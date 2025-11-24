Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».0 комментариев
В Башкирии двое работников зернохранилища погибли от отравления газом
Двое работников сельхозпредприятия в Башкирии обнаружены мертвыми после того, как спустились в бункер для очистки зерноочистительной машины и отравились газом.
Трагедия произошла в селе Юмашево Чекмагушевского района Башкирии, передает РИА «Новости».
По информации прокуратуры, 21 ноября двое сотрудников сельскохозяйственной организации, возрастом 59 и 35 лет, спустились в бункер-накопитель зерна для очистки оборудования, где их ожидала смертельная опасность.
«По предварительным данным, 21 ноября в селе Юмашево двое работников сельскохозяйственной организации спустились в бункер зерноочистительной машины в целях ее очистки, где отравились неизвестным газом и скончались», – сообщили в надзорном ведомстве.
В Гострудинспекции Башкирии уточнили, что при расследовании предстоит установить обстоятельства и причины произошедшего. К проверке случившегося подключилась прокуратура республики.
На текущий момент специалисты выясняют, каким именно веществом отравились погибшие работники и каковы были условия труда в организации.
