Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Стрелявшим в помощника депутата в Подмосковье оказался судимый украинец
Следствие установило, что в помощника депутата в Подмосковье стрелял судимый гражданин Украины
Ранее судимый за грабеж и разбой гражданин Украины стрелял в помощника депутата Шерипа Алихаджиева в Подмосковье, ему обещали за убийство 20 млн рублей, сообщили в правоохранительных органах.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что стрелявшим в помощника депутата оказался гражданин Украины, который ранее неоднократно был судим как на Украине, так и в России. На родине его привлекали к ответственности за грабеж и разбой, а в России – за незаконный оборот наркотиков, передает ТАСС.
В ГСУ СК по Московской области установили, что в сентябре текущего года заказчик нанял киллера из числа своих знакомых, с которыми отбывал наказание в местах лишения свободы. Он предложил исполнителю денежное вознаграждение в размере 20 млн рублей за убийство помощника депутата, предоставив предоплату в 500 тыс. рублей, оружие и информацию о жертве. По данным следствия, нападавший месяц выслеживал потерпевшего перед преступлением.
Благодаря тщательному осмотру места преступления и сбору генетических следов, удалось установить личность стрелявшего. В ходе допроса задержанный подозреваемый дал показания, которые помогли изобличить и задержать заказчика преступления.
По данным сервиса «ТАСС. Экономика», Шерип Алихаджиев ранее учредил две компании. «Фонд содействия программам демилитаризации и демократической реконструкции Чеченской Республики» был закрыт в 2016 году, а в ООО «Финансы, консалтинг, аудит» он перестал быть руководителем.
Ранее оперативники задержали участников покушения на помощника депутата Госдумы в Лапино Московской области. Напомним, в Одинцово Московской области неизвестный произвел четыре выстрела в помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева. Потерпевший с двумя огнестрельными ранениями был госпитализирован.