  • Новость часаПожар в здании музея-панорамы Севастополя ликвидирован
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    Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Албанская «революция фламинго» против коррупции и США

    Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов В Израиле Макаревич впервые обрел родину

    После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.

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    11 июня 2026, 08:43 • Новости дня

    Дмитриев заявил о готовящейся встрече с Уиткоффом и Кушнером

    Глава РФПИ Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером в июне

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что проведет встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером в июне

    Глава РФПИ сообщил о регулярных контактах с американскими представителями и скорой встрече, передает ТАСС.

    «Я не хотел бы называть конкретные даты, но в июне состоится регулярная встреча», – сообщил Дмитриев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung на полях ПМЭФ.

    Кроме того, руководитель РФПИ рассказал о сигналах от многих европейских стран, желающих получить доступ к российскому рынку. По его словам, компании из Европы испытывают усталость от текущей ситуации, так как ранее они вели в России успешный бизнес.

    Дмитриев напомнил, что после ухода с российского рынка торговый оборот многих европейских предприятий снизился на 30-40%. При этом часть компаний продолжает вести дела в России непублично. Ожидается, что важной темой для возобновления полноценного сотрудничества станет энергетика.

    Ранее Кирилл Дмитриев рассказал об активном общении с американскими коллегами.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о готовности Москвы принять Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

    В феврале спецпредставитель российского лидера прилетал в Женеву для переговоров со стороной США.

    10 июня 2026, 17:37 • Новости дня
    Путин поддержал предложение «Единой России» о финансировании детского отдыха

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» о дополнительном финансировании летнего оздоровительного отдыха для отдельных категорий детей. Речь идет о детях участников специальной военной операции, ребятах из многодетных семей, а также семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

    Российский лидер одобрил инициативу партии о расширении финансирования детских путевок, передает Telegram-канал «Единой России». С инициативой на совещании главы государства выступил секретарь генерального совета партии Владимир Якушев. По его словам, необходимость расширения программы детского отдыха была выявлена в ходе работы над обновлением Народной программы.

    «Мы собираем предложения в новую Народную программу. В ходе этого общения возник запрос от граждан на более масштабный охват летним оздоровительным отдыхом детей участников специальной военной операции, ребятишек из многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», – отметил Якушев.

    Он сообщил, что вопрос уже был предварительно обсужден с правительством, которое выразило готовность поддержать инициативу. По словам секретаря Генсовета, дополнительное финансирование в размере трех млрд рублей позволит существенно увеличить число детей, которые смогут отдохнуть и пройти оздоровление этим летом.

    «Правительство готово поддержать наше предложение о дополнительном выделении трех миллиардов рублей на данное направление, что позволит увеличить количество отдыхающих ребятишек в этом году еще на 40 тыс.», — заявил он. В завершение выступления Якушев обратился к президенту с просьбой поддержать инициативу, подчеркнув, что дополнительные средства помогут организовать полноценный отдых для тысяч детей по всей стране.

    Глава государства положительно оценил предложение. «Конечно. Прошу Вас продолжать все эти усилия по важнейшим направлениям, о которых вы сейчас сказали», – ответил Путин.

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    10 июня 2026, 20:33 • Новости дня
    В Киеве заявили об уничтожении «логистического сердца Украины» в Одессе

    Reuters: Экспортная инфраструктура Украины в Одессе практически разрушена

    В Киеве заявили об уничтожении «логистического сердца Украины» в Одессе
    @ t.me/dsns_telegram

    Украинский аграрный сектор сообщил о критических повреждениях портов Одесского узла, через которые проходит основная часть экспорта страны, в том числе зерна и растительного масла. Сейчас доходы от сельхозэкспорта – существенная составляющая внешнеторгового дохода Украины.

    Российские удары по портам Украины в акватории Черного моря уже нанесли серьезный ущерб экспортной инфраструктуре и могут привести к существенному сокращению поставок, включая ключевые сельскохозяйственные товары страны. Об этом заявили в крупнейшем украинском аграрном объединении UAC, передает Reuters.

