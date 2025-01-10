В Ташкенте арестованы фигуранты дела о гибели россиян

Tекст: Александра Юдина

По данным интернет-издания kun.uz, сотрудники правоохранительных органов Узбекистана задержали четверых человек в рамках расследования уголовного дела о гибели двух граждан России в гостинице Karaman Palace Hotel в Ташкенте,

Под арестом оказались владелец гостиницы А. Хужакулов, продавцы устаревшего отопительного котла З. Джамолдинов и А. Юсупов, а также сантехник Н. Курбонов, который установил его с нарушениями.

Фигурантам дела предъявлены обвинения. Им инкриминируется производство, хранение, перевозка или сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, что повлекло за собой гибель людей. Всем четверым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, уголовное дело было возбуждено после того, как в гостинице Karaman Palace Hotel произошел трагический инцидент, в результате которого погибли журналистка Инесса Паперная (сотрудница издания Lenta.ru), ее 45-летний спутник Максим Радченк и 48-летний гражданин Узбекистана Хушнуд Удеков.