Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
В отеле Ташкента нашли тело российской журналистки
В ташкентском отеле обнаружены тела двоих россиян и гражданина Узбекистана, сообщил пресс-секретарь узбекистанской генеральной прокуратуры Хает Шамсутдинов.
По данным Telegram-каналов, люди, предположительно, погибли от отравления газом, попавшим в вентиляцию после очистки бассейна. Однако, судмедэксперты пока не могут определить точную природу отравления, передает ТАСС со ссылкой на сообщение местной прессы, цитирующей Шамсутдинова.
Среди погибших числится россиянка Инесса Паперная 1977 года рождения, известная по работе в журнале «Профиль» и сотрудничеству с «Лентой.ру». Также погиб ее друг 1979 года рождения. В другом номере отеля было найдено тело гражданина Узбекистана, 1976 года рождения.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.