Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.5 комментариев
Ураган «Милтон» обрушился на Америку
По штату Флорида пронесся ураган «Милтон». Метеорологи предупреждали, что это может быть один из самых сильных ураганов за последние сто лет. Несмотря на то, что на подходе к побережью ветер ослаб до категории шторма, в результате разгула стихии погибло несколько человек, а миллионы американцев остались без электричества и имущества (фото: USA TODAY NETWORK/Reuters)
«Милтон» затапливал кварталы, разрушал дома и срывал крыши с крупных зданий (фото: USA TODAY NETWORK/Reuters)
«Милтон» обрушился на западном побережье штата, ослабнув с пятой до третьей, а затем и первой категории, то есть шторма (фото: USA TODAY NETWORK/Reuters)
В округе Сент-Люси многочисленные торнадо, спровоцированные «Милтоном», нанесли значительный ущерб зданиям и жилым домам (фото: USA TODAY NETWORK/Reuters)
Сильный ветер обрушил кран на газету The Tampa Bay Times в Санкт-Петербурге (Saint Petersburg) (фото: REUTERS/Octavio Jones)
В результате урагана погибли по меньшей мере девять человек, в том числе четыре человека в деревне престарелых округа Сент-Люси, где в течение 20 минут возникла дюжина смерчей (фото: USA TODAY NETWORK/Reuters)
Предупреждения об эвакуации были разосланы миллионам людей (фото: USA TODAY NETWORK/Reuters)