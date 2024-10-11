Неизвестный четыре раза выстрелил в помощника депутата Госдумы в Подмосковье

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел 10 октября в деревне Лапино городского округа Одинцово, передает ТАСС со ссылкой на сообщение регионального Главного следственного управления СК.

Неизвестный преступник, находясь на веранде дома, четырежды выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия в другого человека. По данным Telegram-канала Mash, пострадавшим является помощник депутата Шерип Алихаджиев. В результате нападения потерпевший получил два огнестрельных ранения и был срочно госпитализирован.

Алихаджиев сейчас находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Следственные органы занимаются выяснением всех обстоятельств происшествия и поиском нападавшего.

Ранее в Москве мужчина с гранатометом вошел в торговый центр и потребовал проведения внутренней проверки магазина.