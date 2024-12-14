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    Трамп грозит торговой войной северному соседу
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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как России трактовать сирийский опыт

    Умение признавать, что события развиваются подчас нежелательным для России образом, как в случае с Сирией, должно сочетаться с полной готовностью к продолжению борьбы и уверенностью в нашей стратегической дееспособности.

    16 комментариев
    14 декабря 2024, 02:13 • Новости дня

    Израильская армия нанесла удары по лагерю беженцев в секторе Газа

    В результате ударов израильской армии по лагерю беженцев в секторе Газа погибли пять человек

    Tекст: Максим Попов

    В результате ударов по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа погибли пять человек, еще несколько получили ранения.

    Пять человек погибли в результате ударов израильской армии по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа, передает ТАСС.

    Также сообщается, что еще несколько палестинцев получили ранения. Ранее израильская армия предупредила жителей районов на юго-востоке Джабалии о необходимости немедленной эвакуации.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили необходимость скорейшего прекращения огня в Газе.

    13 декабря 2024, 19:17 • Новости дня
    FSNN: Несколько Ил-76 приземлились на авиабазе Хмеймим в Сирии

    FSNN: Транспортные Ил-76 приземлились на российской авиабазе Хмеймим в Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    В Сирии на российскую авиабазу Хмеймим приземлились несколько транспортных самолетов Ил-76, сообщает Free Syria News Network (FSNN).

    Несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 совершили посадку на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, передает «Лента.ру» ссылкой на Free Syria News Network (FSNN). Грузовые самолеты приземлились в аэропорту, расположенном в провинции Латакия.

    По данным FSNN, их собственные корреспонденты зафиксировали прибытие самолетов.

    Ранее замглавы МИД Михаил России Богданов заявил, что Москва рассчитывает сохранить военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом.

    Богданов также сообщил, что Россия установила контакты с политическим комитетом вооруженной сирийской оппозиции для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выполнила свою миссию в Сирии, помогая стабилизировать ситуацию и бороться с террористами после 2015 года.

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    12 декабря 2024, 18:59 • Новости дня
    Трамп поставил Нетаньяху срок завершения боевых действий в Газе

    Трамп призвал Нетаньяху прекратить конфликт в Газе до своей инаугурации

    Трамп поставил Нетаньяху срок завершения боевых действий в Газе
    @ Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой завершить конфликт в Газе до своей инаугурации, запланированной на 20 января 2025 года.

    Избранный президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить боевые действия в секторе Газа к своей инаугурации, сообщает журнал Time.

    В ходе телефонных разговоров, состоявшихся во время предвыборной кампании, Трамп просил главу израильского правительства свернуть военные действия в Газе. «Он знает, что я хочу, чтобы это закончилось», – заявил Трамп, имея в виду противостояние Израиля с движением ХАМАС. Он также выразил уверенность в позитивном исходе ближневосточного конфликта и подчеркнул нежелание кровопролития.

    Однако, как отмечает Time, завершение конфликта к дню инаугурации Трампа крайне маловероятно. Издание сообщает, что в Израиле и США подозревают Нетаньяху в намеренном затягивании конфликта для предотвращения внеочередных выборов, которые могут привести к его отставке. Трамп, отвечая на вопрос о доверии к Нетаньяху, заявил, что «не доверяет никому».

    Журнал Time ранее объявил Трампа человеком года, и его интервью было приурочено к этому событию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские вооруженные силы не планируют выводить свои войска из буферной зоны на Голанских высотах до получения гарантий безопасности на границе с Сирией. Израильские удары по сирийской Латакии затронули военные объекты и порт, где находились корабли ВМС Сирии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начнет давать показания в суде по обвинениям в коррупции, связанным с делами о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

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    13 декабря 2024, 19:21 • Видео
    Трамп против Украины

    Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

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    12 декабря 2024, 22:19 • Новости дня
    МИД: Россия установила контакты с захватившей власть в Сирии оппозицией

    Замглавы МИД России Богданов сообщил о контактах с «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии

    МИД: Россия установила контакты с захватившей власть в Сирии оппозицией
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия установила контакты с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам» для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов. По информации западных СМИ, Москва также близка к заключению соглашения с новыми властями Сирии о сохранении военных баз.

