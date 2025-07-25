Владелец ташкентского отеля получил восемь лет за смерть российской журналистки Паперной

Tекст: Мария Иванова

Владелец отеля «Караман палас» в Ташкенте приговорен к восьми годам и одному месяцу заключения за гибель журналистки Инессы Паперной, передает ТАСС.

По словам председательствующего судьи Яккасарайского районного уголовного суда Баходира Каюмова, также к трем годам лишения свободы приговорены сантехник отеля и двое продавцов, реализовавших гостинице некачественный отопительный котел.

Трагедия произошла в октябре 2024 года. Тогда в одном из номеров отеля были найдены мертвыми три человека, среди них Инесса Паперная – гражданка России, журналистка издания «Профиль» и автор для «Ленты.ру», а также ее друг и гражданин Узбекистана. Причиной смерти стало отравление угарным газом, который, по версии экспертов, попал в вентиляцию здания.

Следствие установило, что приобретенный гостиницей котел был признан устаревшим, а при его установке из системы была удалена часть оборудования, что привело к утечке угарного газа. Уголовное дело было возбуждено в отношении владельца гостиницы, сантехника и двух продавцов оборудования.

Напомним, на первом заседании суда по делу об отравлении журналистки Инессы Паперной и ее спутника в Ташкенте трое из четырех обвиняемых заявили об отсутствии своей вины.

В Ташкенте ранее арестовали владельца гостиницы и других лиц по делу о гибели двух граждан России из-за устаревшего отопительного котла, установленного с нарушениями в Karaman Palace Hotel.

Журналистка Инесса Паперная погибла в Ташкенте от отравления угарным газом и сульфидом водорода.