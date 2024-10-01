Пленный Диденко сообщил о готовности военнослужащих ВСУ развернуть орудия на Киев

Tекст: Вера Басилая

Военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Ярослав Диденко, находясь в плену, рассказал, что на фронте среди украинских военных нарастает недовольство, передает ТАСС.

По его словам, на Украине «людей хватают на улице», что вызывает возмущение и протест среди солдат. Он отметил, что терпение военнослужащих подходит к концу, и они готовы «развернуть орудия против Киева», чтобы навести порядок и выразить свой протест.

Диденко также подчеркнул, что многие военнослужащие осознают, что украинские власти зарабатывают на продолжении конфликта, что усиливает недовольство и желание отказаться от участия в боях. Он призвал своих сослуживцев к бунту против мобилизации и бесцельной гибели людей.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине ближе к октябрю может начаться гражданская война одновременно с прорывом российских войск на передовой.

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