    «Установлен контакт, конечно, с политическим комитетом (ХТШ*), который работает сейчас в Дамаске в одном из отелей. Там они встречаются с представителями дипкорпуса. Представители нашего посольства с ними встречались», – приводит слова Богданова РИА «Новости».

    Основной темой обсуждений стала безопасность российской дипломатической миссии и граждан на территории Сирии. Богданов отметил, что переговоры проходят в конструктивной атмосфере. Российская сторона надеется на выполнение обещаний участников переговоров, чтобы обеспечить стабильность в регионе и избежать эксцессов.

    Как пишут западные СМИ, Москва также ведет переговоры с новыми лидерами Сирии о сохранении военных баз в Тартусе и Хмеймиме. По сообщению Bloomberg, Россия близка к заключению этого соглашения. Источники агентства в Москве, Европе и на Ближнем Востоке подтвердили, что переговоры по этому вопросу еще продолжаются.

    Эти базы, отмечает издание, играют стратегическую роль для России. База в Тартусе служит важным узлом в Средиземноморье, а авиабаза в Хмеймиме используется для поддержки операций России в Африке, что позволяет Москве укреплять свое политическое и экономическое влияние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии. Ошибки в управлении Сирией привели к падению режима Башара Асада и недееспособности сирийской армии, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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    13 декабря 2024, 22:10 • Новости дня
    Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию

    Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию из-за задержек с оплатой

    Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Поставки российской пшеницы в Сирию приостановлены в связи с задержками платежей и неопределенностью в отношении будущего сирийского правительства.

    Как сообщило Reuters, два судна с российской пшеницей не достигли сирийских портов.

    Известно, что Россия в обход западных санкций поставляла пшеницу правительству Башара Асада. Сложные финансовые и логистические схемы позволяли осуществлять поставки, несмотря на ограничения.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, крупные сирийские города, такие как Дейр-эз-Зор, Дамаск и Хама, испытывают значительную нехватку продовольствия, а в Идлибе и Алеппо цена на хлеб увеличилась на 900%.

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    13 декабря 2024, 17:48 • Новости дня
    Сирийская деревня решила присоединиться к Израилю
    Сирийская деревня решила присоединиться к Израилю
    @ Dr. Wilfried Bahnmuller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жители деревни Хадер на юге Сирии заявили о желании присоединиться к Израилю, опасаясь прихода к власти суннитской оппозиции в Дамаске.

    Жители друзской деревни Хадер, расположенной на юге Сирии, высказались за присоединение к Израилю, передает РИА «Новости» со ссылкой на государственную телерадиокомпанию Израиля Kan. Отмечается, что желание присоединиться якобы обусловлено опасениями после возможного прихода к власти в Дамаске суннитской оппозиции.

    На видеозаписи, которая, как утверждается, была сделана во время собрания десятков жителей Хадера, они требовали присоединения к израильским Голанам. «Мы хотим присоединения к израильским Голанам, чтобы сохранить нашу честь, и это касается всех окрестных деревень, потому что судьба Хадера – это судьба всего нашего региона», – цитирует портал Ynet одного из участников встречи.

    Подлинность видео пока не подтверждена, оно активно распространяется в соцсетях. Деревня Хадер расположена в буферной зоне между Сирией и Израилем.

    Ранее Израиль заявлял, что не планирует выводить свои войска из буферной зоны на Голанских высотах до получения гарантий безопасности на границе с Сирией. Удары Израиля по сирийской Латакии затронули военные объекты и порт, где находились корабли ВМС Сирии.

