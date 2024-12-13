Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?0 комментариев
Банки ОАЭ увеличили время обработки российских платежей
Банки ОАЭ удлинили срок обработки платежей из России до двух недель
Банки Объединенных Арабских Эмиратов увеличили сроки обработки платежей российского бизнеса до двух недель после введения санкций США против российских банков, что ухудшило ситуацию с расчетами.
Банки Объединенных Арабских Эмиратов увеличили сроки обработки платежей российских компаний до двух недель, сообщает РБК. Ситуация ухудшалась в течение всего 2024 года, особенно к концу ноября, когда США ввели масштабные санкции против российских банков. Представители транспортных компаний и юристы подтвердили, что со временем сроки проведения операций увеличились на 29% по сравнению с предыдущим годом.
Совладелец транспортной компании ПЭК Вадим Филатов отметил, что средний срок обработки платежей между Россией и ОАЭ составил от 10 до 14 дней. Светлана Деревенко, управляющий партнер компании «Поправко, Деревенко и партнеры», также подтвердила увеличение сроков до 14 дней. Она добавила, что в некоторых случаях платежи возвращаются через одну-две недели или остаются неподтвержденными.
По словам гендиректора Logita Trade Татьяны Алексеевой, санкции США заставили банки пересмотреть схемы взаимодействия и ужесточить проверки, что особенно затронуло корреспондентские счета. Эксперт Ленар Рахманов сообщил, что сроки обработки платежей колеблются от семи до тридцати дней.
Руководитель группы по работе с банками Amond&Smith Иван Тихоненок отметил, что санкции США не сильно повлияли на ситуацию. В начале года сроки составляли один-три дня, но к лету увеличились до пяти-семи дней. В некоторых случаях платежи прекратились совсем, особенно в сферах электроники и IT-услуг. В результате логистические затраты бизнеса увеличились на 10-15% в зависимости от категории продукции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия нашла способ сохранить поставки газа в Европу в обход санкций. Сообщалось, что Россия использует валюту, которую невозможно запретить для расчетов с европейскими партнерами. Инвесторы из дружественных стран перепродают активы через обходные схемы, чтобы минимизировать влияние санкций.