Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.4 комментария
Песков заявил о невмешательстве России в дела Грузии
Песков отверг попытки России вмешиваться в избирательный процесс Грузии
Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии, тогда как западные страны, по заявлениям пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, оказывают прямое влияние на избирательную кампанию в этой стране.
По его словам, Россия не принимает участия в избирательном процессе Грузии, в отличие от западных стран, которые предпринимают попытки влиять на политическую ситуацию в стране, сообщает ТАСС.
«Что касается выборов, то это не наше дело. Мы видим ничем не прикрытые попытки западных стран оказывать нажим на действующие власти Грузии и оказывать прямое, незавуалированное влияние на ход избирательной кампании», – отметил Песков.
Напомним, правящая с 2012 года в Грузии «Грузинская мечта» уверенно выиграет выборы в парламент 26 октября, согласно данным опроса компании Gorbi.
В свою очередь генсек правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал «смешными» планы президента Саломе Зурабишвили сформировать «техническое правительство» до выборов.