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    13 декабря 2024, 01:15 • Новости дня
    МИД заявил, что Россия рассчитывает на сохранение военных баз в Сирии

    Замглавы МИД России Богданов заявил, что Москва рассчитывает сохранить военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом

    МИД заявил, что Россия рассчитывает на сохранение военных баз в Сирии
    @ Минобороны России/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Россия рассчитывает на сохранение своих военных баз в Сирии, которые играют важную роль в совместной борьбе с терроризмом, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов.

    Богданов сказал, что борьба с терроризмом и остатками террористической группировки «Исламское государство» не завершена и требует коллективных усилий, в которых российское военное присутствие в Сирии играет «важную роль», передает РИА «Новости».

    Богданов подчеркнул, что базы продолжают находиться на сирийской территории. На вопрос о том, рассчитывает ли Россия на их сохранение, он ответил утвердительно: «Наверное, пока других решений не принималось».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженная оппозиция в Сирии захватила власть. Российские военные принимают дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности своих баз в Сирии.

    Богданов сообщил, что Россия установила контакты с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам» для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии.

    По сообщению Bloomberg, Россия близка к заключению соглашения с новыми лидерами Сирии о сохранении военных баз в Тартусе и Хмеймиме.

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    12 декабря 2024, 08:36 • Новости дня
    Стало известно о планах внедрить «турецкую модель управления» в Сирии

    Turkiye: В Сирии внедрят «турецкую модель» управления после отставки Башара Асада

    Стало известно о планах внедрить «турецкую модель управления» в Сирии
    @ Zegers/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Сирии планируется внедрить турецкую модель управления после отставки Башара Асада и формирования нового правительства, сообщает газета Turkiye.

    Турецкое издание Turkiye пишет, что в Сирии планируется внедрение «турецкой модели» управления после формирования нового постоянного правительства, передает ТАСС.

    Источники сообщили, что такая модель управления уже реализована на севере Сирии, где проживают около 5 млн человек. Этот регион управляется на основе инициатив Турции, охватывая муниципальные услуги, армию, полицию и образовательные учреждения. Анкара подготовила администрацию безопасной зоны в военном и административном аспектах.

    Источники в турецкой администрации и правящей Партии справедливости и развития подчеркивают, что национальные силы, поддерживаемые Турцией, станут основной опорой в Сирии в новом периоде. В рамках новой системы планируется проведение экономических и политических реформ, а также создание структуры, в которой будут представлены все сегменты общества.

    По данным издания Turkiye, порядка 10 млн сирийцев имеют органические связи с Турцией, из них 5 млн находятся в безопасной зоне и говорят по-турецки. Турция стремится создать в Сирии систему с высоким уровнем представительства всех точек зрения и слоев общества.

    Партия арабского социалистического возрождения («Баас»), которая правила Сирией свыше 60 лет, объявила о приостановке своей деятельности в стране, и соответствующее решение было подписано заместителем генсека партии Ибрагимом аль-Хадидом.

    Также сообщалось, что вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в Сирийской Арабской Республике, а Башар Асад получит политическое убежище в России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что к краху политической власти Башара Асада в Сирии привели долгосрочные внутренние и внешние политические факторы.

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    13 декабря 2024, 05:09 • Новости дня
    Турция объявила о «превентивных мерах» против курдских сил в Сирии

    Эрдоган заявил о намерении Турции принять «превентивные меры» против Рабочей партии Курдистана и ИГ в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Анкара намерена принять меры против террористической группировки «Исламское государство» и курдских организаций, которые Турция также считает террористическими, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

    «Президент Эрдоган заявил, что Турция примет превентивные меры против всех террористических организаций, особенно РПК/PYD/YPG и ИГ*, действующих в Сирии», – приводит РИА «Новости» сообщение канцелярии турецкого лидера.

    Он отметил, что эти группы, действующие в Сирии, представляют угрозу для Турции и ее национальной безопасности.

    Эрдоган подчеркнул, что Турция, «как единственная страна НАТО, сражавшаяся с ИГ* лицом к лицу», не позволит РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и ее подразделениям использовать текущую ситуацию в Сирии в своих интересах. Кроме того, «Турция никогда не допустит слабости в борьбе с ИГ*», отметил он.

