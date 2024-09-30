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    Австрия открыла счет поражений либералов в Европе
    Покушавшийся на Прилепина украинец получил пожизненный срок
    Заслуженный учитель призвал ввести спецпрограммы для не знающих русский язык детей мигрантов
    Элита со знаком качества. Герой СВО как символ современной России
    Отражена новая попытка вторжения ВСУ в Курской области
    Российские войска освободили Нелеповку в ДНР
    Эстония начала разработку дальнобойных ракет
    Мизулина решила обратиться в Генпрокуратуру из-за скандала в школе в Одинцово
    Кремль оценил риски большой войны на Ближнем Востоке
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия наблюдает эволюцию армянского достоинства

    Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский День воссоединения русских людей

    Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию.

    4 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему футбольные фанаты ругают «Зенит»

    «Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.

    6 комментариев
    30 сентября 2024, 16:52 • Новости дня

    Кабмин внес в Госдуму законопроект об изменении МРОТ

    Кабмин внес в Госдуму законопроект об увеличении МРОТ до 22,4 тыс. рублей в 2025 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на уровне 22,4 тыс. рублей с начала 2025 года.

    Соответствующий документ размещен в электронной базе Госдумы, передает ТАСС. «Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года в сумме 22 440 рублей в месяц», – следует из законопроекта.

    На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабинета министров сообщил, что вначале 2025 года ожидается увеличение МРОТ до 22 тыс. 440 рублей.

    30 сентября 2024, 00:07 • Новости дня
    В Тульской области освободили ветерана СВО и еще девять человек из рабства у цыган

    В Тульской области освободили ветерана СВО и еще девять человек, которых держали в рабстве цыгане

    Tекст: Денис Тельманов

    В поселке Ровно Тульской области волонтеры движения «Альтернатива» вместе с полицией освободили десять человек, включая ветерана СВО, которых цыгане держали в рабстве, отбирая документы и заставляя работать в садах.

    Как передает АиФ, в поселке Ровно Тульской области был обнаружен лагерь, где цыгане удерживали десятерых человек в условиях рабства.

    У людей отбирали паспорта и заставляли их работать в садах, собирая яблоки. Один из освобожденных, ветеран СВО, связался с женой, которая и сообщила о происшествии волонтерам.

    По словам волонтера Артема Трофимова, в полицию регулярно поступают сигналы о подобных случаях в этой местности. Несмотря на заявления цыган, что работники находятся на месте добровольно, некоторые из удерживаемых подтвердили, что их похитили в Москве, предложив ложное предложение о заработке, после чего отвезли в Ровно.

    Цыганка, ответственная за «хозяйство», предъявила расписки, якобы подтверждающие согласие на работу. Однако освобожденные утверждают, что такие документы вынуждали писать, а любые попытки сбежать жестоко пресекали. Александр, ветеран, смог связаться с близкими благодаря спрятанному телефону, который не отобрали.

    Среди освобожденных также были рабочие из Перми, которым не удалось вернуться домой после прекращения работ. Волонтер Артем утверждает, что сигналы о рабстве в этом году поступают не только из Тульской области, но и из других регионов, где активно идет сбор урожая, и проблема требует более тщательного расследования.

    Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе задержали 42-летнюю местную жительницу, которая держала в рабстве шестерых мигрантов

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    29 сентября 2024, 23:59 • Новости дня
    СК начал проверку калининградской школы из-за детей мигрантов

    СК начал проверку школы в Калининграде из-за мигрантов, не знающих русский язык

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет России начал проверку в связи с приемом в школу Калининграда детей мигрантов, не владеющих русским языком, что вызвало обеспокоенность среди родителей.

    Следственный комитет России инициировал проверку в одной из школ Калининграда, сообщает РИА «Новости».

    Причиной стало появление информации в соцсетях о приеме в учебное заведение детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Это, по мнению родителей, нарушает права остальных учеников и мешает образовательному процессу.

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУСК России по Калининградской области Евгению Козырецкому провести проверку и доложить об установленных обстоятельствах.

    Ведомство подчеркивает, что руководство школы не приняло необходимых мер для исправления ситуации, несмотря на обеспокоенность родителей.

    По данным соцсетей, родители учеников выражают недовольство тем, что из-за большого количества детей мигрантов, не говорящих по-русски, страдает качество обучения.

