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Сирийская оппозиция готовила свержение Асада больше года
ХТШ готовила свержение Башара Асада с 2019 года
Глава вооруженного крыла группировки «Хайят Тахрир аш-Шам*» (ХТШ, запрещена в РФ) Абу Хасан аль-Хамуи рассказал о подготовке наступления.
Совместное наступление сил сирийской оппозиции, которое привело к смене власти в стране, планировалось больше года, передает ТАСС со ссылкой на британскую The Guardian.
По словам главы вооруженного крыла группировки «Хайят Тахрир аш-Шам*» (ХТШ, запрещена в РФ) Абу Хасана аль-Хамуи, в 2019 году, после того как оппозиционные силы понесли значительные территориальные потери, в ХТШ пришли к выводу, что «фундаментальной проблемой является отсутствие объединенного руководства и управления боевыми действиями». После этого в течение пяти лет группировка, «тщательно изучая противника и анализируя его тактику», создавала дисциплинированные и хорошо оснащенные подразделения.
За год до начала ноябрьского наступления ХТШ установила связь с оппозиционными силами на юге страны, создав центр координации совместных операций. Это позволило вести поход на Дамаск одновременно с севера и юга.
Аль-Хамуи отметил, что возвращение к нормальной жизни в Сирии будет непростой задачей, однако ХТШ пытается, «насколько это возможно, преодолевать идеологические и религиозные разногласия» между различными объединениями.
Напомним, 27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, а 8 декабря вошли в Дамаск, который оставили подразделения правительственных сил. Башар Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул страну.
Ранее сообщалось, что Турция помогла сирийскому президенту Башару Асаду скрыться в России, когда повстанцы захватили Дамаск, завершив его 24-летнее правление.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