ЦБ: Инвесторы из дружественных стран перепродают активы через обходные схемы

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Чистюхина, инвесторы из дружественных стран приобретали ценные бумаги у недружественных инвесторов, обходя законодательные ограничения, чтобы затем перепродать их на российском рынке с выгодой, передает РБК. Он отметил, что такие схемы распространены, и выплаты по этим ценным бумагам зачисляются на специальные счета типа С.

Однако режим счетов С не позволяет свободно выводить деньги, напомнил Чистюхин. Деньги можно снять только с разрешения правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. При этом средства могут быть использованы для обязательных расходов, таких как уплата налогов и штрафов или покупка облигаций федерального займа. Заморозка средств на счетах С стала ответом на блокировку золотовалютных резервов ЦБ за рубежом.

Чистюхин пояснил, что по общему правилу дружественные нерезиденты учитывают свои ценные бумаги на обычных счетах депо. Исключением являются случаи применения недобросовестных практик, когда счета депо типа С используются для дружественных депозитариев, так как не всегда известно, кто является их клиентом.

Ранее Банк России продлил срок действия ограничений на переводы средств за границу до конца марта 2025 года, сохраняя лимиты на переводы для резидентов и нерезидентов из дружественных стран, а также запрет для недружественных стран.