    В связи с этим, центральный аппарат СК России ожидает доклад по результатам проверки и предполагает дальнейшие действия по решению проблемы.

    Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения 24-летнего мигранта на бригаду медиков в одном из районов Москвы.

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    29 сентября 2024, 12:58 • Видео
    Китай и Бразилия объединились против Зеленского

    Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

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    29 сентября 2024, 23:48 • Новости дня
    Количество пострадавших в ДТП с автобусом под Краснодаром увеличилось до 31 человека

    В аварии с автобусом под Краснодаром пострадал 31 человек, включая троих детей

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате столкновения автобуса с грузовиком под Краснодаром помощь медиков понадобилась 31 пассажиру, включая троих детей, водитель фуры погиб.

    Как сообщает ТАСС, в результате дорожно-транспортного происшествия под Краснодаром, помощь медиков потребовалась 31 пассажиру автобуса. В числе пострадавших трое детей.

    Водитель грузовика, участвовавший в столкновении, погиб на месте.

    Инцидент произошел в районе станицы Старокорсунской на автодороге Темрюк – Краснодар – граница Ставропольского края.

    По данным полиции, 58-летний водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом Yutong, из-за чего произошло возгорание транспортных средств.

    Ехавший из Краснодара в Ставрополь автобус вез 49 болельщиков гандбольного клуба «Виктор». Пожар был потушен, а следственные действия продолжаются.

    По информации краевого главка МЧС, госпитализированы 22 человека, остальные получили медицинскую помощь на месте.

    Прокуратура Карасунского административного округа города организовала проверку, также на месте происшествия работают следователи Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

    Ранее сообщалось, что водитель автобуса выжил в ДТП под Краснодаром

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    30 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    Покушавшийся на Прилепина украинец получил пожизненный срок

    Суд приговорил украинца Александра Пермякова к пожизненному сроку за покушение на Прилепина

    Покушавшийся на Прилепина украинец получил пожизненный срок
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гражданин Украины Александр Пермяков приговорен к пожизненному лишению свободы за покушение на писателя Захара Прилепина, соответствующее решение вынес 2-й Западный окружной военный суд.

    По совокупности инкриминируемых преступлений Пермякову также назначен штраф в размере 700 тыс. рублей, передает ТАСС.

    Первые пять лет он проведет в тюрьме, после чего будет переведен в колонию особого режима для отбывания оставшегося срока.

    По данным следствия, в июле 2022 года сотрудники СБУ за 145 тыс. рублей привлекли Пермякова к совершению теракта в отношении Прилепина. Пермяков прошел обучение стрельбе, сборке взрывных устройств, наружному наблюдению, был обеспечен средствами связи, оружием, взрывчатыми веществами и поддельным паспортом на имя гражданина Казахстана. После проведения слежки за Прилепиным обвиняемый при помощи переданных ему противотанковых мин, электродетонаторов и металлических гаек в апреле 2023 года изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома писателя.

    Утром 6 мая 2023 года в момент проезда автомобиля, в котором ехали Прилепин и его товарищ Александр Шубин, обвиняемый привел в действие взрывные устройства. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Согласно показаниям Пермякова, СБУ поручала ему убить писателя в Москве, выстрелив в затылок.

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    30 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Мизулина решила обратиться в Генпрокуратуру из-за скандала в школе в Одинцово

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лига безопасного интернета готовит обращение в Генпрокуратуру после инцидента в Одинцовской школе №3, где учительница не отпустила ученика в туалет, сообщила глава организации Екатерина Мизулина.

    По словам Мизулиной, учительница не пустила четвероклассника в туалет, из-за чего мальчик обмочился в классе, передает РИА «Новости».

    Сейчас ребенок болеет, у него подскочила температура на фоне переживаний и унижений, сообщила глава Лиги безопасного интернета. Мама мальчика уже обратилась в прокуратуру с жалобой. Мизулина отметила, что подобные инциденты происходят не только в Одинцове, но и по всей стране.

    «Многие подростки пишут мне об этом», – сообщила она в Telegram-канале.

    В январе прокуратура начала проверку информации об избиении физруком ученика в одной из школ под Воронежем.

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    30 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин присвоил Поддубному звание Героя России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военному корреспонденту Евгению Поддубному, получившему тяжелое ранение во время выполнения служебных обязанностей в зоне проведения СВО, присвоено звание Героя России, президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

    «За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Поддубному Евгению Евгеньевичу», – говорится в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

    Напомним, в начале августа Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Ранее военкора удостоили премии Союза журналистов России «Солидарность».

