Стрелявшим в помощника депутата в Подмосковье оказался судимый украинец

Следствие установило, что в помощника депутата в Подмосковье стрелял судимый гражданин Украины

Tекст: Вера Басилая

Источник в правоохранительных органах сообщил, что стрелявшим в помощника депутата оказался гражданин Украины, который ранее неоднократно был судим как на Украине, так и в России. На родине его привлекали к ответственности за грабеж и разбой, а в России – за незаконный оборот наркотиков, передает ТАСС.

В ГСУ СК по Московской области установили, что в сентябре текущего года заказчик нанял киллера из числа своих знакомых, с которыми отбывал наказание в местах лишения свободы. Он предложил исполнителю денежное вознаграждение в размере 20 млн рублей за убийство помощника депутата, предоставив предоплату в 500 тыс. рублей, оружие и информацию о жертве. По данным следствия, нападавший месяц выслеживал потерпевшего перед преступлением.

Благодаря тщательному осмотру места преступления и сбору генетических следов, удалось установить личность стрелявшего. В ходе допроса задержанный подозреваемый дал показания, которые помогли изобличить и задержать заказчика преступления.

По данным сервиса «ТАСС. Экономика», Шерип Алихаджиев ранее учредил две компании. «Фонд содействия программам демилитаризации и демократической реконструкции Чеченской Республики» был закрыт в 2016 году, а в ООО «Финансы, консалтинг, аудит» он перестал быть руководителем.

Ранее оперативники задержали участников покушения на помощника депутата Госдумы в Лапино Московской области. Напомним, в Одинцово Московской области неизвестный произвел четыре выстрела в помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева. Потерпевший с двумя огнестрельными ранениями был госпитализирован.

