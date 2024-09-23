Существование на правах американского сателлита вырабатывает у стран поведение по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Внешняя политика союзников США напоминает безответственную болтовню в социальных сетях. Но безответственность слов может легко перейти в дела.0 комментариев
Банк России продлил ограничения на переводы за рубеж
ЦБ России продлил на шесть месяцев ограничения на переводы за границу
Банк России продлил срок действия ограничений на переводы средств за границу до конца марта 2025 года, сохраняя лимиты на переводы для резидентов и нерезидентов из дружественных стран, а также запрет для недружественных стран.
Банк России принял решение о продлении еще на шесть месяцев действующих ограничений на перевод средств за границу, сообщает ТАСС. Теперь эти ограничения будут действовать до 31 марта 2025 года. Согласно материалам регулятора, граждане России и физические лица из дружественных стран смогут ежемесячно переводить на зарубежные счета не более одного миллиона долларов или эквивалентной суммы в другой валюте.
Кроме того, установлены ограничения на переводы через денежные системы, которые составляют не более 10 тыс. долларов или эквивалент в другой валюте в месяц. Это правило касается как граждан России, так и физических лиц-нерезидентов из дружественных стран. Для физических лиц-нерезидентов, работающих в России, по-прежнему допускается перевод за рубеж средств в размере их заработной платы.
Ограничения распространяются и на нерезидентов из недружественных стран, а также на юридические лица из таких государств. Им запрещено осуществлять переводы за границу, если они не работают в России. Однако это ограничение не касается иностранных компаний, находящихся под контролем российских юридических или физических лиц. Такое исключение сделано для поддержки бизнеса, контролируемого российскими структурами за границей.
Весной Банк России сообщил о продлении до 30 сентября ограничений на перевод средств за рубеж.