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    30 сентября 2024, 00:39 • Новости дня
    Матвиенко отметила год динамичных преобразований в Новороссии

    Матвиенко назвала второй год после воссоединения Новороссии временем изменений

    Tекст: Денис Тельманов

    Валентина Матвиенко заявила, что второй год после воссоединения Новороссии и Донбасса с Россией стал годом динамичных преобразований, перехода от восстановления к развитию регионов.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заявила, что второй год после воссоединения Новороссии и Донбасса с Россией стал значимым периодом динамичных преобразований, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что регионы перешли от восстановления к активному развитию в инфраструктурной сфере.

    Матвиенко подчеркнула, что темпы изменений позволяют с уверенностью говорить о реализации планов интеграции и социально-экономического развития регионов до 2030 года.

    «Если в первый год нам в основном приходилось устранять последствия разрушений, решать самые неотложные вопросы, формировать власть на местах, то второй год можно назвать годом динамичных преобразований, прежде всего инфраструктурных», – отметила Матвиенко.

    Она добавила, что в течение двух лет регионы активно интегрировались во все сферы жизни и включались в стратегические проекты страны.

    Председатель Совфеда отметила, что на территориях Донбасса и Новороссии создается основа для будущих поколений.

    «Сегодня здесь – всероссийская стройка, в которой участвуют практически все регионы и крупнейшие города страны», – добавила она.

    По мнению Матвиенко, прошедший год систематизировал помощь и позитивно изменил реальность людей, несмотря на существующие угрозы.

    Председатель Совета Федерации выразила уверенность в том, что жители регионов ценят поддержку российского общества и чувствуют себя полноправными гражданами России.

    «Они уже не чувствуют себя «новыми». Они у себя дома», – подчеркнула Матвиенко.

    Референдумы по вхождению в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября 2022 года.

    30 сентября того же года были подписаны договоры о присоединении этих территорий к России. Позже президент России подписал закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения этих регионов с Россией.

    Ранее сообщалось, что новые регионы отметили вторую годовщину воссоединения с Россией.

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    30 сентября 2024, 04:03 • Новости дня
    Женщина с тремя детьми погибла в пожаре в Приамурье

    В Свободном погибла женщина с детьми при пожаре, возбуждено уголовное дело

    Tекст: Денис Тельманов

    В городе Свободный Амурской области произошел пожар в одноэтажном деревянном доме, в результате которого погибла женщина и трое детей, младшему из которых было девять месяцев.

    Как передает РИА «Новости», в городе Свободный Амурской области ранним утром в понедельник произошел пожар в одноэтажном деревянном доме. В результате возгорания погибли женщина 1990 года рождения и трое детей в возрасте девять месяцев, восемь и четырнадцать лет.

    МЧС региона сообщило, что пожар охватил площадь в 40 квадратных метров и был потушен десятью специалистами и тремя единицами техники.

    По данным следственного управления Следственного комитета по Амурской области, возбуждено уголовное дело по факту гибели людей по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

    На месте происшествия были обнаружены тела погибших, а также выяснилось, что в доме не было пожарного оповещателя, что усложнило своевременное предупреждение о возгорании.

    Ранее сообщалось, что в Омске две женщины погибли после попытки гостя успокоить друзей поджогом

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    30 сентября 2024, 14:54 • Новости дня
    Военкор Кулага ранен под Часовым Яром в ДНР

    Военкор «Известий» Кулага ранен под Часовым Яром в ДНР

    Военкор Кулага ранен под Часовым Яром в ДНР
    @ Пресс-служба телеканала РЕН ТВ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага получил осколочные ранения обеих ног и ожоги под Часовым Яром в Донецкой народной республике.

    Кулага возвращался со съемок на квадроцикле, когда в него попал FPV-дрон, сообщается в Telegram-канале «Известий».

    По данным издания, в результате инцидента журналист получил осколочные ранения обеих ног, ожоги и переломы нижних конечностей. Несмотря на состояние, он активно помогал оказывать первую помощь офицерам, сопровождавшим его. Кулага сейчас находится в госпитале, его жизнь и здоровье вне опасности.

