Уолтц: Европа не должна покупать нефть у России и просить о поддержке Украины
Европейские страны не могут одновременно приобретать нефть у России и обращаться за военной поддержкой на Украине, заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.
По его словам, такую позицию «мы должны донести» до европейских партнеров. Уолтц отметил, что президент США Дональд Трамп также подчеркнул важность этого вопроса в своей последней речи. «Европа не может покупать российскую нефть и газ и в то же время требовать помощи в ведении этого конфликта, это должно прекратиться», – отметил Уолтц, передает ТАСС.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС сократили импорт российской нефти и газа на 80%, что делает вопрос поставок «второстепенной проблемой».