Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Москвич пригрозил взорвать магазин гранатометом
Москвич потребовал провести проверку в магазине и угрожал гранатометом
В Москве мужчина с гранатометом угрожал взорвать магазин, если там не проведут внутреннюю проверку, и обвинил полицию в коррупции.
В Москве разразился скандал, когда мужчина угрожал взорвать магазин, если в заведении не проведут внутреннюю проверку. По сообщению источника, мужчина обратился к полиции с той же просьбой, однако позже назвал их «коррумпированными», передает канал «360».
На место происшествия прибыли сотрудники МВД и ФСБ. Правоохранительные органы проводят расследование инцидента. Мужчина заявил, что является военнослужащим, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Ранее на Можайском шоссе в Москве был зафиксирован инцидент, когда покупатели попытались украсть товар, что привело к драке и стрельбе.