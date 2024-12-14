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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как России трактовать сирийский опыт

    Умение признавать, что события развиваются подчас нежелательным для России образом, как в случае с Сирией, должно сочетаться с полной готовностью к продолжению борьбы и уверенностью в нашей стратегической дееспособности.

    16 комментариев
    14 декабря 2024, 04:03 • Новости дня

    США допустили введение санкций против китайских банков

    США допустили возможность санкций против банков Китая из-за операций с российским ОПК

    Tекст: Максим Попов

    Вашингтон может ввести санкции против отдельных китайских банков из-за операций, которые предположительно связаны с российским оборонно-промышленным комплексом, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

    По ее словам, Вашингтон не исключает введение санкций, если у него будут основания для этого, передает ТАСС.

    «Руководство Китая признает, что применение нами этих рестрикций будет представлять собой серьезную угрозу с весьма неблагоприятными последствиями», – добавила Йеллен.

    Глава Минфина США отметила, что власти КНР «хотят торговать с Россией, но не желают, чтобы их банки попали под санкции».

    До этого Йеллен заявила, что Вашингтон и его союзники продолжат усилия по ограничению доходов России от продажи нефти.

    13 декабря 2024, 10:36 • Новости дня
    США испытали гиперзвуковую ракету средней дальности

    Армия и флот США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты LRHW на базе в Кап-Канаверал

    США испытали гиперзвуковую ракету средней дальности
    @ defense.gov

    Tекст: Вера Басилая

    Американская армия и флот успешно завершили испытание гиперзвуковой ракеты Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), запущенной с космической станции на мысе Канаверал, сообщило Министерство обороны США.

    Армия и ВМФ США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты на базе в Кап-Канаверал. Это второе успешное испытание All Up Round (AUR) в этом году и первая живая стрельба для системы дальнобойного гиперзвукового оружия, следует из сообщения Минобороны США.

    По словам представителя Минобороны Кристин Вормут, разработка гиперзвукового оружия позволяет достигать гиперзвуковых скоростей на дальних дистанциях.

    Испытание имеет стратегическое значение для ВМФ США. Секретарь флота Карлос Дель Торо отметил, что «испытание знаменует важный этап в развитии передовых систем оружия». Он подчеркнул, что Navy продолжит интеграцию гиперзвуковых систем в свои надводные и подводные корабли.

    Собранная информация будет использоваться для первого оперативного развертывания армии и морского базирования гиперзвукового AUR. Разработка поддерживает стратегию национальной обороны, предоставляя командующим разнообразные возможности для поддержания и укрепления интегрированного сдерживания.

    «Гиперзвуковое оружие обеспечивает несравненную маневренность и выживаемость для точного наведения в зонах с ограниченным доступом», – заявил генерал Роберт А. Раш и подчеркнул, что сотрудничество между RCCTO и SSP помогает США сохранять решающее преимущество на поле боя.

    Программы RCCTO армии США и программы SSP ВМС США сотрудничают с целью быстрого развертывания наземных и морских вариантов системы гиперзвукового оружия, которая будет отвечать критическим потребностям совместных боевых действий. Использование общей гиперзвуковой ракеты и возможности совместных испытаний позволяют вооруженным силам придерживаться более жестких сроков поставки и добиться экономии средств. Сотрудничество между RCCTO и SSP позволяет службам опережать возникающие угрозы и сохранять решающее преимущество на поле боя.

    Ранее США в 2020 году представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW), развертывание первой батареи которого планировалось к 2023 финансовому году, но было перенесено из-за проблем с интеграцией.

    Президент России Владимир Путин указывал, что на данный момент ни одна из стран не имеет аналогов гиперзвукового «Орешника» и Россия занялась серийным производством таких МБР.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США активно пытаются наверстать гиперзвуковое отставание от России и Китая.

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    12 декабря 2024, 01:29 • Новости дня
    Пентагон заявил о возможном новом ударе России «Орешником» по Украине

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх заявила о возможном ударе России «Орешником» по Украине в ближайшие дни

    Пентагон заявил о возможном новом ударе России «Орешником» по Украине
    @ RT на русском/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Россия может нанести удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» по Украине в ближайшие дни, заявила замглавы пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх.

