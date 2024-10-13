Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.0 комментариев
В правящей партии Грузии высмеяли планы Зурабишвили создать альтернативное правительство
Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал «смешными» планы президента Саломе Зурабишвили до выборов в парламент 26 октября сформировать «техническое правительство», которое должно получить всю полноту власти и назначить через год внеочередное голосование в высший законодательный орган страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Нам неинтересны эти планы. Это просто очень смешно, – сказал Каха Каладзе. – Пусть встречаются, пожимают друг другу руки, что-то обсуждают, объявляют себя победителями при их нижайших рейтингах».
Со своей стороны, исполсек правящей партии, лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе назвал планы создать «техническое правительство» «замыслом агентуры». «Их реальные планы – вовлечь Грузию в войну, обрушить нашу экономику», – сказал Мдинарадзе. По его словам, «Грузинская мечта» обещает мирно и достойно ввести Грузию в европейскую семью».
В правящей партии утверждают о том, что ее рейтинг перед выборами близок к 60 процентов. Оппозиция говорит, что победа будет на ее стороне и не собирается признавать поражение. Зурабишвили объявила, что создаст «штаб» в администрации президента и назовет кандидата в премьер-министры и членов правительства, на что не имеет права по Конституции Грузии.