    По данным союза, через три порта Одесского узла проходит весь экспорт железной руды и более 90% аграрной продукции Украины. Доходы от сельхозэкспорта остаются одной из основных статей валютных поступлений страны в условиях конфликта.

    В организации отметили, что в последние месяцы атаки на портовую инфраструктуру заметно усилились – под удары попадают зерновые терминалы, а также мощности по хранению и экспорту подсолнечного масла. Именно зерно и растительные масла формируют основу украинского аграрного экспорта.

    «Ситуация в портах Одесского региона достигла критической точки. Систематические обстрелы уничтожают логистическое сердце Украины», – говорится в заявлении UAC. В союзе подчеркнули, что бизнес уже исчерпал финансовые резервы для постоянного восстановления поврежденных объектов.

    «Без государственной программы и поддержки международных фондов восстановить терминалы самостоятельно невозможно», – отметили в организации. По оценкам Всемирного банка, потребности на восстановление транспортного сектора Украины к концу 2025 года оцениваются в 96,3 млрд долларов, около 60% потерь связано с нарушением доступа к портовой инфраструктуре.

    В UAC предупреждают, что при отсутствии восстановления экспортной логистики возможен обвал поставок, переполнение хранилищ и дефицит оборотных средств у фермеров перед новым посевным сезоном.

    «Это создает угрозу продовольственной безопасности Украины», – заявили в союзе.

    Несмотря на вооруженный конфликт, Украина остается одним из крупнейших мировых экспортеров зерна: с начала сезона 2025/26 страна уже поставила за рубеж более 34 млн тонн зерновых культур, тогда как за аналогичный период прошлого сезона показатель составлял 38,6 млн тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2026 года агентство Reuters сообщило о критическом падении экспортной выручки Украины из-за повреждения портовой инфраструктуры в Черном море. Газета The Wall Street Journal

    сообщала о полублокаде Одессы после ударов по инфраструктуре и угрозе для морского экспорта Украины. Военный корреспондент Александр Коц

    заявил о регулярных ударах ВС России по транспортной, портовой и энергетической инфраструктуре на юге Украины и снижении эффективности работы терминалов примерно на 50%.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    10 июня 2026, 19:34 • Новости дня
    Назначен новый главнокомандующий ВКС России

    Новым главнокомандующим ВКС России назначен генерал-полковник Александр Чайко

    Назначен новый главнокомандующий ВКС России
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами России. В последний год он занимал должность замглавы Генштаба ВС РФ.

    Информация о кадровых изменениях появилась на официальном сайте Министерства обороны, передает ТАСС. На портале ведомства обновились данные руководящего состава.

    «Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Чайко Александр Юрьевич», – говорится в опубликованном сообщении.

    Уточняется, что указ о назначении военачальника на высокую должность президент подписал в мае.

    Чайко родился в 1971 году в Московской области. В 1992 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР. В 2001 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ им. Фрунзе, в 2012 году - Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

    С апреля 2014 года - командующий общевойсковой армией, с апреля 2015 года - командующий танковой армией Западного военного округа. В мае 2017 года был назначен на должность начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа.

    С сентября 2019 по июнь 2021 года и с мая 2022 по июнь 2025 года командовал группировкой войск ВС РФ в Сирии. С июня 2025 года по май 2026 года был в должности замначальника Генерального штаба ВС РФ.

    За годы службы награжден орденами «За военные заслуги», Суворова, Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней с мечами, медалью Жукова. В июне 2020 года Чайко присвоено звание Героя Российской Федерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этом посту Александр Чайко сменил генерала Виктора Афзалова.

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    10 июня 2026, 14:32 • Новости дня
    Блок «Сильная Армения» потребовал отменить итоги выборов на участке в Арташате

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава армянского Центризбиркома Ваагн Овакимян сообщил о поступлении жалобы касательно нарушений на выборах 7 июня.

    «Есть одно обращение. Блок «Сильная Армения» потребовал признать недействительными итоги на участке 12/13. Это тот участок, где примерно в 18.00 выяснилось, что нет бюллетеня одной из политических сил», – цитирует Овакимяна РИА «Новости».

