Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.0 комментариев
Дмитриев заявил о готовящейся встрече с Уиткоффом и Кушнером
Глава РФПИ Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером в июне
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что проведет встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером в июне
Глава РФПИ сообщил о регулярных контактах с американскими представителями и скорой встрече, передает ТАСС.
«Я не хотел бы называть конкретные даты, но в июне состоится регулярная встреча», – сообщил Дмитриев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung на полях ПМЭФ.
Кроме того, руководитель РФПИ рассказал о сигналах от многих европейских стран, желающих получить доступ к российскому рынку. По его словам, компании из Европы испытывают усталость от текущей ситуации, так как ранее они вели в России успешный бизнес.
Дмитриев напомнил, что после ухода с российского рынка торговый оборот многих европейских предприятий снизился на 30-40%. При этом часть компаний продолжает вести дела в России непублично. Ожидается, что важной темой для возобновления полноценного сотрудничества станет энергетика.
Ранее Кирилл Дмитриев рассказал об активном общении с американскими коллегами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о готовности Москвы принять Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
В феврале спецпредставитель российского лидера прилетал в Женеву для переговоров со стороной США.