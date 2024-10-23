В Узбекистане пообещали вернуть тела погибших россиян после экспертизы

Скачко объяснил слухи о корейских военных на Украине

Политолог Скачко: Киев фейками о северокорейских военных пытается масштабировать конфликт на Украине

Tекст: Анастасия Куликова

«Все инсинуации о том, что северокорейские военные находятся в зоне спецоперации, а также слухи о планах Сеула отправить своих разведчиков и солдат на Украину из-за КНДР – это звенья одной цепи. Фейки создаются Киевом и Западом по нескольким причинам», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

«Во-первых, таким образом ставится задача напугать страны мирового большинства. Западная пресса ссылается на договор между Пхеньяном и Москвой о стратегическом партнерстве и фактически пытается убедить Глобальный Юг, что Россия за свою помощь якобы будет просить поставок «живой силы» в зону конфликта», – уточнил собеседник.

Во-вторых, Киев и Сеул заранее создают оправдание своим действиям, добавил он. «Украина и Южная Корея готовят почву с тем, чтобы в случае появления южнокорейских специалистов на стороне ВСУ сказать, что это решение – не шаг к эскалации, а якобы «справедливый» ответ Москве и Пхеньяну», – пояснил эксперт.

Причем за военными Южной Кореи на Украину могут начать прибывать контингенты стран НАТО, не исключил Скачко. «То есть логика следующая: раз северокорейцы якобы участвуют в конфликте на стороне России, то и Североатлантический альянс получает карт-бланш», – указал он.

Отсюда и третья задача фейков о присутствии военных КНДР на Украине – масштабировать конфликт, продолжил аналитик. «Запад, несмотря на разговоры о необходимости перемирия и заморозки боевых действий, все еще рассчитывает нанести стратегическое поражение России любой ценой. Поэтому украинские пропагандисты, курируемые из-за рубежа, хотят привлечь новые страны и новых участников. Разжигание этого костра войны происходит системно и целенаправленно», – считает политолог.

Подводит иногда только безграмотность киевских технологов. Скачко указал, что в Сети распространяется созданный украинскими художниками плакат, на котором солдат ВСУ пытается обезглавить военного в северокорейской форме. При этом подпись на плакате указывает на Южную, а не Северную Корею. Эксперт не исключает, подобное «творение» было проспонсировано западными политиками.

«Дело в том, что люди, которые называют Запад «цветущим садом», не хотят знать, что происходит в «джунглях». Высокомерие и политическая мания величия, сформировавшаяся в результате многолетнего гегемонизма, притупили их разум. И это привело к рождению таких чудовищ: кто-то услышал про Корею, нарисовал чушь, посчитав, что для массового сознания и так сойдет. Все это выглядит нелепо», – акцентировал собеседник. В заключение спикер предположил, что сюжет с северокорейскими военными проживет недолго, особенно «когда солдаты КНДР не появятся в зоне СВО».

Ранее стало известно, что власти Южной Кореи рассматривают план отправки на Украину своего военного персонала, включая офицеров разведки, специализирующихся на Северной Корее, а также экспертов по тактике. Об этом сообщило издание Newsweek.

Цель обсуждаемой миссии – помощь ВСУ в случае захвата ими северокорейских солдат. Южнокорейские специалисты могли бы участвовать в допросах и предоставлять услуги переводчиков. Кроме того, они якобы в силах помогать Киеву, предоставляя данные о военной тактике и операциях Северной Кореи.

Информацию об этом подтвердило и Yonhap. Южнокорейская газета также сообщает, что Сеул допускает смену позиции по поставкам оружия Украине. По данным собеседника агентства, рассматривается вариант с поэтапным переходом от увеличения помощи, не связанной с оружием, до передачи Украине летального наступательного вооружения в зависимости от развития сотрудничества между Россией и КНДР.

На этом фоне заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится родной сестрой Ким Чен Ыну, выразила мнение, что Южная Корея и Украина «одинаковые, как две капли воды», назвав два государства «невоспитанными собаками, выпестованными США».

В понедельник МИД Южной Кореи пригласил посла России Георгия Зиновьева на беседу из-за слухов об участии войск КНДР в конфликте на Украине. В начале октября в Сеуле заявляли, что Северная Корея якобы может направить свои вооруженные силы на Украину для поддержки Москвы.

На этом фоне российские военные из группировки «Центр» подняли флаг, напоминающий флаг КНДР, в районе Цукурино в ДНР. Военкор Александр Коц отметил, что это действие – «толстый троллинг» от российских военных на Покровском направлении, вызвавший обсуждение в украинских и международных каналах. Также он подчеркнул, что российские бойцы используют подобные приемы для деморализации противника.