    Эрдоган выразил поддержку сохранению территориальной целостности и унитарной структуры Сирии. Он подчеркнул важность совместной работы международного сообщества над восстановлением и реконструкцией страны.

    YPG – курдские вооруженные формирования в Сирии, «Отряды народной самообороны». PYD – политическая партия сирийских курдов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под контролем курдов остаются районы северо-востока Сирии. Они подняли флаги оппозиции над административными учреждениями в своих населенных пунктах. Курды при этом противостоят «Сирийской национальной армии». СНА – протурецкое формирование, которое вместе с «Хайят Тахрир аш-Шам» свергло власть в Сирии.

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    12 декабря 2024, 01:57 • Новости дня
    Курды сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper в Сирии

    Курдские СДС приняли американский MQ-9 Reaper за турецкий беспилотник и сбили его

    Tекст: Антон Антонов

    Курдские «Силы демократической Сирии» сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Сирией, приняв его за турецкий дрон, сообщило американское издание Air & Space Forces Magazine.

    «Инцидент произошел из-за огня со стороны партнерских сил, которые действовали в регионе и ошибочно посчитали, что беспилотник представляет угрозу», – приводит ТАСС слова источника Air & Space Forces Magazine.

    Заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх подтвердила потерю дрона, но не уточнила причины происшествия. Сингх также воздержалась от ответа на вопрос относительно предоставления США средств противовоздушной обороны формированиям СДС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас под контролем курдов остаются районы северо-востока Сирии. Они противостоят «Сирийской национальной армии». СНА – протурецкое формирование, которое вместе с террористической организацией «Хайат Тахрир аш-Шам» свергло власть в Сирии.

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    12 декабря 2024, 12:20 • Новости дня
    Израиль назвал условие вывода войск с Голанских высот

    Нетаньяху заявил, что Израиль сохранит войска в буферной зоне Голан до получения гарантий безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль не планирует выводить свои вооруженные силы из буферной зоны на Голанских высотах до получения гарантий безопасности на границе с Сирией, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    В канцелярии израильского премьера заявили, что Израиль намерен сохранять свое присутствие в буферной зоне на Голанских высотах, пока не будут приняты меры безопасности, обеспечивающие соблюдение соглашения от 1974 года, которое предполагает разделение сил между Израилем и Сирией, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о беспокойстве Москвы по поводу израильских ударов в районе буферной зоны Голанских высот, так как они могут усугубить нестабильную ситуацию в Сирии.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты являются частью Израиля.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль начал процесс раздела Сирии, что вызвало обеспокоенность в международном сообществе.

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    12 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Израиль начал вывод войск из Ливана по условиям соглашения с «Хезболлой»

    Израильские войска начали покидать юг Ливана по соглашению с «Хезболлой»

    Tекст: Евгения Караваева

    Израиль начал вывод войск с юга Ливана в соответствии с мирным соглашением, однако в четверг израильский беспилотник атаковал Аль-Хиям, что привело к гибели одного человека и ранениям двоих, вызвав недовольство властей Ливана.

    Израиль начал вывод войск из Ливана в рамках соглашения о прекращении огня с шиитским движением «Хезболла», передает РИА «Новости».

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что первый этап вывода израильских войск с юга Ливана осуществлен. Это произошло в соответствии с ноябрьскими договоренностями, по которым юг Ливана должны контролировать только ливанские вооруженные силы и миротворцы ООН.

    Глава центрального командования США Майкл Курилла лично присутствовал при выводе израильских войск и их замене ливанскими ВС в Аль-Хияме. Этот шаг стал частью соглашения, согласно которому Армия обороны Израиля и силы «Хезболлы» покинут территорию в течение 60 дней после прекращения огня.

