Песков заявил о невмешательстве России в дела Грузии

Песков отверг попытки России вмешиваться в избирательный процесс Грузии

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, Россия не принимает участия в избирательном процессе Грузии, в отличие от западных стран, которые предпринимают попытки влиять на политическую ситуацию в стране, сообщает ТАСС.

«Что касается выборов, то это не наше дело. Мы видим ничем не прикрытые попытки западных стран оказывать нажим на действующие власти Грузии и оказывать прямое, незавуалированное влияние на ход избирательной кампании», – отметил Песков.

Напомним, правящая с 2012 года в Грузии «Грузинская мечта» уверенно выиграет выборы в парламент 26 октября, согласно данным опроса компании Gorbi.

В свою очередь генсек правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал «смешными» планы президента Саломе Зурабишвили сформировать «техническое правительство» до выборов.