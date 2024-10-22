Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Финский Fortum инициировал судебный иск против российской Forward Energo
Fortum подал в суд на российскую Forward Energo в Нидерландах из-за долга в 800 млн евро
Финский энергоконцерн Fortum подал иск в гражданский суд Нидерландов против российского Forward Energo, обвиняя его в дефолте по займам на сумму 600 млн евро.
Финский энергоконцерн Fortum инициировал судебное разбирательство против российского предприятия Forward Energo в гражданском суде Нидерландов, сообщает ТАСС. Согласно пресс-релизу Fortum, дело связано с невыплатой внутренних займов на сумму около 600 млн евро, которые ранее были предоставлены компании, известной как ПАО Fortum.
Согласно заявлению Fortum, Forward Energo допустило дефолт по всем внутрифирменным займам. Большинство из них достигли срока погашения, но не были выплачены. Также сообщается, что российская компания не выплатила проценты по займам. В связи с этим, сумма иска, включая проценты и пени за просрочку, составляет около 800 млн евро.
Fortum также отметила, что окончательная сумма иска будет зависеть от обменного курса рубля к евро и суммы начисленных процентов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, финский энергоконцерн Fortum начал арбитражное разбирательство против России, намереваясь требовать компенсацию за свои активы, и глава компании Маркус Раурамо заявил, что Fortum рассчитывает получить компенсацию в несколько миллиардов евро за утраченные в России активы.