Банки ОАЭ удлинили срок обработки платежей из России до двух недель

Tекст: Дмитрий Зубарев

Банки Объединенных Арабских Эмиратов увеличили сроки обработки платежей российских компаний до двух недель, сообщает РБК. Ситуация ухудшалась в течение всего 2024 года, особенно к концу ноября, когда США ввели масштабные санкции против российских банков. Представители транспортных компаний и юристы подтвердили, что со временем сроки проведения операций увеличились на 29% по сравнению с предыдущим годом.

Совладелец транспортной компании ПЭК Вадим Филатов отметил, что средний срок обработки платежей между Россией и ОАЭ составил от 10 до 14 дней. Светлана Деревенко, управляющий партнер компании «Поправко, Деревенко и партнеры», также подтвердила увеличение сроков до 14 дней. Она добавила, что в некоторых случаях платежи возвращаются через одну-две недели или остаются неподтвержденными.

По словам гендиректора Logita Trade Татьяны Алексеевой, санкции США заставили банки пересмотреть схемы взаимодействия и ужесточить проверки, что особенно затронуло корреспондентские счета. Эксперт Ленар Рахманов сообщил, что сроки обработки платежей колеблются от семи до тридцати дней.

Руководитель группы по работе с банками Amond&Smith Иван Тихоненок отметил, что санкции США не сильно повлияли на ситуацию. В начале года сроки составляли один-три дня, но к лету увеличились до пяти-семи дней. В некоторых случаях платежи прекратились совсем, особенно в сферах электроники и IT-услуг. В результате логистические затраты бизнеса увеличились на 10-15% в зависимости от категории продукции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия нашла способ сохранить поставки газа в Европу в обход санкций. Сообщалось, что Россия использует валюту, которую невозможно запретить для расчетов с европейскими партнерами. Инвесторы из дружественных стран перепродают активы через обходные схемы, чтобы минимизировать влияние санкций.