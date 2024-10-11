В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.3 комментария
Источник: Покушение на помощника депутата в Подмосковье было спланировано
Покушение на жизнь помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева в Московской области было тщательно спланировано, сообщил источник в правоохранительных органах.
Нападавший ждал, пока Алихаджиев останется дома один, после чего проник к нему, сказал собеседник ТАСС.
Нападавший покинул поселок, предположительно, незамеченным, что указывает на тщательную подготовку. «Имеются основания полагать, что покушение было спланировано и заранее подготовлено», – добавил источник.
В пятницу в Одинцово произошла стрельба, в результате которой пострадал человек, согласно данным Telegram-каналов, пострадавшим является помощник депутата Госдумы Шерип Алихаджиев.