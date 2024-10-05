Москвич пригрозил взорвать магазин гранатометом

Москвич потребовал провести проверку в магазине и угрожал гранатометом

Tекст: Вера Басилая

В Москве разразился скандал, когда мужчина угрожал взорвать магазин, если в заведении не проведут внутреннюю проверку. По сообщению источника, мужчина обратился к полиции с той же просьбой, однако позже назвал их «коррумпированными», передает канал «360».

На место происшествия прибыли сотрудники МВД и ФСБ. Правоохранительные органы проводят расследование инцидента. Мужчина заявил, что является военнослужащим, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее на Можайском шоссе в Москве был зафиксирован инцидент, когда покупатели попытались украсть товар, что привело к драке и стрельбе.

