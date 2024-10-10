Ураган «Милтон» обрушился на Америку

В результате урагана погибли по меньшей мере девять человек, в том числе четыре человека в деревне престарелых округа Сент-Люси, где в течение 20 минут возникла дюжина смерчей (фото: USA TODAY NETWORK/Reuters)

«Милтон» обрушился на западном побережье штата, ослабнув с пятой до третьей, а затем и первой категории, то есть шторма (фото: USA TODAY NETWORK/Reuters)

По штату Флорида пронесся ураган «Милтон». Метеорологи предупреждали, что это может быть один из самых сильных ураганов за последние сто лет. Несмотря на то, что на подходе к побережью ветер ослаб до категории шторма, в результате разгула стихии погибло несколько человек, а миллионы американцев остались без электричества и имущества (фото: USA TODAY NETWORK/Reuters)

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