    Он добавил, что нехватка бланков партии «Национально-демократический полюс» под № 8 обнаружилась по требованию избирателя. Всего участникам парламентских выборов выдавали 18 бюллетеней по количеству заявленных политических сил. Граждане голосовали путем помещения конверта с выбранным бланком в урну.

    Ранее представители нескольких политических объединений Армении потребовали пересчитать бюллетени на 555 избирательных участках.

    Антикоррупционный комитет страны завел 115 уголовных дел о связанных с выборами преступлениях.

    Лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян назвал прошедшее голосование недемократическим.

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    10 июня 2026, 12:47 • Новости дня
    Военкор сказал, какими ракетами Украина ударила по Чебоксарам

    Военкор Коц: Украина ударила по Чебоксарам ракетами «Фламинго»

    Военкор сказал, какими ракетами Украина ударила по Чебоксарам
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина применила крылатую ракету FP-5 «Фламинго» при ударе по предприятию ВПК в Чебоксарах, заявил военкор Александр Коц.

    Коц сообщил в Max, что утром Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Чувашии, целью стало предприятие военно-промышленного комплекса в Чебоксарах. В результате попадания крылатой ракеты пострадали три человека. Сообщается, что по объекту была применена крылатая ракета FP-5 «Фламинго», заявил военкор.

    По данным Коца, по этому же оборонному предприятию украинская сторона уже наносила удар в начале мая ракетами того же типа. Тогда расчетам ПВО удалось сбить шесть FP-5, однако одна ракета все же прорвалась к цели. Коц заявил: «Таких обстрелов будет все больше».

    Он отметил, что Британия активно поставляет на Украину компоненты ракет для узловой сборки, при этом FP-5 назвал британской разработкой. По его словам, такие ракеты противник накапливает и намерен применять совместно с дальнобойными беспилотниками, которые должны «разряжать» системы ПВО и прикрывать подлет ракет к целям.

    Военкор считает, что Киеву фактически дали «зеленый свет» на применение любых видов вооружений по объектам на российской территории. Он напомнил, что заявленная дальность полета FP-5 «Фламинго» составляет 3000 км, теоретически позволяя поражать цели даже в Сибири, а боевой части массой 1000 кг достаточно для нанесения серьезных разрушений.

    Коц указал, что поначалу у украинской стороны возникали проблемы с боевым применением FP-5, ракеты сходили с маршрута и падали на старте. Однако, по его словам, украинские специалисты вместе с западными кураторами постепенно дорабатывают эти ракеты, и в будущем их перехват может стать сложной задачей.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о боевых пусках крылатых ракет F-5 «Фламинго» по территории России в рамках операции Deep Strike.

    Утром 10 июня Чебоксары подверглись ракетному обстрелу. При ударе по Чебоксарам ранения получили три человека.

    Утром 5 мая украинские вооруженные формирования произвели массированную атаку по Чебоксарам с применением крылатых ракет и не менее восьми беспилотников, в результате которой были повреждены жилые дома и предприятие, погибли два человека.

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    10 июня 2026, 19:18 • Новости дня
    Названы выступившие против допуска России к хоккейным турнирам страны

    Три страны выступили против возвращения хоккеистов России на международные турниры

    Названы выступившие против допуска России к хоккейным турнирам страны
    @ Sychkova Ekaterina/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии продолжают выступать против возвращения российских сборных на международные турниры, несмотря на возможные изменения в позиции международной организации.

    Хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии выступили против возвращения российских хоккеистов к международным соревнованиям. При этом спортивные чиновники отказываются комментировать свои возможные действия, если решение о возвращении россиян все же будет принято, отмечает ТАСС.

    «В нынешней ситуации мы считаем участие России совершенно немыслимым. Но в уставе IIHF таких пунктов [позволяющих отстранить Россию] нет, за исключением тех, которые касаются безопасности», – заявил председатель Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон. Позицию шведского коллеги полностью поддержали в федерациях Финляндии и Чехии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. Позже совет организации пообещал рассмотреть вопросы допуска российских команд в индивидуальном порядке. А президент IIHF Люк Тардиф запланировал обсуждение статуса отстраненных сборных на сентябрь.

