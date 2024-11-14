Названа причина смерти погибшей в Ташкенте российской журналистки

Экспертиза выявила в крови журналистки Паперной карбоксигемоглобин и сульфид водорода

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА Новости, в крови российской журналистки Инессы Паперной, погибшей в октябре в Ташкенте, обнаружены следы карбоксигемоглобина, этилового спирта и сульфида водорода. По словам представителей Генпрокуратуры Узбекистана, в судебно-химической экспертизе было выявлено, что концентрация карбоксигемоглобина достигала 59%, этилового спирта – 1,36%.



Генпрокуратура ранее сообщала, что Паперная и ее спутник скончались 22 октября в гостинице Ташкента от отравления неизвестным веществом. В другом номере было найдено тело жителя Узбекистана. Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Карбоксигемоглобин – это соединение, образующееся при вдыхании угарного газа, что указывает на возможное наличие источника этого газа в помещении. Следствие и экспертиза продолжаются, уточнили в пресс-службе. Также в теле спутника Паперной обнаружены аналогичные токсичные соединения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ташкентском отеле были обнаружены тела двоих россиян и гражданина Узбекистана, предположительно погибших от отравления газом. Мать одной из погибших, Инессы Паперной, Любовь Паперная сообщила, что пока нет окончательной информации о причинах смерти, но основная версия – отравление газом.

Представитель Генпрокуратуры Узбекистана заявил, что тела россиян были отправлены в Россию, возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, ведется следствие и судебно-медицинская экспертиза.