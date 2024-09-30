Кабмин внес в Госдуму законопроект об изменении МРОТ

Эксперт оценила благополучие жителей Донбасса и Новороссии как высшую ценность

Политолог Кислицына: За словами «Россия, Новороссия и Донбасс навсегда вместе» стоит масштабная работа

Tекст: Олег Исайченко

«День воссоединения регионов Донбасса и Новороссии с Россией – это про благополучие людей как высшую ценность, которая лежит в основе современной президентской политики. Владимир Путин не раз подчеркивал вынужденный характер СВО – решение принято из-за необходимости защитить жителей от угрозы со стороны украинских националистов, дискриминации по языковому и культурному признаку», – отметила Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ.

«Результатом становится постепенная нормализация жизни в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, обеспечение чувства безопасности наших сограждан. В регионах активно идут интеграционные процессы при участии субъектов Российской Федерации, крупного и малого бизнеса, волонтеров, общественных и религиозных организаций, парламентских партий, неравнодушных граждан», – добавила она.

«Ставка сделана и на экономическое развитие, и на социальную сферу, и на создание фактически с нуля всей необходимой инфраструктуры. Магистральная задача заключается в том, чтобы обеспечить в Донбассе и Новороссии общероссийский уровень жизни», – акцентировала политолог.

Кислицына напомнила, что по поручению президента реализуется федеральная программа социально-экономического развития воссоединившихся регионов, а также уделяется внимание разработке мастер-планов территорий, стимулированию к развитию туристического сектора, обеспечению всех необходимых для нормальной жизни условий.

«На улицах российских городов в честь праздничной даты появились билборды с надписью о том, что Россия, Новороссия и Донбасс навсегда вместе. За этим эмоциональным тезисом стоит масштабная и комплексная работа, в которую вовлечено множество участников. Сделано многое, но на пути интеграции предстоит сделать не меньше. Среди приоритетов на ближайшую и среднесрочную перспективу – восстановление и строительство инфраструктуры, решение логистических задач, развитие медицины и образования», – перечислила спикер.

Эксперт ЭИСИ также указала на реакцию жителей Донбасса и Новороссии на ситуацию в Курском приграничье. «Стремление граждан помогать друг другу в сложные моменты – значимый индикатор единства российского народа, в основе которого лежат общие ценности и деятельный патриотизм», – отметила политолог.

«Поддержка курян жителями Донбасса и Новороссии, забота населения разных регионов страны о соотечественниках, которую проживают в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, – это сюжеты, которые очень ярко иллюстрируют фразу «мы вместе». Соучастие, сопереживание, содействие – ценностные качества, которые объединяют граждан России в важнейшие для страны периоды», – заключила Кислицына.

Напомним, 30 сентября отмечается День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская областей с Россией. Владимир Путин назвал это событие судьбоносным. «Мы шли к нему через годы и непростые испытания, знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс, каким притеснениям подвергались жители Новороссии», – сказал президент России в видеообращении в честь праздника, его слова приводит сайт Кремля.

Глава государства поблагодарил жителей новых регионов за стойкость и решительность, а также за сохранение исторической памяти и любовь к Отечеству. По его словам, они выступили против госпереворота в Киеве и «дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России».

Путин подчеркнул, что Москва не оставила своих соотечественников, несмотря на давление со стороны западных элит, которые, по его мнению, превратили Украину в колонию и военный плацдарм. Президент подчеркнул, что дальнейшее развитие событий подтвердило необходимость специальной военной операции, имеющей освободительный характер.