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    10 июня 2026, 18:33 • Новости дня
    Эксперт: На переговорах с Россией «евротройка» сядет с Украиной с одной стороны стола

    Политолог Ткаченко объяснил цель контактов Британии, ФРГ и Франции с Москвой

    Эксперт: На переговорах с Россией «евротройка» сядет с Украиной с одной стороны стола
    @ Stefan Rousseau/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Валерия Крутова

    «Евротройка» в диалоге с Россией надеется выторговать себе место за столом переговоров по поводу окончания конфликта на Украине. Однако у Москвы свои вопросы к Европе, например о замороженных активах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее послы Британии, Германии и Франции выразили желания встретиться с замминистром МИД РФ.

    «В целом, формат «евротройки» (неформальное сотрудничество Британии, Германии и Франции на украинском направлении, также называемое в западных медиа E3) в первую очередь направлен на реализацию интересов непосредственно ее участников. Соответственно, на встрече с замминистра МИД РФ они в первую очередь будут говорить о своих желаниях, а не единой Европы», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Формально, с точки зрения дипломатического протокола, они имеют на это полное право. И в принципе, Сергей Лавров уже отметил, что Россия будет относиться к их просьбе исключительно как к рабочей рутине – ничего серьезного от нее никто в Москве не ждет», – полагает он.

    «Однако тем для обсуждения с Европой у нас хватает. Это и статус замороженных активов РФ, и тонкости восстановления (при встречном желании сторон) отношений, которые были сведены Старым Светом к нулю. Другое дело, что конкретики по данным вопросам от наших визави мы вряд ли дождемся», – считает собеседник.

    «Допускаю, что наиболее принципиальным вопросом встречи для них станет попытка достичь согласия Москвы на присутствии за будущим столом переговоров по завершению боевых действий на Украине Лондона, Берлина и Парижа. Однако эта инициатива для России неприемлема, поскольку «евротройка» является полноценной стороной конфликта и в качестве «посредников» мы их точно не видим», – акцентирует эксперт.

    «Поэтому максимум, на что может рассчитывать Е3 – это оказаться за столом переговоров за одной стороной с Украиной в противоположном от нас конце. Важно, однако, что Россия не отказывается от подобных встреч полностью. Мы демонстрируем открытость к диалогу, но одновременно и подчеркиваем: по-настоящему включиться в разговор Москва готова лишь в том случае, если почувствует серьезность намерений Старого Света», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что послы Британии, Германии и Франции просят о встрече с замминистра дипведомства России. «Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли», – пояснил он.

    Вероятно, по задумке стран «евротройки», предметом обсуждения должны стать условия для достижения мира на Украине, предложенные ими 7 июня. Так, Лондон, Берлин и Париж настаивают на том, чтобы Москва инициировала немедленное прекращение огня.

    Лидеры государств также требуют юридически обязательных гарантий безопасности. При этом «тройка» оставляет за собой право развернуть на территории Украины иностранный военный контингент. Замороженные же активы РФ предлагается оставить «обездвиженными» до окончания боевых действий.

    Интересно, что президент Финляндии Александр Стубб назвал Е3 лучшей группой для начала диалога с Россией от лица ЕС. Впрочем, Сергей Лавров отметил, что союз уже имел немало шансов на то, чтобы помочь Москве и Киеву урегулировать противоречия, однако Старый Свет их упустил, пишет РИА «Новости».

    Напомним, что Владимир Путин уже формулировал «критерии» приемлемых для России переговорщиков. Он уточнял, что европейцы в праве самостоятельно выбирать подобное лицо, однако на его счету не должно быть оскорбительных высказываний в адрес Москвы.

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    10 июня 2026, 11:39 • Новости дня
    Россия заявила о праве защищать грузы в Средиземном море

    МИД: Россия оставляет за собой право защищать грузы в Средиземном море

    Россия заявила о праве защищать грузы в Средиземном море
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право использовать различные инструменты для защиты российских грузов в Средиземном море.

    Захарова подчеркнула, что Россия оставляет за собой право использовать различные инструменты для защиты российских грузов в Средиземном море, передает РИА «Новости».

