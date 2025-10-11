Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.2 комментария
В Иркутской области трое мужчин погибли от отравления угарным газом на заправке
В поселке Магистральный в Иркутской области на заправке были найдены тела трех мужчин в автомобиле Lada Kalina, предположительно отравившихся угарным газом во сне.
Три человека погибли от удушья в автомобиле Lada Kalina на автозаправке в поселке Магистральный Иркутской области, сообщает «360» со ссылкой на Telegram-канал Babr Mash.
Тела мужчин обнаружили случайные прохожие, которые сразу вызвали скорую помощь и полицию.
По предварительной информации, все трое отравились угарным газом, заснув внутри машины.
Ранее следственные органы возбудили уголовное дело после гибели пятерых человек на Байкале из-за отравления угарным газом на катере.