австрию, темой для своих комментариев, и подчеркнул, что это внутреннее дело соответствующих государств.