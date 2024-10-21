Перфоманс Трампа стал ответом также на слова губернатора Миннесоты Тима Уолца, которого Харрис выбрала своим вице-президентом. Уолц сказал: «Вы можете себе представить Трампа, работающего в McDonald's? Он не смог бы управлять машинкой для приготовления макфлурри» (фото: Doug Mills/REUTERS)

Трамп также прокомментировал заявление кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, что она работала в McDonald's во времена своего студенчества. Экс-президент счел, что его оппонентка лжет, так как о ее работе в ресторане быстрого питания не сохранилось никаких записей (фото: REUTERS/Brian Snyder)

После этого политик заявил, что ему понравилось, он не исключил возможность работы в McDonald's. «Я ищу работу», – признался Трамп владельцу заведения. «Я мог бы делать это весь день. Я люблю McDonald's», – сказал Трамп (фото: Doug Mills/REUTERS)

Экс-президент провел получасовую смену, в ходе которой пожарил картофель фри и выдал несколько заказов посетителям за свой счет (фото: REUTERS/Brian Snyder)

Идея «евровыбора» после 2014 года не только утратила привлекательность, но и с грохотом провалилась в Молдавии, несмотря на адский административный ресурс, сосредоточенный в руках Санду. Однако становится понятен подход Запада к организации будущих выборов на Украине, если такие состоятся.

Места для патриотической культуры должно быть гораздо больше. Собственно, вся культура должна быть патриотической. И в рамках такой культуры нашлось бы место как для высоких, так и для низких жанров. Как для поп-звезд, так и для интеллектуалов.

За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?

Как приближается развал долларовой системы В понедельник в США начинаются ежегодные заседания Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ). На них будет обсуждаться вопрос, важнейший для судьбы американской и всей мировой экономики: долги. Фактически перед нами процесс угасания финансового могущества США и всей мировой долларовой системы. Как и почему это происходит? Подробности Перейти в раздел

Выборы в Молдавии стали позором Евросоюза Выборы президента Молдавии ожидаемо обернулись вторым туром, а на референдуме по вступлению республики в ЕС с минимальным отрывом победили сторонники евроинтеграции. Правда, эксперты считают результаты сомнительными и прогнозируют для Кишинева целый спектр проблем. Подробности Перейти в раздел

Как построить второй Военно-морской флот России Впервые в истории корабли береговых охран России и Китая провели совместное патрулирование в Арктике. Бросается в глаза разница между российскими и китайскими кораблями, участвовавшими в данных учениях. Чему Китай научился у Береговой охраны СССР – и как российские пограничные корабли могли бы стать дублером и помощником Военно-морского флота России? Подробности Перейти в раздел

Россия одерживает моральную победу над США «Против гегемонии США сейчас восстают многие страны, и освобождение нами Украины – лишь самый яркий пример такого сопротивления». Такими словами эксперты описывают моральный кризис во внешней политике, который переживают Соединенные Штаты. Лучше всего этот кризис выражен отношением Вашингтона к конфликту на Украине. Подробности Перейти в раздел

Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности Перейти в раздел

Майя Санду выиграла или проиграла? Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС в Молдавии показал настоящие чудеса математики. Формально президент Майя Санду может праздновать промежуточную победу. Но настроение у нее нерадостное, и это не случайно.

Макрон назначил Зеленскому лимит Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

Главный противник Санду. Кто он? В воскресенье в Молдавии пройдут президентские выборы – возможно, самые важные в истории страны. Главным противником действующего президента Майи Санду стал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но может ли он победить? Перейти в раздел