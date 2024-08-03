Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.10 комментариев
В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта
Экс-советник Кучмы Соскин: Гражданская война на Украине начнется с прорывом ВС России
На Украине ближе к октябрю может начаться гражданская война одновременно с прорывом российских войск на передовой, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
Соскин предположил, что надо готовиться к пролому фронта к октябрю месяцу, тогда же начнется открытая горячая гражданская война. По его словам, на Украине приближается крах режима Владимира Зеленского, который ведет себя «как человек, вокруг которого все горит», поскольку дефолт страны уже нельзя утаить, передает РИА «Новости».
Ранее Соскин заявлял, что феврале на Украине начнется голод из-за недостатка зерна