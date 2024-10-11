В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.0 комментариев
Неизвестный четыре раза выстрелил в помощника депутата Госдумы в Подмосковье
В городе Одинцово в Московской области неизвестный стрелок произвел четыре выстрела человека, потерпевшим, по данным Telegram-каналов, является помощник депутата Госдумы Шерип Алихаджиев.
Инцидент произошел 10 октября в деревне Лапино городского округа Одинцово, передает ТАСС со ссылкой на сообщение регионального Главного следственного управления СК.
Неизвестный преступник, находясь на веранде дома, четырежды выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия в другого человека. По данным Telegram-канала Mash, пострадавшим является помощник депутата Шерип Алихаджиев. В результате нападения потерпевший получил два огнестрельных ранения и был срочно госпитализирован.
Алихаджиев сейчас находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Следственные органы занимаются выяснением всех обстоятельств происшествия и поиском нападавшего.
Ранее в Москве мужчина с гранатометом вошел в торговый центр и потребовал проведения внутренней проверки магазина.