Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.6 комментариев
В Сирии сформировали временное правительство
В Сирии сформировали временное правительство до 2025 года
В Сирии сформировано временное правительство, которое будет функционировать до марта 2025 года, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Мухаммед Аль-Башир.
Аль-Башир пояснил, что временное правительство нацелено на обеспечение безопасности и поддержание государственных институтов, чтобы предотвратить развал государства, передает РИА «Новости». Он также подчеркнул важность предоставления услуг гражданам, пока не будет сформирован новый кабинет министров.
Функции нового кабинета включают работу над конституционными вопросами и поддержание стабильности в регионе. Аль-Башир выразил надежду на сотрудничество с министрами из прежнего кабинета, несмотря на стоящие перед правительством вызовы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мухаммед аль-Башир стал главой временного правительства Сирии. Оппозиция решила создать единое военное управление, пытаясь объединить усилия против правительственных войск. Сирийская оппозиция подчеркнула важность отношений с Россией, считая их ключевыми в достижении мирного процесса.