    «Возможно, Россия сделает это в ближайшие дни», – приводит слова Сингх ТАСС.

    Она отметила, что не располагает точной датой возможного запуска.

    Сингх заявила, что использование «Орешника», по ее мнению, не окажет стратегического влияния на конфликт на Украине. Она добавила, что Россия применяет «Орешник» преимущественно для «запугивания Украины».

    Кроме того, представитель Пентагона заверила, что Вашингтон и его союзники продолжат оказывать всестороннюю поддержку Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре президент России Владимир Путин сообщил, что запуск «Орешника» по объекту на Украине стал ответом на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «испытание «Орешника» носило тестовый характер, и канал связи с США по таким запускам функционирует».

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    13 декабря 2024, 19:21 • Видео
    Трамп против Украины

    Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

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    11 декабря 2024, 20:48 • Новости дня
    AP: Байден одобрил секретный меморандум по России, Китаю и Ирану
    AP: Байден одобрил секретный меморандум по России, Китаю и Ирану
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джозеф Байден якобы одобрил меморандум, направленный на противодействие сближению России, Китая, Ирана и КНДР, сообщили источники в Белом доме.

    Документ содержит стратегические рекомендации по противодействию сближению России, Китая, Ирана и КНДР, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

    Меморандум не будут публиковать из-за чувствительности выводов. В него входит несколько предложений. Основное внимание уделяется улучшению межведомственного взаимодействия и ускорению обмена информацией с союзниками о планах противников. Включены также рекомендации по использованию экономических инструментов, таких как санкции.

    Также документ предусматривает усиление подготовки к управлению одновременными кризисами с участием обозначенных стран.

    Взгляды Байдена и Трампа на международную политику существенно различаются, но текущие и будущие чиновники пытаются координировать усилия в области национальной безопасности в период перехода, указало агентство.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что администрация действующего президента США Джо Байдена предпримет новые российские шаги, которые оставят тяжелое наследство в отношениях с Россией.

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    11 декабря 2024, 13:20 • Новости дня
    Юшков: Новые санкции США подбросят цены на нефть до 200 долларов за баррель

    Эксперт Юшков: Новые санкции Байдена приведут к коллапсу на мировом рынке нефти

    Юшков: Новые санкции США подбросят цены на нефть до 200 долларов за баррель
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент США Джо Байден может пойти на авантюрные санкции против российской нефти, которые создадут проблемы Москве и Китаю с Индией, но также приведут к коллапсу на рынке, разгонят инфляцию в Штатах и увеличат стоимость барреля нефти до 200 долларов, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Игорь Юшков. США рассматривают возможность введения новых санкций против России в нефтяной сфере.

    «Ситуация такая, что президент США Джо Байден вполне может пойти на какие-то довольно авантюрные решения в отношении российской нефти и попытаться применить либо ко всему нашему сырью, либо к его части такие же санкции, как действуют в отношении Ирана и Венесуэлы», – допустил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Сейчас американцы запрещают кому-либо покупать иранскую и венесуэльскую нефть. Китай крупный игрок, он может позволить себе игнорировать эти рестрикции, поэтому покупает иранское топливо. Но это фактически единственный покупатель иранских углеводородов. А против российской нефти таких ограничений нет. И для США это болезненно», – продолжил он.

    «При этом Штаты начали еще весной 2022 года вводить санкции против задействованных в продаже российской нефти логистики, компаний и банков. Также Вашингтон запретил импорт российской нефти, нефтепродуктов, газа, угля», – детализировал аналитик.

    «Поэтому и европейцы боялись покупать какие-то дополнительные объемы топлива – непонятно, когда можно попасть под вторичные ограничения», – указал спикер. «Плюс общество и политики могли обвинить компании в том, что те якобы спонсируют Россию. Поэтому насколько могли, европейцы сократили закупку российской нефти», – напомнил эксперт.

    «Тогда началась первая волна перестроения. Мы переключились на азиатские рынки, но нужно было подписать контракты, наладить логистику и саму нефть туда довезти. На это ушло время. В результате цена нефти на мировом рынке уходила в район 120 долларов за баррель», – рассказал собеседник.

