Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.0 комментариев
В польском Сейме произошла перепалка из-за чествования украинских националистов
Массовый конфликт разгорелся в парламенте Польши после высказываний замминистра науки страны Анджея Шептицкого об участниках экстремистских формирований как о борцах за независимость, сообщили СМИ.
Как пишет Rzeczpospolita, Шептицкий назвал членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН*-УПА*, признаны экстремистскими, запрещены в РФ) стойкими солдатами, боровшимися за независимость от Советского Союза, передают «Вести».
Оппозиционные парламентарии сочли подобное сравнение абсолютно неприемлемым. Представители правящей коалиции вступились за чиновника, настаивая на его праве давать собственные оценки историческим событиям.
Ситуация обострилась, когда депутат Ярослав Ржепа назвал парламентария Дариуша Матецкого паразитом. На защиту последнего встал Пшемыслав Чарнек. «Нужно быть исключительным лицемером, чтобы называть кого-то паразитом и при этом поддерживать правительство, которое утверждает, что виновники геноцида ОУН-УПА – якобы непобедимые», – заявил политик.
После этого резкого высказывания к спору присоединились другие участники заседания. Попытки ответить на обвинения привели к еще большему шуму в зале.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пригрозил Украине конфронтацией из-за прославления УПА (признана в России экстремистской и запрещена).
Ранее он потребовал отменить присвоение одной из частей ВСУ имени украинских националистов.
Руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач обвинил премьер-министра Дональда Туска в оправдании этих боевиков.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