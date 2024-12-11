Песков: Россия в 2015 году помогла Сирии стабилизировать ситуацию и победить террористов

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, Россия сделала все необходимое для обеспечения стабильности в регионе.

«Россия помогла Сирийской Арабской Республике в свое время справиться с террористами и помогла выйти на стабилизацию ситуации после того, как эта ситуация угрожала всему региону. И потратила для этого очень много усилий. Тогда Россия выполнила свою миссию», – подчеркнул Песков, передает ТАСС.

Далее, по словам Пескова, руководство Сирии, возглавляемое Башаром Асадом, продолжило развитие страны самостоятельно. Однако он отметил, что события привели к текущему положению дел, и сейчас необходимо учитывать актуальные реалии на местах.

Официальный представитель Кремля также сообщил, что вопрос о числе российских военнослужащих в Сирии остается прерогативой Минобороны, поскольку Кремль не располагает точной информацией. «Это могут сказать вам только наши военные», – добавил Песков.

Москва продолжает внимательно отслеживать происходящее в Сирии и поддерживать контакты с новыми властями. Это необходимо из-за присутствия российских объектов и людей в регионе. Песков выразил надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и приведение ее в законное русло, отметив важность продолжения взаимодействия с теми, кто контролирует ситуацию на земле.

Ранее сирийский оппозиционер Мухаммед Аллуш сообщил о намерении новых властей Сирии обсудить судьбу российских военных баз с учетом интересов сирийского народа и России.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщила, что Россия прилагает усилия для обеспечения безопасности своих граждан в условиях драматической ситуации в Сирии.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какая существует возможность сохранения российских военных баз в Сирии.