    Однако ситуация усложнилась из-за удара израильского беспилотника по Аль-Хияму. В результате атаки один человек погиб и двое ранены, что вызвало резкую реакцию со стороны ливанского правительства. Премьер-министр Наджиб Микати назвал произошедшее «абсолютно неприемлемым» нарушением договоренностей и потребовал от Израиля строго соблюдать условия прекращения огня. Он подчеркнул, что такие действия подрывают мирные усилия и требуют немедленного вмешательства международного сообщества.

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    12 декабря 2024, 02:28 • Новости дня
    Партия Асада «Баас» приостановила деятельность в Сирии
    Партия Асада «Баас» приостановила деятельность в Сирии
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Партия арабского социалистического возрождения («Баас»), которая правила Сирией свыше 60 лет, объявила о приостановке деятельности в стране, соответствующее решение подписано заместителем генсека партии Ибрагимом аль-Хадидом.

    «Приостановить партийную работу и деятельность во всех формах и аспектах до дальнейшего уведомления», – приводит текст решения ТАСС со ссылкой на официальную партийную газету.

    В соответствии с решением, партия обязалась передать принадлежащее ей вооружение, технику и транспортные средства министерству внутренних дел временного правительства Сирии.

    Надзор за прочим имуществом и денежными активами будут осуществлять министерства финансов и юстиции. Указано, что доходы от активов должны быть депонированы в сирийском центральном банке.

    Кроме того, партия объявила о роспуске партийного аппарата. Сотрудники аппарата должны вернуться на предыдущее место работы в министерства, учреждения и ведомства. Частный университет «Аш-Шам», учредителем которого являлась партия, будет передан под управление министерства высшего образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в САР. Башар Асад получит политическое убежище в России. В 1970-х годах его отец Хафез Асад пришел к власти в Сирии, организовав переворот внутри партии «Баас». Позднее партию возглавил Башар Асад.

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    12 декабря 2024, 15:48 • Новости дня
    Медведев связал падение власти Асада с ошибками управления

    Медведев отметил недееспособность сирийской армии и ошибки режима Асада

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев заявил, что ошибки в управлении Сирией привели к падению режима Башара Асада и недееспособности сирийской армии, а последствия текущих событий в стране он назвал безрадостными.

    Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о связи падения режима Башара Асада в Сирии с допущенными ошибками в управлении страной. Политик подчеркнул, что сирийская армия оказалась недееспособной, что является следствием этих ошибок, передает ТАСС.

    Медведев также отметил, что возможные последствия текущих событий в стране могут быть безрадостными, так как существующие слабые ожидания не позволяют надеяться на сохранение единства Сирии. Он выразил сомнения в возможности продолжения совместного существования народов и представителей разных вероучений в Сирии.

    Медведев напомнил о серьезной поддержке, которую Россия оказала правительству Башара Асада в определенный период, понимая угрозы фрагментации или распада Сирии по сценарию соседних стран Ближнего Востока. «Последствия всего этого безрадостные», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия арабского социалистического возрождения («Баас»), правившая Сирией свыше 60 лет, объявила о приостановке своей деятельности в стране, соответствующее решение подписано заместителем генсека партии Ибрагимом аль-Хадидом. В президентском дворце бывшего сирийского президента Башара Асада обнаружили таблетки бензодиазепина, используемые для лечения тревожных расстройств и бессонницы. В провинции Латакия вооруженная толпа сожгла могилу Хафеза Асада, бывшего президента Сирии и отца Башара Асада, а в соцсетях распространились видео с горящим мавзолеем и вооруженными людьми вокруг него.

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    13 декабря 2024, 08:42 • Новости дня
    WSJ: Трамп рассматривает возможность нанесения превентивных ударов по Ирану

    WSJ: Трамп рассматривает возможность ударов по Ирану для предотвращения ядерного прорыва

    WSJ: Трамп рассматривает возможность нанесения превентивных ударов по Ирану
    @ Charlie Neibergall/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Дональд Трамп рассматривает возможность применения военной силы, включая превентивные авиаудары, чтобы остановить развитие ядерной программы Ирана, что может означать отход от традиционной дипломатии и санкций, отмечает Wall Street Journal.

