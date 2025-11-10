Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.21 комментарий
США заявили о недопустимости покупки союзниками нефти и газа из России
Бургум: США не могут позволить союзникам покупать нефть и газ из России
Вашингтон не может согласиться на покупку союзниками США нефти и газа из России, заявил американский министр внутренних дел Даг Бургум.
«Мы не можем позволить нашим союзникам покупать российские или иранские нефть и газ», – приводит слова Бургума РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
По его словам, эти поставки якобы «финансировали террористическую машину и продолжают финансировать военную машину». Бургум также подчеркнул, что тема энергетики всегда затрагивается в переговорах Вашингтона с представителями других государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов США ввело санкции против «Роснефти» и «Лукойла». Белый дом пытается заставить Индию прекратить покупать российскую нефть. Вашингтон подталкивает Турцию к пересмотру контрактов с Москвой. США считают, что Европа не должна покупать нефть у России.