    «Мы оставляем за собой право использовать весь арсенал политических, правовых и других имеющихся в нашем распоряжении инструментов в защиту морской безопасности и законных интересов грузоотправителей и судовладельцев», – отметила Захарова.

    Комментируя действия Евросоюза, Захарова указала, что задействование кораблей военно-морской операции IRINI в Средиземном море для досмотра или захвата судов с нефтью, по оценке российской стороны, станет грубейшим нарушением международного права. Она отметила, что такие планы ЕС, касающиеся танкеров с нефтепродуктами, вызывают в Москве серьезную обеспокоенность с точки зрения безопасности судоходства и соблюдения международных норм.

    Военные корабли Евросоюза в Средиземном море получили право останавливать танкеры с предполагаемой российской нефтью в рамках операции IRINI.

    Евросоюз разрешил кораблям миссии IRINI задерживать в Средиземном море танкеры с нефтью, заявляя о борьбе с так называемым теневым флотом России.

    Ранее МИД России назвал задержание Францией танкера Tagor проявлением европейского правового нигилизма.

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    10 июня 2026, 15:19 • Новости дня
    Умерла актриса Людмила Чурсина
    Умерла актриса Людмила Чурсина
    @ Валентин Мастюков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Звезда отечественного кино и театра Людмила Чурсина умерла после долгой болезни, оставив зрителям более ста ярких ролей.

    О трагическом событии передает РИА «Новости» со ссылкой на Театр Российской армии. «С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина. Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса», – говорится в официальном заявлении.

    Информация о дате и месте прощания появится позже.

    Будущая артистка родилась 20 июля 1941 года в военном госпитале Псковской области. Высшее образование с красным дипломом она получила в Щукинском училище.

    За годы творчества Людмила Чурсина работала в Театре имени Вахтангова, на «Ленфильме» и в Театре Российской армии. Зрители навсегда запомнили ее по картинам «Донская повесть», «Угрюм-река», а также по современным сериалам «Интерны» и «Закрытая школа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года на 77-м году жизни скончалась актриса фильмов «Кин-дза-дза» и «ТАСС уполномочен заявить» Людмила Солоденко.

    Немногим ранее из жизни ушла ведущая артистка Театра имени Евгения Вахтангова Ольга Чиповская. В июне прошлого года Театр Моссовета сообщил о смерти народной артистки РСФСР Валентины Талызиной.

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    10 июня 2026, 14:28 • Новости дня
    Послы Британии, Франции и Германии попросили МИД о встрече

    Лавров: МИД примет послов Британии, Франции и Германии

    Послы Британии, Франции и Германии попросили МИД о встрече
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послы Британии, Франции и Германии будут приняты в Министерстве иностранных дел, где их позицию по украинскому урегулированию планируют выслушать, сообщил глава МИД Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

    «Послы этих стран – Британии, Франции и Германии – просятся на встречу с моим заместителем в Министерство иностранных дел. Мы встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли», – указал руководитель российского дипломатического ведомства, передает РИА «Новости».

    Ранее лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне для обсуждения возможных контактов с Россией.

    Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро рассказал о планах усиления позиций европейских государств в мирном процессе.

    Ранее Лавров отмечал желание представителей европейских стран участвовать в урегулировании украинского конфликта.

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    10 июня 2026, 10:47 • Новости дня
    Исторические фрагменты панорамы «Обороны Севастополя» уцелели после атаки ВСУ
    Исторические фрагменты панорамы «Обороны Севастополя» уцелели после атаки ВСУ
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Исторические части знаменитой панорамы «Обороны Севастополя» не пострадали, поскольку в здании экспонировалась воссозданная версия картины, сообщили в пресс-службе музея обороны Севастополя.

    Все оригинальные фрагменты легендарного полотна Франца Рубо остались невредимыми при ударе по зданию музея в Севастополе, передает РИА «Новости». В пресс-службе Музея обороны Севастополя пояснили, что оригиналы находились в безопасном месте.

    «Это полотно, которое воссоздавалась после проведенной масштабной реставрации здания. Это полностью воссозданное полотно. Исторические фрагменты полотна Рубо уцелели», – рассказали представители учреждения.

