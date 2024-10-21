За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?7 комментариев
Трамп поработал на выдаче заказов в McDonald's
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп поработал сотрудником McDonald's в Пенсильвании (фото: Doug Mills/REUTERS)
Экс-президент провел получасовую смену, в ходе которой пожарил картофель фри и выдал несколько заказов посетителям за свой счет (фото: REUTERS/Brian Snyder)
После этого политик заявил, что ему понравилось, он не исключил возможность работы в McDonald's. «Я ищу работу», – признался Трамп владельцу заведения. «Я мог бы делать это весь день. Я люблю McDonald's», – сказал Трамп (фото: Doug Mills/REUTERS)
Трамп также прокомментировал заявление кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, что она работала в McDonald's во времена своего студенчества. Экс-президент счел, что его оппонентка лжет, так как о ее работе в ресторане быстрого питания не сохранилось никаких записей (фото: REUTERS/Brian Snyder)
Перфоманс Трампа стал ответом также на слова губернатора Миннесоты Тима Уолца, которого Харрис выбрала своим вице-президентом. Уолц сказал: «Вы можете себе представить Трампа, работающего в McDonald's? Он не смог бы управлять машинкой для приготовления макфлурри» (фото: Doug Mills/REUTERS)
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года (фото: Doug Mills/REUTERS)