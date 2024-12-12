Эксперты назвали главные особенности штурма Покровска

Tекст: Олег Исайченко

Российские войска сумели без боя занять мощный укрепрайон ВСУ в районе Покровска (Красноармейска). Как сообщается в украинских соцсетях, возведение данного объекта обошлось Украине в десятки миллионов гривен. Отсутствие какой-либо защиты источники связывают с «неадекватными» решениями украинского командования.

Отмечается, что ВС России сумели занять укрепрайон еще до того, как на его оборону прибыл «хотя бы один солдат ВСУ». Таким образом, противник фактически «подарил» российским войскам столь значимый объект. По данным из соцсетей, он располагается неподалеку от поселка Шевченко южнее Покровска.

При этом, по информации украинского издания «Страна», российские разведгруппы уже начали просачиваться в город с юга. Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что боевые действия на данном направлении носят «исключительно жесткий характер». По его словам, на стороне российской армии имеется превосходство в живой силе.

При этом в среде украинских солдат имеются пессимистичные оценки боя за Покровск. Так, по словам командира роты 68-й отдельной егерской бригады ВСУ с позывным «Лютый», оборона города долго не протянет, пишет «Лента.ру». Он также спрогнозировал колоссальные логистические проблемы для ВСУ.

На этом фоне украинские власти также расписались в почти полном завершении работы структур коммунального хозяйства в городе. В частности, в «Покровскводоканале» заявили, что подвоз питьевой воды к точкам раздачи в городе и близлежащих селах приостанавливается. В настоящий момент в районе функционируют только стационарные точки разлива.

В свою очередь российские военные эксперты ставят под сомнение некоторые данные украинских источников. Например, огромное количество материалов о бедственном положении ВСУ в Покровске можно расценить как «попытку заманивания России в ловушку». Однако освобождение города в любом случае является принципиально важной задачей для ВС России.

«Конечно, сообщения, распространяющиеся по украинским каналам, крайне приятны для российского читателя и слушателя. Покровск – это принципиально важный в стратегическом плане пункт, освобождение которого способно максимально осложнить жизнь противнику в контролируемых им зонах ДНР», – сказал военный эксперт Максим Климов.

«Этот город ценен в логистическом плане, его взятие позволит нам значительно ускорить наращивание российского присутствия в Донбассе. Однако слепо доверять ресурсам противника не стоит. За время СВО уже имелись неприятные случаи, когда мы «покупались» на информационные утки ВСУ», – предупреждает он.

«Не исключаю, что противник намеренно сгущает краски для того, чтобы заманить нас в ловушку.

Реальность же такова, что в настоящий момент на Покровск опустился туман войны. Сообщений от лиц, находящихся непосредственно на передовой, до сих пор не поступало. Происходящие там действия остаются для нас загадкой», – акцентирует собеседник.

«Кроме того, важно понимать, что ценность Покровска настолько велика, что поверить в столь простое оставление позиций ВСУ в этом районе – достаточно трудно. Уверен, украинская армия приложит максимальное количество усилий для обороны города. Его освобождение, увы, не станет «легкой прогулкой» для российских солдат. Это нужно понимать», – полагает Климов.

В настоящий момент под Покровском происходит подготовка к более крупным наступательным операциям, считает военный эксперт Алексей Леонков. «Скорее всего, в ближайшее время к черте населенного пункта будут стягиваться дополнительные подразделения. Стоит ожидать и наращивание количества техники на данном направлении», – говорит он.

«То есть полномасштабный штурм Покровска может начаться в любой момент.

Российские войска попытаются сковать город, чтобы оставить ВСУ несколько коридоров, по которым им рано или поздно придется отступать. Наша задача – постараться выманить противника из города как можно раньше, чтобы по максимуму сохранить объекты гражданской инфраструктуры», – считает собеседник.

«В последнее время ВС РФ показали умение освобождать города без причинения большого вреда жилому фонду. Люди, не покинувшие города вблизи от линии боевого соприкосновения, ценят это. Однако ВСУ, скорее всего, постараются воспользоваться этой особенностью нашего ведения боевых действий», – акцентирует эксперт.

«Не исключаю, что противник предпримет попытку разрушения нескольких домов при отступлении, чтобы затем обвинить в этом Россию. Поэтому в наших интересах провести освобождение города в максимально сжатые сроки. Однако получится ли это – большой вопрос. В конечном счете Покровск обладает серьезной линией обороны», – полагает он.

«Кроме того, важно понимать, что штурм города будет проходить в зимнее время. Это значительно осложняет положение ВСУ. Маскироваться становится труднее – «зеленки» в таких условиях не помогут. Нашим же бойцам придется чаще использовать тепловизоры, что значительно облегчит процесс поиска спрятавшихся украинских солдат», – заключил Леонков.