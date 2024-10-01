В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.14 комментариев
Украинский пленный рассказал о готовности ВСУ устроить переворот в Киеве
Пленный Диденко сообщил о готовности военнослужащих ВСУ развернуть орудия на Киев
Пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Диденко заявил о готовности украинских военных развернуть орудия в сторону Киева из-за недовольства мобилизацией и действиями режима Зеленского.
Военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Ярослав Диденко, находясь в плену, рассказал, что на фронте среди украинских военных нарастает недовольство, передает ТАСС.
По его словам, на Украине «людей хватают на улице», что вызывает возмущение и протест среди солдат. Он отметил, что терпение военнослужащих подходит к концу, и они готовы «развернуть орудия против Киева», чтобы навести порядок и выразить свой протест.
Диденко также подчеркнул, что многие военнослужащие осознают, что украинские власти зарабатывают на продолжении конфликта, что усиливает недовольство и желание отказаться от участия в боях. Он призвал своих сослуживцев к бунту против мобилизации и бесцельной гибели людей.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине ближе к октябрю может начаться гражданская война одновременно с прорывом российских войск на передовой.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему ВС России «не уничтожает» Киев.