    «Мне оказали первую помощь в Артемовске. Здесь мне уже полностью обследовали ноги. Повынимали осколки, которые возможно было вынуть. Некоторые, к сожалению, пока невозможно. Перелом правой и левой ноги из-за взрывной волны, перебиты осколками. Ожоги лица, ожоги рук», – приводит газета слова военкора.

    Ранее военкора ВГТРК Евгения Поддубного, получившего тяжелое ранение во время выполнения служебных обязанностей в зоне проведения СВО, удостоили премии Союза журналистов России «Солидарность».

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    30 сентября 2024, 14:30 • Новости дня
    ВЦИОМ: Россияне стали намного равнодушнее к футболу

    ВЦИОМ: Доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Интерес к футболу среди россиян значительно снизился, а число постоянных футбольных болельщиков уменьшилось в пять раз, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что процент россиян, равнодушных к футболу, увеличился с 43% в 2005 году до 77% в 2024 году, передает РИА «Новости». Также снизилось количество постоянных футбольных болельщиков: их доля упала с 19% до 4%, а тех, кто интересуется футболом время от времени, стало меньше с 34% до 18%.

    В 2009 году почти каждый второй россиянин (47%) мог назвать фамилию интересного российского футболиста. Сегодня этот показатель сократился до 17%.

    Несмотря на снижение интереса к футболу, большинство россиян полагают, что в стране созданы условия для развития детско-юношеского футбола. Этот показатель вырос с 54% в 2014 году до 64% в 2024 году, тогда как процент считающих, что таких условий нет, сократился с 31% до 16%.

    Телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 21 сентября среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Погрешность выборки составляет не более 2,5% с вероятностью 95%.

    Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение о возвращении российских клубов и сборных в международные футбольные турниры, отметив, что это произойдет через два года после окончания СВО.

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    30 сентября 2024, 14:39 • Новости дня
    В ДТП с автобусом в Москве пострадали 11 человек

    «360»: В Москве в районе Царицыно в ДТП с автобусом и «Газелью» пострадали 11 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате столкновения автобуса с «Газелью» на Каспийской улице в районе Царицыно в Москве пострадали 11 человек, включая двоих детей.

    В основном пострадавшие получили травмы лица, передает канал «360» со ссылкой на источник. По словам собеседника телеканала, на место происшествия прибыло много машин скорой помощи.

    «У девушки перелом носа и выбиты передние зубы. У ребенка ушибы», – рассказал он. Кроме того, в результате аварии произошел разлив топлива.

    На прошлой неделе в ДТП с автобусом и грузовиком в Ульяновске пострадали 13 человек.

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    30 сентября 2024, 14:40 • Новости дня
    Эксперт оценила благополучие жителей Донбасса и Новороссии как высшую ценность

    Политолог Кислицына: За словами «Россия, Новороссия и Донбасс навсегда вместе» стоит масштабная работа

    Эксперт оценила благополучие жителей Донбасса и Новороссии как высшую ценность
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    За словами о том, что Россия, Новороссия и Донбасс навсегда вместе, стоит масштабная и комплексная работа. Сделано многое, но предстоит сделать не меньше. Среди приоритетов – восстановление инфраструктуры, решение логистических задач, развитие медицины и образования, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына. 30 сентября отмечается День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская областей с Россией.

    «День воссоединения регионов Донбасса и Новороссии с Россией – это про благополучие людей как высшую ценность, которая лежит в основе современной президентской политики. Владимир Путин не раз подчеркивал вынужденный характер СВО – решение принято из-за необходимости защитить жителей от угрозы со стороны украинских националистов, дискриминации по языковому и культурному признаку», – отметила Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ.

    «Результатом становится постепенная нормализация жизни в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, обеспечение чувства безопасности наших сограждан. В регионах активно идут интеграционные процессы при участии субъектов Российской Федерации, крупного и малого бизнеса, волонтеров, общественных и религиозных организаций, парламентских партий, неравнодушных граждан», – добавила она.

    «Ставка сделана и на экономическое развитие, и на социальную сферу, и на создание фактически с нуля всей необходимой инфраструктуры. Магистральная задача заключается в том, чтобы обеспечить в Донбассе и Новороссии общероссийский уровень жизни», – акцентировала политолог.

    Кислицына напомнила, что по поручению президента реализуется федеральная программа социально-экономического развития воссоединившихся регионов, а также уделяется внимание разработке мастер-планов территорий, стимулированию к развитию туристического сектора, обеспечению всех необходимых для нормальной жизни условий.

