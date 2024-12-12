Партия Асада «Баас» приостановила деятельность в Сирии

Tекст: Антон Антонов

«Приостановить партийную работу и деятельность во всех формах и аспектах до дальнейшего уведомления», – приводит текст решения ТАСС со ссылкой на официальную партийную газету.

В соответствии с решением, партия обязалась передать принадлежащее ей вооружение, технику и транспортные средства министерству внутренних дел временного правительства Сирии.

Надзор за прочим имуществом и денежными активами будут осуществлять министерства финансов и юстиции. Указано, что доходы от активов должны быть депонированы в сирийском центральном банке.

Кроме того, партия объявила о роспуске партийного аппарата. Сотрудники аппарата должны вернуться на предыдущее место работы в министерства, учреждения и ведомства. Частный университет «Аш-Шам», учредителем которого являлась партия, будет передан под управление министерства высшего образования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в САР. Башар Асад получит политическое убежище в России. В 1970-х годах его отец Хафез Асад пришел к власти в Сирии, организовав переворот внутри партии «Баас». Позднее партию возглавил Башар Асад.