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Задержаны организатор и исполнитель покушения на помощника депутата в Подмосковье
МВД: Оперативники задержали участников покушения на помощника депутата Госдумы в Лапино Московской области
Оперативниками уголовного розыска ГУ МВД по Московской области совместно с коллегами из УМВД по Одинцовскому городскому округу задеражаны предполгаемые исполнитель и заказчик покушения на убийство помощника депутата Госдумы в Лапино, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Совместными усилиями сотрудников ГУ МВД по Московской области и УМВД gо Одинцовскому городскому округу были задержаны предполагаемые заказчик и исполнитель покушения на помощника депутата Шерипа Алихаджиева.
«Оба мужчины доставлены в следственные органы» для дальнейшего разбирательства и выяснения всех обстоятельств дела, следует из сообщения Волк в Telegram-канале.
Ожидается, что в ближайшее время будет принято решение о мерах пресечения для задержанных.
Ранее в Одинцово Московской области неизвестный произвел четыре выстрела в помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева.
Потерпевший с двумя огнестрельными ранениями был госпитализирован.
Источник сообщал, что покушение на помощника депутата в Подмосковье было спланировано.