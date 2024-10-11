Источник: Покушение на помощника депутата в Подмосковье было спланировано

Tекст: Алексей Дегтярев

Нападавший ждал, пока Алихаджиев останется дома один, после чего проник к нему, сказал собеседник ТАСС.

Нападавший покинул поселок, предположительно, незамеченным, что указывает на тщательную подготовку. «Имеются основания полагать, что покушение было спланировано и заранее подготовлено», – добавил источник.

В пятницу в Одинцово произошла стрельба, в результате которой пострадал человек, согласно данным Telegram-каналов, пострадавшим является помощник депутата Госдумы Шерип Алихаджиев.