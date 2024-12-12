  • Новость часаМоскалькова призвала Киев создать гумкоридор для выхода жителей Курской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп стал «Человеком года» по версии Time, обойдя Маска и Цукерберга
    Немцев предупредили о возможности длительных отключений электроэнергии
    В Госдуме рассказали об удалении с маркетплейсов «освежителей для мозга»
    Путин вручил звезду Героя России военкору Поддубному
    Путин назвал характер и мужество россиян «бронежилетом» страны
    Путин вручил звезду Героя труда Зюганову
    Трамп назвал глупым решение Байдена об ударах вглубь России
    Ермак заявил о неготовности Украины к переговорам с Россией
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как России трактовать сирийский опыт

    Умение признавать, что события развиваются подчас нежелательным для России образом, как в случае с Сирией, должно сочетаться с полной готовностью к продолжению борьбы и уверенностью в нашей стратегической дееспособности.

    0 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Из Сирии торчат уши не только Турции, но и Франции

    Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.

    7 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Как полонофилия разбудила декабристов

    Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

    18 комментариев
    12 декабря 2024, 22:00 • Общество

    В освобождении Покровска России поможет зима

    Эксперты назвали главные особенности штурма Покровска

    В освобождении Покровска России поможет зима
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Положение ВСУ в Покровске становится критическим, сообщают украинские СМИ. Противник без боя отдал ВС России важный укрепрайон под городом, а солдаты отмечают, что на сохранение Покровска у них практически нет шансов. Между тем российские эксперты предупреждают, что освобождение города станет трудной задачей. С какими сложностями предстоит столкнуться российским войскам?

    Российские войска сумели без боя занять мощный укрепрайон ВСУ в районе Покровска (Красноармейска). Как сообщается в украинских соцсетях, возведение данного объекта обошлось Украине в десятки миллионов гривен. Отсутствие какой-либо защиты источники связывают с «неадекватными» решениями украинского командования.

    Отмечается, что ВС России сумели занять укрепрайон еще до того, как на его оборону прибыл «хотя бы один солдат ВСУ». Таким образом, противник фактически «подарил» российским войскам столь значимый объект. По данным из соцсетей, он располагается неподалеку от поселка Шевченко южнее Покровска.

    При этом, по информации украинского издания «Страна», российские разведгруппы уже начали просачиваться в город с юга. Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что боевые действия на данном направлении носят «исключительно жесткий характер». По его словам, на стороне российской армии имеется превосходство в живой силе.

    При этом в среде украинских солдат имеются пессимистичные оценки боя за Покровск. Так, по словам командира роты 68-й отдельной егерской бригады ВСУ с позывным «Лютый», оборона города долго не протянет, пишет «Лента.ру». Он также спрогнозировал колоссальные логистические проблемы для ВСУ.

    На этом фоне украинские власти также расписались в почти полном завершении работы структур коммунального хозяйства в городе. В частности, в «Покровскводоканале» заявили, что подвоз питьевой воды к точкам раздачи в городе и близлежащих селах приостанавливается. В настоящий момент в районе функционируют только стационарные точки разлива.

    В свою очередь российские военные эксперты ставят под сомнение некоторые данные украинских источников. Например, огромное количество материалов о бедственном положении ВСУ в Покровске можно расценить как «попытку заманивания России в ловушку». Однако освобождение города в любом случае является принципиально важной задачей для ВС России.

    «Конечно, сообщения, распространяющиеся по украинским каналам, крайне приятны для российского читателя и слушателя. Покровск – это принципиально важный в стратегическом плане пункт, освобождение которого способно максимально осложнить жизнь противнику в контролируемых им зонах ДНР», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Этот город ценен в логистическом плане, его взятие позволит нам значительно ускорить наращивание российского присутствия в Донбассе. Однако слепо доверять ресурсам противника не стоит. За время СВО уже имелись неприятные случаи, когда мы «покупались» на информационные утки ВСУ», – предупреждает он.

    «Не исключаю, что противник намеренно сгущает краски для того, чтобы заманить нас в ловушку.

    Реальность же такова, что в настоящий момент на Покровск опустился туман войны. Сообщений от лиц, находящихся непосредственно на передовой, до сих пор не поступало. Происходящие там действия остаются для нас загадкой», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, важно понимать, что ценность Покровска настолько велика, что поверить в столь простое оставление позиций ВСУ в этом районе – достаточно трудно. Уверен, украинская армия приложит максимальное количество усилий для обороны города. Его освобождение, увы, не станет «легкой прогулкой» для российских солдат. Это нужно понимать», – полагает Климов.

