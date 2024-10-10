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    «Я изначально хотел в самое пекло»
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Начнет ли Трамп Третью мировую в Иране

    Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Грузии предстоят самые важные выборы

    Победа здравых сил в Грузии – условие необходимое, но пока недостаточное для формирования общей созидательной повестки в отношениях Москвы и Тбилиси. Но это будет шагом в правильном направлении.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин С кем можно сравнить Макрона

    Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».

    6 комментариев
    10 октября 2024, 20:42 • Фоторепортаж

    Ураган «Милтон» обрушился на Америку

    По штату Флорида пронесся ураган «Милтон». Метеорологи предупреждали, что это может быть один из самых сильных ураганов за последние сто лет. Несмотря на то, что на подходе к побережью ветер ослаб до категории шторма, в результате разгула стихии погибло несколько человек, а миллионы американцев остались без электричества и имущества (фото: USA TODAY NETWORK/Reuters)

    «Милтон» затапливал кварталы, разрушал дома и срывал крыши с крупных зданий (фото: USA TODAY NETWORK/Reuters)

    «Милтон» обрушился на западном побережье штата, ослабнув с пятой до третьей, а затем и первой категории, то есть шторма (фото: USA TODAY NETWORK/Reuters)

    В округе Сент-Люси многочисленные торнадо, спровоцированные «Милтоном», нанесли значительный ущерб зданиям и жилым домам (фото: USA TODAY NETWORK/Reuters)

    Сильный ветер обрушил кран на газету The Tampa Bay Times в Санкт-Петербурге (Saint Petersburg) (фото: REUTERS/Octavio Jones)

    В результате урагана погибли по меньшей мере девять человек, в том числе четыре человека в деревне престарелых округа Сент-Люси, где в течение 20 минут возникла дюжина смерчей (фото: USA TODAY NETWORK/Reuters)

    Предупреждения об эвакуации были разосланы миллионам людей (фото: USA TODAY NETWORK/Reuters)

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    Быт российской семьи захватил искусственный интеллект

    Через три года технологии искусственного интеллекта прочно войдут в жизнь каждой российской семьи, считает глава Сбербанка Герман Греф. Уже сегодня ИИ помогает и строить недвижимость, и лечить болезни, и обучать учеников. Как искусственный интеллект помогает жить и строить бизнес и кого лишит рабочих мест? Подробности

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    Россия снизила присутствие в США накануне выборов

    Владимир Путин снял с должности посла России в США Анатолия Антонова, проработавшего в Штатах с 2017 года. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что отставка дипломата никак не скажется на уровне отношений Москвы и Вашингтона. Антонов покинул пост в преддверии выборов американского лидера. Почему выбрано такое время для смены посла и что ждет преемника Антонова? Подробности

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    Россия в Одессе лишает ВСУ заморских вооружений

    Российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области приобрели регулярный характер. Эта морская гавань давно превратилась в одну из важнейших точек поставки вооружений для ВСУ. Однако для этой цели противник использует торговые и гражданские суда. Как Россия определяет, на каких именно плавсредствах перевозятся боеприпасы, и как обстрелы портов скажутся на боеспособности украинской армии? Подробности

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    Градус русофобии в Прибалтике способна понизить женщина

    В Литве завершается избирательная кампания на выборах в парламент республики. Опросы показывают, что следующим премьер-министром имеет все шансы стать человек, который снизит в этой стране градус государственной русофобии. О ком именно идет речь и почему именно этот политик способен скорректировать антироссийский и антибелорусский курс Литвы? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Зеленского заставят провести выборы

      Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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