    В настоящее время в музейных фондах Севастополя сберегаются 39 оригинальных фрагментов. Всего же до наших дней дошло 86 частей исторического произведения, остальные находятся в других музеях страны.

    Директор учреждения Михаил Смородкин сообщил, что ликвидация возгорания продолжается. Снаряд попал в кровлю главного здания музея-панорамы «Оборона Севастополя» минувшей ночью, вызвав пожар четвертого ранга. По информации губернатора, ситуация остается сложной, над тушением работают подразделения МЧС и профильные службы. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

    Ранее украинские беспилотники повредили крышу здания панорамы «Оборона Севастополя».

    Губернатор города Михаил Развожаев сообщил о практическом уничтожении великого шедевра Франца Рубо.

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    10 июня 2026, 13:06 • Новости дня
    За подрыв машины сотрудника НПП в Москве задержали двух подростков
    За подрыв машины сотрудника НПП в Москве задержали двух подростков
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве после взрыва автомобиля на улице Введенского, принадлежащего сотруднику научно-производственного предприятия, задержаны двое подростков, сообщили в Следственном комитете.

    На городской парковке 9 июня произошел взрыв машины сотрудника одного из научно-производственных предприятий, установлены подозреваемые, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    СК и ФСБ установили, что несовершеннолетняя девушка забрала взрывное устройство из тайника и передала его юноше. Он установил бомбу и GPS-трекер на транспортное средство. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне спецслужбы обезвредили подозрительный предмет под припаркованной на юго-западе столицы машиной.

    В тот же день при подрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб местный житель. Правоохранители начали розыск заложившего бомбу злоумышленника.

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    10 июня 2026, 15:52 • Новости дня
    Сидякин: «Единая Россия» поможет восстановить музей-панораму Севастополя

    «Единая Россия» поможет восстановить музей-панораму Севастополя

    Tекст: Елизавета Шишкова

    «Единая Россия» планирует оценить ущерб и подготовить смету для восстановления музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов», практически уничтоженного в результате недавнего удара Вооруженных сил Украины, сообщил руководитель ЦИК партии «Единая Россия» Александр Сидякин.

    Сидякин сообщил о намерении восстановить музей-панораму «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» в Telegram-канале.

    Ранее стало известно, что украинские войска нанесли удар по этому значимому историческому объекту, в результате чего шедевр Франца Рубо был почти полностью уничтожен.

    Сидякин уже обсудил ситуацию с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. В рамках партийного проекта «Историческая память» планируется рассмотреть включение панорамы в список объектов, подлежащих реставрации за счет федеральной целевой программы.

    «Это наше наследие. Восстановим. Победа будет за нами», – подчеркнул политик.

    Перед началом реставрационных работ совместно с Министерством культуры предстоит провести тщательную оценку нанесенного ущерба и составить подробную смету.

    Стоит отметить, что в 1942 году этот музей уже подвергался атакам немецко-фашистских войск, но тогда полотно удалось спасти и впоследствии воссоздать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о практическом уничтожении панорамы ударом украинского беспилотника.

    Пресс-служба музея подтвердила сохранность оригинальных исторических фрагментов знаменитого полотна.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала обязательное наказание для виновников атаки на мирный объект.

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    10 июня 2026, 22:05 • Новости дня
    В США начаты испытания обращающего старение вспять препарата

    Business Insider: Врачи впервые ввели пациенту отменяющий старение клеток препарат

    В США начаты испытания обращающего старение вспять препарата
    @ Jan Tepass/Imagebroker/Global Look Press

    Американская биотехнологическая компания Life Biosciences объявила о введении первому пациенту экспериментального препарата, основанного на технологии клеточного перепрограммирования. Разработчики считают, что этот подход способен обратить возрастные изменения в клетках, чтобы продлевать людям жизнь.

    Инъекция была сделана пациенту с глаукомой в рамках первого клинического исследования на людях. В течение следующих шести месяцев ученые будут оценивать эффективность терапии и внимательно следить за ее безопасностью, пишет Business Insider.

