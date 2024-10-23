Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».0 комментариев
Мать погибшей россиянки в Ташкенте назвала предварительную причину смерти дочери
Мать погибшей в Ташкенте журналистки назвала газ возможной причиной гибели дочери
Двое россиян, включая Инессу Паперную, погибли в отеле Ташкента, предположительно отравившись газом, сообщила мать Инессы Любовь Паперная.
Любовь Паперная подтвердила, что пока нет окончательной информации о причинах смерти, но основная версия – отравление газом, передает ТАСС.
Мать рассказала, что последний раз общалась с дочерью вечером 19 октября, за день до ее гибели. По ее словам, Инесса отправилась в Узбекистан для отдыха, это была ее первая поездка в эту страну.
«Поехала туда сама, отдохнуть. Первый раз летала в Узбекистан», – сообщила она.
Как писала газета ВЗГЛЯД, тела россиян, включая журналистку Инессу Паперную, были найдены в ташкентском отеле «Караман палас» после предполагаемого отравления газом. Уточнялось, что правоохранительные органы Узбекистана планировали отправить тела в Россию после проведения необходимых экспертиз. Впоследствии стало известно, что тела были отправлены в Россию авиарейсом.