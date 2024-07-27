Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… кроме тех случаев, когда это направлено против русских.6 комментариев
В Киеве заговорили о начале голода и гражданской войны на Украине
Экс-советник Кучмы Соскин: В феврале на Украине начнется голод из-за недостатка зерна
В феврале на Украине начнется голод из-за недостатка зерна, что приведет к состоянию гражданской войны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
По словам аналитика, уже к осени финансово-экономический организм Украины будет уничтожен, если сохранится существующий темп разрушения промышленных и хозяйственных ресурсов, передает РИА «Новости».
Соскин отметил, что украинское зерно активно продается, на продовольствие может остаться только на пару месяцев. Он считает, что в феврале на Украине начнется голод, а «полный коллапс» экономики наступит уже осенью, и приведет к гражданской войне.
Газета ВЗГЛЯД писала о наступлении энергетической катастрофы на Украине.