Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.4 комментария
Песков: Россия в свое время выполнила свою миссию в Сирии
Песков: Россия в 2015 году помогла Сирии стабилизировать ситуацию и победить террористов
Россия выполнила свою миссию в Сирии, помогая стабилизировать ситуацию и бороться с террористами после 2015 года, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, Россия сделала все необходимое для обеспечения стабильности в регионе.
«Россия помогла Сирийской Арабской Республике в свое время справиться с террористами и помогла выйти на стабилизацию ситуации после того, как эта ситуация угрожала всему региону. И потратила для этого очень много усилий. Тогда Россия выполнила свою миссию», – подчеркнул Песков, передает ТАСС.
Далее, по словам Пескова, руководство Сирии, возглавляемое Башаром Асадом, продолжило развитие страны самостоятельно. Однако он отметил, что события привели к текущему положению дел, и сейчас необходимо учитывать актуальные реалии на местах.
Официальный представитель Кремля также сообщил, что вопрос о числе российских военнослужащих в Сирии остается прерогативой Минобороны, поскольку Кремль не располагает точной информацией. «Это могут сказать вам только наши военные», – добавил Песков.
Москва продолжает внимательно отслеживать происходящее в Сирии и поддерживать контакты с новыми властями. Это необходимо из-за присутствия российских объектов и людей в регионе. Песков выразил надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и приведение ее в законное русло, отметив важность продолжения взаимодействия с теми, кто контролирует ситуацию на земле.
Ранее сирийский оппозиционер Мухаммед Аллуш сообщил о намерении новых властей Сирии обсудить судьбу российских военных баз с учетом интересов сирийского народа и России.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщила, что Россия прилагает усилия для обеспечения безопасности своих граждан в условиях драматической ситуации в Сирии.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какая существует возможность сохранения российских военных баз в Сирии.