    «На улицах российских городов в честь праздничной даты появились билборды с надписью о том, что Россия, Новороссия и Донбасс навсегда вместе. За этим эмоциональным тезисом стоит масштабная и комплексная работа, в которую вовлечено множество участников. Сделано многое, но на пути интеграции предстоит сделать не меньше. Среди приоритетов на ближайшую и среднесрочную перспективу – восстановление и строительство инфраструктуры, решение логистических задач, развитие медицины и образования», – перечислила спикер.

    Эксперт ЭИСИ также указала на реакцию жителей Донбасса и Новороссии на ситуацию в Курском приграничье. «Стремление граждан помогать друг другу в сложные моменты – значимый индикатор единства российского народа, в основе которого лежат общие ценности и деятельный патриотизм», – отметила политолог.

    «Поддержка курян жителями Донбасса и Новороссии, забота населения разных регионов страны о соотечественниках, которую проживают в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, – это сюжеты, которые очень ярко иллюстрируют фразу «мы вместе». Соучастие, сопереживание, содействие – ценностные качества, которые объединяют граждан России в важнейшие для страны периоды», – заключила Кислицына.

    Напомним, 30 сентября отмечается День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская областей с Россией. Владимир Путин назвал это событие судьбоносным. «Мы шли к нему через годы и непростые испытания, знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс, каким притеснениям подвергались жители Новороссии», – сказал президент России в видеообращении в честь праздника, его слова приводит сайт Кремля.

    Глава государства поблагодарил жителей новых регионов за стойкость и решительность, а также за сохранение исторической памяти и любовь к Отечеству. По его словам, они выступили против госпереворота в Киеве и «дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России».

    Путин подчеркнул, что Москва не оставила своих соотечественников, несмотря на давление со стороны западных элит, которые, по его мнению, превратили Украину в колонию и военный плацдарм. Президент подчеркнул, что дальнейшее развитие событий подтвердило необходимость специальной военной операции, имеющей освободительный характер.

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    30 сентября 2024, 14:35 • Новости дня
    Путин похвалил военных на передовой и гражданских специалистов в новых регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин отметил мужество военных и самоотверженность гражданских специалистов, работающих в опасных условиях в Донбассе и Новороссии.

    В ходе церемонии открытия новых социальных объектов в новых регионах, Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народной республик, Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.

    «Хочу вновь особо отметить мужество и решимость наших солдат и офицеров, сражающихся на передовой, а также самоотверженный труд десятков тысяч гражданских специалистов, врачей, учителей, строителей, инженеров, рабочих – всех, кто честно выполняет свой долг, порой в очень сложных, опасных условиях, помогает шаг за шагом восстановить, наладить мирную созидательную жизнь в Новороссии и Донбассе», – сказал президент.

    Ранее Путин в видеопоздравлении выразил благодарность россиянам за активное участие в восстановлении освобожденных территорий Донбасса и Новороссии, отметив их патриотизм.

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    30 сентября 2024, 16:04 • Новости дня
    На новый нацпроект «Молодежь и дети» запланировали выделить 458 млрд рублей

    Власти запланировали выделить 458 млрд рублей на новый нацпроект «Молодежь и дети» в 2025 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    На реализацию нового национального проекта «Молодежь и дети» в следующем году будет выделено почти 460 млрд рублей, следует из материалов к проекту бюджета.

    В 2026 году объем финансирования проекта возрастет до 547 млрд 375,6 млн рублей, а в 2027 году достигнет 550 млрд 342,1 млн рублей, передает ТАСС.

    Средства из федерального бюджета на национальный проект «Семья» в 2025 году составит 2,83 трлн рублей, в 2026 году – 2,88 трлн рублей, в 2027 году – 2,84 трлн рублей.

    Более 170 млрд рублей планируется направить из бюджета на строительство и реконструкцию автодорог федерального значения в 2025 году, более 218 млрд – в 2026 году и почти 176 млрд рублей в 2027 году в рамках федпроекта «Развитие федеральной сети».

    На национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» выделят почти 939 млрд рублей: 369 810,6 млн рублей в 2025 году, 284 244,2 млн рублей – в 2026 году, а в 2027 году – 284 673,2 млн рублей.

    Кроме того, на финансовое обеспечение национального проекта «Туризм и гостеприимство» планируется выделить в 2025 году 43,992 млрд рублей, в 2026 году – 70,849 млрд рублей и 81,938 млрд рублей – в 2027 году.