    Команда президента Трампа рассматривала различные варианты для предотвращения ядерного вооружения Ирана, сообщает Wall Street Journal. Среди предложений обсуждались предположительные воздушные удары по иранским ядерным объектам, что означало бы отход от прежней политики дипломатии и санкций.

    Вопрос о возможных ударах стал более актуальным после падения режима Башара Асада в Сирии и ослабления позиций Ирана в регионе. Недавние сведения о расширении ядерной программы Тегерана усилили внутренние обсуждения в команде Трампа. Тем не менее, все дискуссии оставались на предварительной стадии.

    Во время телефонных бесед с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Трамп выражал обеспокоенность ядерной угрозой со стороны Ирана и искал способы избежать этого. Предлагалось также усилить военное присутствие США на Ближнем Востоке и продать Израилю передовое вооружение, включая бомбы для уничтожения бункеров.

    Альтернативный подход предусматривал использование угроз военной силы в сочетании с санкциями. Такой метод применялся Трампом в отношении КНДР, однако дипломатическое урегулирование не удалось. В 2015 году Иран и международные державы подписали ядерное соглашение, позже США вышли из него при президентстве Трампа, восстановив санкции.

    Ранее Дональд Трамп признал вероятность полномасштабного конфликта США с Ираном, назвав ситуацию нестабильной.

    Иран заявил, что запустил несколько тысяч передовых газовых центрифуг для производства обогащенного урана в ответ на резолюцию, принятую Советом управляющих МАГАТЭ.

    Между тем верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о наличии доказательств участия США и Израиля в организации военного переворота в Сирии с поддержкой одной из соседних стран.

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    12 декабря 2024, 10:51 • Новости дня
    Bloomberg: Израиль продолжит операции в Сирии несмотря на критику
    Bloomberg: Израиль продолжит операции в Сирии несмотря на критику
    @ Monsef Memari/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Израильские военные продолжают операции в Сирии, несмотря на критику со стороны региональных правительств, с целью предотвращения попадания оружия в руки террористов, пишет Bloomberg.

    Израиль продолжает военные операции в Сирии, несмотря на растущую критику от правительств региона, передает Bloomberg. Израильские силы обороны заявили, что их войска продолжают наносить удары по «угрозам и террористическим объектам вдоль границы» с Сирией, конфисковав несколько сирийских танков во время рейдов.

    Военные также обнаружили сирийский армейский пост с запасом оружия, включая мины, взрывчатку, противотанковые ракеты и другое военное оборудование.

    Позднее сирийское телевидение сообщило об израильском авиаударе по порту Латакия, а Сирийская обсерватория по правам человека отметила удары по военным объектам в Латакии и Тартусе, принадлежащим свергнутому режиму Башара Асада.

    Отметим, что Израиль усилил атаки после падения режима Асада в воскресенье, стремясь предотвратить попадание стратегических запасов оружия в руки террористов, согласно заявлениям армии.

    В среду Египет осудил систематическое уничтожение инфраструктуры в Сирии и захват буферной зоны на границе с Израилем, что вызвало недовольство других арабских стран, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ.

    Израиль захватил буферную зону площадью около 155 кв. миль на следующий день после свержения правительства, которое более 50 лет находилось у власти под руководством семьи Асадов. Израиль также сообщил об ударах по сирийским складам химического оружия и ракет, чтобы те не попали в руки экстремистов. Агентство отмечает, что оппозиционные группы, свергнувшие Асада, возглавляются группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам», связанной с «Аль-Каидой» и признанной террористической организацией во многих странах, включая США.

    Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о беспокойстве Москвы по поводу израильских ударов в районе буферной зоны Голанских высот, так как они могут усугубить нестабильную ситуацию в Сирии.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о наличии доказательств участия США и Израиля в организации военного переворота в Сирии при поддержке одной из соседних стран.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан обвинил Израиль в угрозе суверенитету и территориальной целостности Сирии и выразил поддержку сирийскому народу.

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