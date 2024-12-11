Захарова заявила о драматической ситуации в Сирии

Tекст: Елизавета Шишкова

Дипломат в эфире своей программы на радио Sputnik охарактеризовала ситуацию в Сирии как драматическую. Она подчеркнула, что важно не допустить перехода ситуации в тотально трагическую, так как уже сейчас хватает трагедий, среди которых раненые и убитые с обеих сторон. «Вы не назовете ни одного года, когда ситуация вокруг этой страны была стабильной», – заявила Захарова, отмечая, что Сирия является богатым ресурсами регионом и пересечением интересов.

Захарова также подчеркнула, что Россия поддерживает контакты с различными силами в Сирии, делая все необходимое для обеспечения безопасности своих граждан, включая специалистов, военных, дипломатов и журналистов.

«Наш главный приоритет – безопасность наших граждан. РФ находится в контактах с представителями различных сил на земле», – отметила она. Захарова также добавила, что любые заявления должны соотноситься с безопасностью граждан, чтобы не провоцировать дальнейшее разжигание конфликта.

Ранее WP сообщала, что российские войска покинули базы в Манбидже и Кобани на севере Сирии, использовавшиеся для патрулирования и мониторинга прекращения огня с Турцией, оставив их до падения режима Башара Асада.

Экс-президент Сирии Башар Асад лично принял решение оставить пост, о чем сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Сирии сформировано временное правительство, которое будет функционировать до марта 2025 года, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Мухаммед Аль-Башир.