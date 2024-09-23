Банк России продлил ограничения на переводы за рубеж

ЦБ России продлил на шесть месяцев ограничения на переводы за границу

Банк России принял решение о продлении еще на шесть месяцев действующих ограничений на перевод средств за границу, сообщает ТАСС. Теперь эти ограничения будут действовать до 31 марта 2025 года. Согласно материалам регулятора, граждане России и физические лица из дружественных стран смогут ежемесячно переводить на зарубежные счета не более одного миллиона долларов или эквивалентной суммы в другой валюте.

Кроме того, установлены ограничения на переводы через денежные системы, которые составляют не более 10 тыс. долларов или эквивалент в другой валюте в месяц. Это правило касается как граждан России, так и физических лиц-нерезидентов из дружественных стран. Для физических лиц-нерезидентов, работающих в России, по-прежнему допускается перевод за рубеж средств в размере их заработной платы.

Ограничения распространяются и на нерезидентов из недружественных стран, а также на юридические лица из таких государств. Им запрещено осуществлять переводы за границу, если они не работают в России. Однако это ограничение не касается иностранных компаний, находящихся под контролем российских юридических или физических лиц. Такое исключение сделано для поддержки бизнеса, контролируемого российскими структурами за границей.

Весной Банк России сообщил о продлении до 30 сентября ограничений на перевод средств за рубеж.