    По словам генерального директора Life Biosciences Джерри Маклафлина, речь может идти о потенциально революционном шаге не только для науки о старении, но и для медицины в целом. «Мы рассматриваем возможность восстановления функций организма и обращения болезней вспять на фундаментальном биологическом уровне», – отметил он.

    Технология клеточного перепрограммирования основана на открытии японского ученого Синъи Яманаки, который в 2007 году показал, что зрелые клетки можно вернуть в более молодое состояние с помощью набора специальных белков, получивших название «факторы Яманаки». Позже эта работа была удостоена Нобелевской премии.

    Современные исследования направлены на так называемое частичное перепрограммирование. Его цель – не превращать клетки полностью в стволовые, а лишь омолаживать их, сохраняя при этом их функции и специализацию. Интерес к технологии стремительно растет. В проекты, связанные с клеточным перепрограммированием, инвестируют крупные фармацевтические компании и известные предприниматели, включая владельцев Amazon Джеффа Безоса и Open AI Сэма Альтмана.

    В испытании планируется участие около 20 пациентов с глаукомой или неартериитической передней ишемической оптической нейропатией – одной из распространенных причин внезапной потери зрения. Для первого этапа была выбрана именно офтальмология. Глаз считается относительно изолированным органом, что позволяет снизить риск возможных побочных эффектов и безопаснее протестировать новую технологию.

    Если технология подтвердит свою эффективность, в будущем она может использоваться не только для лечения заболеваний глаз. Исследователи рассматривают возможность применения клеточного перепрограммирования для восстановления мышечной ткани, печени, нервной системы и других органов.

    Однако эксперты предупреждают, что метод связан с серьезными рисками. Главная проблема – вероятность развития онкологических заболеваний. В экспериментах на животных некоторые варианты клеточного перепрограммирования приводили к образованию опухолей.

    Чтобы минимизировать эту опасность, Life Biosciences использует только три из четырех факторов Яманаки, исключив тот, который наиболее тесно связан с развитием рака. Кроме того, действие терапии контролируется с помощью антибиотика доксициклина: если возникнут проблемы с безопасностью, прием препарата можно прекратить, остановив процесс перепрограммирования клеток.

    Несмотря на высокий уровень осторожности среди ученых, многие исследователи считают клеточное перепрограммирование одной из самых перспективных технологий в области продления здоровой жизни. Специалисты отмечают, что в случае успеха такие методы могут оказать значительно более сильное влияние на процессы старения, чем существующие добавки или препараты, используемые сегодня для поддержания здоровья.

    Вместе с тем до возможного появления подобных лекарств на рынке еще далеко: даже при успешных результатах первых испытаний путь к одобрению и широкому применению может занять более десяти лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Татьяна Голикова объявила о запуске в России нового направления исследований по биологии старения. Российские ученые планируют получить первые результаты разработок по замедлению старения к 2027 году. Китайский стартап Lonvi Biosciences приступил к тестированию препарата для продления жизни до ста пятидесяти лет.

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    10 июня 2026, 14:38 • Новости дня
    Президент Финляндии назвал идеальных переговорщиков с Россией

    Стубб предложил доверить переговоры с Россией Мерцу, Стармеру и Макрону

    Президент Финляндии назвал идеальных переговорщиков с Россией
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Финляндии Александр Стубб считает, что контактировать с Россией от лица Европейского союза должны канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Я думаю, что лучшей группой стран для этого будет E3 («евротройка»). Другими словами, президент Франции, канцлер Германии и премьер-министр Соединенного Королевства», – сказал Стубб на пресс-конференции.

    Политик также прокомментировал сообщения СМИ о том, что он сам мог бы стать переговорщиком. Финский лидер отметил, что не видит себя в роли представителя ЕС на возможных переговорах с Россией, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Британии, Франции и Германии провели в Лондоне встречу о возможных контактах с Россией.

    По итогам переговоров «евротройка» выдвинула условия для прекращения конфликта на Украине.

    Премьер Чехии Андрей Бабиш предложил назначить канцлера ФРГ Фридриха Мерца главным переговорщиком от Евросоюза.

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