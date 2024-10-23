Тела погибших россиян из Ташкента отправили в Россию

Тела погибшей журналистки Инессы Паперной и ее спутника отправили из Ташкента в Россию

Tекст: Мария Иванова

Тела российских граждан, в том числе журналистки Инессы Паперной, скончавшихся в гостинице в Ташкенте, были отправлены на родину авиарейсом, передает РИА «Новости». Инцидент произошел из-за отравления неизвестным веществом, в результате чего в номере гостиницы были найдены тела Паперной и ее спутника, а также тело жителя Узбекистана в другом номере.

Представитель Генпрокуратуры Узбекистана сообщил, что тела россиян были отправлены в Россию в 10.00 (8.00 по московскому времени). В отношении происшествия возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ведется следствие, а также проводится судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

Ранее сообщалось, что Инесса Паперная, известная по работе в «Ленте» и журнале «Профиль», прибыла в Узбекистан в отпуск. Сотрудники ташкентского отеля «Караман палас» обнаружили тела вечером 20 октября. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление газом, попавшим в вентиляционную систему из-за чистки бассейна.

Местные правоохранительные органы сообщали, что тела россиян будут отправлены на родину после судебно-медицинской экспертизы и ряда процедур по установлению причины смерти.