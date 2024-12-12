Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.15 комментариев
Партия Асада «Баас» приостановила деятельность в Сирии
Партия арабского социалистического возрождения («Баас»), которая правила Сирией свыше 60 лет, объявила о приостановке деятельности в стране, соответствующее решение подписано заместителем генсека партии Ибрагимом аль-Хадидом.
«Приостановить партийную работу и деятельность во всех формах и аспектах до дальнейшего уведомления», – приводит текст решения ТАСС со ссылкой на официальную партийную газету.
В соответствии с решением, партия обязалась передать принадлежащее ей вооружение, технику и транспортные средства министерству внутренних дел временного правительства Сирии.
Надзор за прочим имуществом и денежными активами будут осуществлять министерства финансов и юстиции. Указано, что доходы от активов должны быть депонированы в сирийском центральном банке.
Кроме того, партия объявила о роспуске партийного аппарата. Сотрудники аппарата должны вернуться на предыдущее место работы в министерства, учреждения и ведомства. Частный университет «Аш-Шам», учредителем которого являлась партия, будет передан под управление министерства высшего образования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в САР. Башар Асад получит политическое убежище в России. В 1970-х годах его отец Хафез Асад пришел к власти в Сирии, организовав переворот внутри партии «Баас». Позднее партию возглавил Башар Асад.