Мать погибшей россиянки в Ташкенте назвала предварительную причину смерти дочери

Мать погибшей в Ташкенте журналистки назвала газ возможной причиной гибели дочери

Tекст: Дарья Григоренко

Любовь Паперная подтвердила, что пока нет окончательной информации о причинах смерти, но основная версия – отравление газом, передает ТАСС.

Мать рассказала, что последний раз общалась с дочерью вечером 19 октября, за день до ее гибели. По ее словам, Инесса отправилась в Узбекистан для отдыха, это была ее первая поездка в эту страну.

«Поехала туда сама, отдохнуть. Первый раз летала в Узбекистан», – сообщила она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, тела россиян, включая журналистку Инессу Паперную, были найдены в ташкентском отеле «Караман палас» после предполагаемого отравления газом. Уточнялось, что правоохранительные органы Узбекистана планировали отправить тела в Россию после проведения необходимых экспертиз. Впоследствии стало известно, что тела были отправлены в Россию авиарейсом.