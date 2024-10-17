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    17 октября 2024, 16:10 • Справки

    Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

    Насколько сильны Вооруженные силы КНДР
    @ REUTERS

    Tекст: Александр Гулин

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР делает Северную Корею одним из значительных военных союзников нашей страны. Насколько серьезной является Корейская народная армия (КНА), какими системами вооружений она обладает и в чем ее главные преимущества и недостатки?

    В Государственную думу внесен законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанный главами государств в Пхеньяне 19 июня 2024 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, договор включает в себя положения о взаимной обороне в случае нападения извне и предполагает углубленное сотрудничество в сфере безопасности.

    «В случае если одна из Сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая Сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики», говорится в статье 4 Договора.

    Таким образом, в случае ратификации документа у России появляется новый союзник, несущий строгие обязательства по оказанию военной помощи нашей стране. А значит, стоит разобрать, что представляют собой вооруженные силы КНДР (Корейская народная армия, КНА) и каким оружием располагают.

    Структура вооруженных сил Северной Кореи

    По данным рейтинга Global Firepower, опубликованным в 2024 году, КНДР с точки зрения военной силы занимает 36-е место в мире из 145.

    Численность вооруженных сил Северной Кореи оценивается в 1,37 млн человек. При этом около 4 млн находятся в армейском резерве. Армия формируется на основе призывной системы, срок службы составляет от 5 до 12 лет в зависимости от рода войск. Учитывая, что все население КНДР составляет около 26 млн человек, корейское общество можно назвать одним из самых военизированных в современном мире.

    Нет сомнений, что в случае военного кризиса КНДР в состоянии быстро нарастить численность вооруженных сил. Так, 16 октября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что после недавнего пограничного обострения «в общегосударственном масштабе более 1,4 млн руководящих работников Союза молодежи и молодых людей изъявили горячее желание вступить и возвратиться в Народную армию». Таким образом, одна из сильнейших сторон ВС КНДР – значительное количество личного состава и серьезные мобилизационные возможности.

    Структура вооруженных сил КНДР формировалась по советскому образцу. Точные данные о военном потенциале КНА засекречены, но ключевые параметры известны.

    Основными структурными объединениями сухопутных войск КНА являются бригада, дивизия, корпус и армия. В настоящее время в состав северокорейской армии входит 20 корпусов (по другим данным – 15 корпусов), среди которых четыре механизированных, 12 пехотных, один бронетанковый, два артиллерийских и корпус, обеспечивающий оборону столицы.

    По оценке Global Firepower, на вооружении КНДР имеются 5845 танков, 4500 самоходных артиллерийских установок, 2920 реактивных систем залпового огня. Парк бронетехники и артиллерии включает в себя как модернизированные советские образцы, так и оригинальные современные разработки.

    Артиллерия считается вообще одной из наиболее сильных сторон ВС КНДР. В частности, именно массированный артиллерийский удар по Южной Корее рассчитывают нанести в случае необходимости в Северной Корее. 13 октября 2024 года, например, Генштаб КНА приказал «артиллерийским соединениям вблизи пограничной линии и частям, отвечающим за выполнение важного огневого задания, быть в полной готовности к стрельбе».

    Система ПВО Северной Кореи – это около 11 тысяч буксируемых самоходных систем, оснащенных крупнокалиберными пулеметами и орудиями. Располагает КНА и значительным количеством переносных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). В составе войск противовоздушной обороны КНДР – 20 бригад, имеющих на вооружение как советские ЗРК С-200, С-125 и С-75, так и собственные зенитно-ракетные системы серии «Понгэ». В целом эти системы ПВО нельзя назвать самыми современными.

    ВВС Северной Кореи включают около 110 тысяч человек личного состава, образующих один штурмовой, три бомбардировочных и двадцать истребительных полков. На вооружении – около 80 бомбардировщиков и четыре сотни истребителей различных модификаций, в основном опять же старой советской постройки. Вертолетный парк включает в себя около 300 машин. Известно о разработках БПЛА тяжелого класса, таких, например, как «Сэтбёль-9» и «Сэтбёль-4». Таким образом, ни ВВС, ни ПВО не являются сильной стороной КНА.

    Военно-морские силы КНДР разделены на Западный и Восточный флоты, прикрывающие морские границы страны в Японском и Желтом морях. Северокорейский флот располагает 10 крупными современными фрегатами, оснащенными артиллерией и управляемыми ракетами, 30 ракетными катерами, тремя сотнями артиллерийских и патрульных катеров, двумя десятками тральщиков и десятью десантными кораблями. По официальным данным, КНДР располагает 35 подводными лодками, среди которых – оснащенные тактическим ядерным оружием. О торжественном спуске на воду такого корабля сообщалось в сентябре прошлого года.

    В 2017 году из состава сухопутных войск КНА был выделен отдельный вид вооруженных сил – Ракетные войска стратегического назначения. За 12 лет до этого КНДР официально объявила о наличии у себя ядерного оружия. Отметим, что большинство северокорейских ракет – собственные разработки: баллистические ракеты малой дальности «Хвасон-5/6» и «Хвасон-11А», средней дальности «Хвасон-7», а также межконтинентальные баллистические ракеты «Хвасон-14/15/17». По разным оценкам, в настоящее время развернуто не менее 100–120 комплексов, оснащенных ракетами средней и межконтинентальной дальности, включая комплексы с ядерной боевой частью. Это – самая мощная ударная сила КНДР.