    В настоящий момент под Покровском происходит подготовка к более крупным наступательным операциям, считает военный эксперт Алексей Леонков. «Скорее всего, в ближайшее время к черте населенного пункта будут стягиваться дополнительные подразделения. Стоит ожидать и наращивание количества техники на данном направлении», – говорит он.

    «То есть полномасштабный штурм Покровска может начаться в любой момент.

    Российские войска попытаются сковать город, чтобы оставить ВСУ несколько коридоров, по которым им рано или поздно придется отступать. Наша задача – постараться выманить противника из города как можно раньше, чтобы по максимуму сохранить объекты гражданской инфраструктуры», – считает собеседник.

    «В последнее время ВС РФ показали умение освобождать города без причинения большого вреда жилому фонду. Люди, не покинувшие города вблизи от линии боевого соприкосновения, ценят это. Однако ВСУ, скорее всего, постараются воспользоваться этой особенностью нашего ведения боевых действий», – акцентирует эксперт.

    «Не исключаю, что противник предпримет попытку разрушения нескольких домов при отступлении, чтобы затем обвинить в этом Россию. Поэтому в наших интересах провести освобождение города в максимально сжатые сроки. Однако получится ли это – большой вопрос. В конечном счете Покровск обладает серьезной линией обороны», – полагает он.

    «Кроме того, важно понимать, что штурм города будет проходить в зимнее время. Это значительно осложняет положение ВСУ. Маскироваться становится труднее – «зеленки» в таких условиях не помогут. Нашим же бойцам придется чаще использовать тепловизоры, что значительно облегчит процесс поиска спрятавшихся украинских солдат», – заключил Леонков.

    Главное
    МИД: Зеленский отверг предложение Венгрии о рождественском прекращении огня
    ЕСПЧ счел запрет георгиевской ленты на Украине нарушением свободы выражения
    Трамп поставил Нетаньяху срок завершения боевых действий в Газе
    Гросси назвал цель атаки по инспекторам МАГАТЭ на ЗАЭС
    Трамп допустил возможность войны с Ираном
    Израильские самолеты нанесли ракетные удары по Дамаску
    Названа причина уголовного дела против инвестора «Химок» Садыгова

    Запад загоняет мировую энергетику в ловушку

    100 трлн долларов – такова общая стоимость природных богатств России. Это в два раза больше, чем в США, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в своем докладе. Именно поэтому Россия занимает особое место в мире. При этом коллективный Запад хочет лишить права развивающиеся страны пройти тот же энергетический путь, который прошли сами. Сечин указывает на провалы зеленой энергетики и на ангажированность нефтяных прогнозов западного агентства МЭА. Подробности

    Перейти в раздел

    Байден остановит миротворчество Трампа с помощью нефти

    Джо Байден продолжает создавать «трудное наследство» для администрации Дональда Трампа. Демократы рассматривают введение новых антироссийских санкций в нефтяной сфере. Подобные ограничения могут привести к росту цен на нефть, что вызовет недовольство уже новым президентом Америки внутри США, ухудшит отношения Вашингтона с КНР и Индией, а также еще больше осложнит процесс мирного урегулирования на Украине. Подробности

    Перейти в раздел

    «Орешник» в Белоруссии уравновесит численное превосходство НАТО в Европе

    Александр Лукашенко заявил о «трех десятках» площадок для размещения «Орешника» и «не одном десятке» ядерных ракет, которые прибыли в Белоруссию из России. Чем обусловлено подобное насыщение республики сверхмощным оружием, каким будет порядок его использования и что это означает для баланса сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Брюссель создал Орбану опасного соперника

    У премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого называют «самым пророссийским политиком ЕС», появился по-настоящему опасный соперник. Впервые за полтора десятилетия правящая партия Венгрии сильно уступила по популярности оппозиции и рискует проиграть выборы. Кто он – тот, от кого ждут низвержения самого Орбана? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Как России трактовать сирийский опыт

      Умение признавать, что события развиваются подчас нежелательным для России образом, как в случае с Сирией, должно сочетаться с полной готовностью к продолжению борьбы и уверенностью в нашей стратегической дееспособности.

      0 комментариев
    • Юрий Мавашев Юрий Мавашев
      Из Сирии торчат уши не только Турции, но и Франции

      Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.

      7 комментариев
    • Илья Ухов Илья Ухов
      Как полонофилия разбудила декабристов

      Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

      18 комментариев
    Перейти в раздел

    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

    • Войну в Сирии продолжил Израиль

      Израильская авиация осуществила беспрецедентную для себя операцию по уничтожению военного потенциала Сирии. Параллельно ЦАХАЛ расширяет зону контроля за Голанскими высотами, стремясь стать вторым основным выгодополучателем от свержения Башара Асада (после Турции). Иран предпочитает не вмешиваться. А почему?

    • Зеленский перешел к тактике истеричных метаний

      Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............