    Отдельное внимание в рамках нацпроекта уделено федеральному проекту «Пять морей и озеро Байкал». Для его реализации в 2025 году предусмотрено 6,2 млрд рублей, в 2026 году – 16,4 млрд рублей, а в 2027 году сумма финансирования составит 17,3 млрд рублей.

    Напомним, кабинет министров представил в Госдуму проект бюджета на 2025–2027 годы, в котором предусмотрены значительные средства на социальные обязательства, включая адресную помощь беременным и семьям с детьми.

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    30 сентября 2024, 14:14 • Новости дня
    Глава Минстроя рассказал о задачах интеграции Донбасса и Новороссии

    Глава Минстроя Файзуллин рассказал о задачах интеграции Донбасса и Новороссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России активно работает над восстановлением и строительством жилья и инфраструктуры в Донбассе и Новороссии с целью улучшить качество жизни людей в этих регионах, сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин.

    «Минстрой является координатором всех выполняемых работ в новых регионах. Это не только восстановление разрушенных объектов, но и полностью вопросы социально-экономического развития и строительство новых объектов. Вся наша работа направлена на одно – значительное улучшение качества жизни людей, кто живет там», – сказал он в интервью, опубликованном на сайте Минстроя.

    Файзуллин отметил, что с начала работ были обследованы и восстановлены социальные объекты, жилые дома и коммунальная инфраструктура, которые нуждались в незамедлительном ремонте. Специалисты регулярно проводят обследования населенных пунктов и актуализируют базу объектов. Главной целью программы, утвержденной по поручению президента России, является достижение среднероссийских показателей качества жизни в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях к 2030 году, подчеркнул министр.

    Глава Минстроя также рассказал, что ведомство координирует исполнение программ комплексного развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и строительства жилья в новых регионах. Он добавил, что в настоящее время ведомство находится на финальной стадии утверждения нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который будет включать мероприятия для всех четырех новых субъектов, как и для других регионов страны. «Интеграция – длительный процесс, но Министерство активно работает, чтобы его завершить как можно скорее, сделать жизнь людей лучше и проще», – отметил министр.

    В новых регионах России за два года построили и восстановили более 21 тыс. объектов, включая жилье и социальную инфраструктуру, сообщил Файзуллин. По его словам, ключевую роль в этих работах сыграли 29 госкомпаний, 82 субъекта и 402 подрядные организации. С начала проекта было построено и восстановлено более 21 тыс. объектов, включая 663 объекта инфраструктуры и 86 административных зданий.

    Среди значимых проектов министр отметил открытие современного Перинатального центра в Донецке и многопрофильной больницы в Новопсковском районе ЛНР, а также реконструкцию Правительственного квартала в Геническе. Также успешно реализуется программа по созданию комфортной городской среды, в рамках которой обустроено 52 городских пространства и благоустроено 29 территорий. «На конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в 2024 году подано 24 заявки, 11 из них стали победителями», – добавил он.

    Для комфорта граждан открываются многофункциональные центры. Кроме того, создана Свободная экономическая зона, которая является значимым инструментом для поддержки бизнеса, разработана и реализуется соответствующая госпрограмма.

    Говоря о состоянии коммунальных сетей в новых регионах, Файзуллин подчеркнул, что модернизация коммунальной инфраструктуры является приоритетной задачей, и на сегодняшний день работы проведены на 11 тыс. объектах. В ДНР и ЛНР готовность коммунальных объектов к отопительному сезону составляет 95%, в Херсонской и Запорожской областях – чуть ниже. Также создано 161 аварийно-восстановительная бригада с участием 795 специалистов.

    В сфере жилищного строительства запущена программа по увеличению объемов внебюджетного строительства, сообщил министр. Определены около 350 земельных участков, завершено строительство первых жилых домов. В настоящее время 20 застройщиков работают на 29 объектах в разных регионах, и уже введена льготная ипотека под 2%.

    Файзуллин отметил наличие сильной научной и образовательной базы в регионах, которую активно возрождают. Эксперты из этих регионов вошли в финал Международного строительного чемпионата, а на базе подведомственных организаций созданы учебные центры для обучения специалистов и переподготовки кадров.

    «Работа по подготовке кадров будет продолжаться, а сама система будет совершенствоваться, чтобы удовлетворять все возникающие кадровые потребности», – сказал министр.

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