    Элитные подразделения

    По разным оценкам, в составе КНА проходят службу от 80 до 120 тысяч сотрудников подразделений специального назначения. В их составе – 10 снайперских бригад, 12 бригад легкой пехоты, 17 разведывательных бригад и один воздушно-десантный батальон. Это очень значительное число по сравнению со спецназом других стран. Их основными задачами являются разведывательные и диверсионные операции, организация партизанского движения в тылу противника. Официально силы специальных операций (ССО) КНДР именуются Чосонмингун Тексуджангун. В средствах массовой информации эти подразделения получили прозвище «Черные ниндзя».

    Курс подготовки военнослужащих спецподразделений рассчитан на семь лет. Спецназовцы КНА осваивают десантирование с парашютом и без него, обучаются владению всевозможными видами огнестрельного и холодного оружия, использованию в ближнем бою всевозможных подручных средств. 10-километровые кроссы «Черные ниндзя» пробегают за один час, перенося при этом на плечах груз весом в 25 кг. Особое внимание уделяется курсу выживания в полностью автономных условиях. Важным элементом подготовки элитных бойцов КНА является и обучение методам «самоустранения»: спецназовцы готовы жертвовать собственной жизнью при возникновении непредвиденных обстоятельств, когда выполнение задания и отход становятся невозможными.

    Военные разработки

    Деятельность КНА поддерживается развитой оборонной промышленностью. Десятки научных и проектных организаций, а также множество заводов заняты в производстве различных вооружений, техники и боеприпасов. Рассмотрим некоторые образцы вооружений Корейской народной армии.

    Танк «Покхунхо»

    По имеющимся в открытых источниках сведениям, разработка «Покхунхо» проводилась на базе советского танка Т-72М, право на производство которого КНДР получила от Советского Союза в 1988 году. Широкой публике новейший танк впервые был представлен на военном параде в 2020 году.

    40-тонная машина вооружена 125-мм пушкой и двумя пусковыми установками противотанковых ракет. В качестве двигателя установлена модификация советского В-55 мощностью около 700 л. с. Ряд экспертов указывают на то, что танк оснащен усовершенствованной системой управления огнем, что подтверждает наличие на борту датчиков ветра. Башня и корпус танка оснащены передовыми средствами защиты от боеприпасов различных типов.

    Сверхдальнобойная САУ «Коксан»

    Наряду с танкостроением оборонная промышленность КНДР уделяет большое внимание развитию артиллерии, в том числе самоходной. Одной из самых ярких представительниц класса САУ является дальнобойная 170-мм пушка М1989 «Коксан».

    «Коксан» – это самоходная гаубица, установленная в башне открытого типа на танковом шасси. Перевозимый боекомплект составляет 12 снарядов – обычных, поражающих цель на расстоянии 40 км, и активно-реактивного типа, имеющих дальность до 60 км. Скорострельность «Коксана» составляет один-два выстрела в течение пяти минут.

    KN-09 – одна из лучших в мире РСЗО

    KN-09 разрабатывалась на рубеже двухтысячных и десятых годов. Не позднее 2014 года эта РСЗО поступила в войска. В дальнейшем боевые машины неоднократно демонстрировались на парадах, а также участвовали в учениях и стрельбах.

    KN-09 представляет собой самоходную крупнокалиберную РСЗО на автомобильном шасси. На пусковой установке помещены направляющие для 300-мм реактивных снарядов. Первая модификация KN-09 несла восемь направляющих с ракетами – их разделили на два блока 2х2. РСЗО образца 2020 года благодаря более грузоподъемному шасси несет 12 ракет.

    KN-09 способна «работать» по цели на расстоянии 180-200 км. Реактивные снаряды, похожие на ракеты «Смерча»/«Торнадо-С», выполнены в цилиндрическом корпусе диаметром 300 мм и длиной около 7,5-8 м и могут иметь массу до 800-900 кг.

    Межконтинентальные баллистические ракеты

    В 2023 году КНДР произвела испытания новейшей твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-18». По данным северокорейской стороны, ракета пролетела 1100 км за 74 минуты 51 секунду, достигнув максимальной высоты 6648 километров, и приземлилась в точке назначения в открытом море.

    Как заявляется, максимальная дальность полета – 15 000 км. Длина ракеты – 25 метров, масса – около 60 тонн. Полуторатонная боевая часть представляет собой несколько разделяющихся боеголовок с индивидуальными блоками наведения. Запуск «Хвасона» производится с девятиосного тягача, конструктивно напоминающего белорусские МЗКТ-79221, с которых, кстати, производятся пуски российских ракет «Ярс» и «Тополь-М».

    Как отметило Центральное телеграфное агентство Кореи, новая МБР должна стать «главным средством стратегических вооруженных сил» страны и будет выполнять важную роль в системе сдерживания.

    Тяжелый БПЛА «Сэтбёль-4»

    По своему классу «Утренняя звезда» (перевод с корейского) относится к стратегическим беспилотникам. «Сэтбёль-4» имеет фюзеляж увеличенного сечения и размах крыльев 35 метров. В хвостовой части сверху находится выступающий воздухозаборник турбореактивного двигателя. Многие специалисты отмечают явное сходство «Утренней звезды» с американским RQ-4 Global Hawk. На борту аппарата размещено оборудование для разведки, управления и связи: оптико-электронная система слежения, радиолокатор, автопилот, дистанционное управление.

    * * *

    Таким образом, несмотря на непростую политическую обстановку и жесткую систему международных санкций, Северная Корея смогла создать мощные вооруженные силы. Армия КНДР имеет развитую многокомпонентную структуру и способна выполнять самые разные боевые задачи, начиная от локальных боевых действий и заканчивая стратегическим сдерживанием потенциального противника на другом континенте.

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