    «Эффект был довольно неожиданный. Получилось, что против нас вводят санкции страны-импортеры нефти. Мы сократили добычу, но из-за того, что цены повысились, мы все равно зарабатывали примерно столько же, сколько и раньше. Средняя цена марки Urals оказалась в районе 80 долларов за баррель. Это даже больше, чем было рассчитано бюджетом РФ. А для США и ЕС цена взлетела до 120 долларов за баррель на любую нефть. И от этого подорожало топливо – в США был исторический рекорд», – напомнил он.

    «Так как стоимость топлива закладывается в цены других продуктов, в Штатах и Европе раскрутилась инфляция. Они вынуждены были повышать ставку Центрального банка и ФРС – в случае США. И только в 2024 году в Америке произошло первое снижение ставки», – объяснил аналитик.

    «Кстати, команда Байдена пострадала и политически – когда цены на топливо в США взлетели, американцы в этом обвинили как раз Демпартию. У них такая часть политической культуры: если топливо дорожает, то виноват действующий президент. И тогда республиканцы активно этим пользовались. Может быть, часть этого негатива в итоге и привела к тому, что демократы проиграли выборы», – объяснил спикер.

    «Сейчас же Байден уходит. Если он, например, ведет санкции, запрещающие покупать кому-либо вообще российскую нефть, это создаст коллапс для мирового рынка, цены будут по 200 долларов за баррель. Хотя, конечно, Индия и Китай запрет проигнорируют», – указал Юшков.

    «Поэтому администрация Байдена, скорее всего, рассматривает вариант ограничений в отношении какого-то отдельного сорта российской нефти. Также США могут запретить кому-либо покупать российскую нефть, которая переводится по нефтепроводам. Это будет удар прежде всего по европейцам», – детализировал аналитик.

    «Однако и по России будет нанесен временный удар. Нам потребуется время для перестроения всей логистики и заключения новых контрактов. Потому что Китай и Индия захотят создать специальные компании, которым не страшно попасть под санкции, и только через них будут импортировать российскую нефть», – объяснил собеседник.

    «А то, что пострадают страны Запада, сами США – опять будет всплеск цены, разгон инфляции – так это же все будет разрешать уже Трамп. Кроме того, Трамп, конечно, сможет отменить эти рестрикции и нормализовать ситуацию на рынке. Но тогда демократы обвинят его в том, что он якобы действует в интересах Кремля», – пояснил он.

    Ранее Bloomberg сообщил, что США рассматривают возможность введения новых санкций против России в нефтяной сфере. Эксперты отметили, что новые ограничения могут затронуть не только Россию, но и страны-импортеры энергоресурсов, такие как Индия и Китай. Такая мера может привести к резкому росту цен на нефть и усилению напряженности в мировой экономике, подчеркивают специалисты.

    Кроме того, США могут ввести санкции против танкерного флота, который, по данным Bloomberg, занимается транспортировкой российской нефти.

    При этом ограничения будут сопряжены с рисками, учитывая, что Индия и Китай являются крупными потребителями российской нефти. Напряженность могут усложнить попытки США ограничить поставки китайских чипов в Россию. Также санкции способны привести к резкому росту цен на нефть. Тем не менее Евросоюз планирует ввести аналогичные меры до конца года.

    Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что администрация Байдена предпримет новые антироссийские шаги. Многие аналитики прогнозируют попытки Байдена оставить тяжелое наследство для следующего руководства США, указал Песков.

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    11 декабря 2024, 17:46 • Новости дня
    Россия и Венгрия ввели новый механизм платежей за газ из-за санкций

    РФ и Венгрия ввели новый механизм платежей за газ из-за санкций против Газпромбанка

    Россия и Венгрия ввели новый механизм платежей за газ из-за санкций
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгрия и Россия нашли выход из ситуации с платежами за газ и ядерное топливо для АЭС в Пакше, возникшей из-за санкций США против Газпромбанка, благодаря переговорам Орбана и Путина.

    Венгрия и Россия договорились о новом механизме платежей за российский газ и ядерное топливо для АЭС в Пакше. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС. Санкции США против Газпромбанка создали финансовые трудности для расчетов, но лидеры двух стран в ходе телефонного разговора нашли решение.

    Петер Сийярто отметил, что до недавнего времени платежи проходили через Газпромбанк, однако из-за санкций потребовалось найти альтернативный путь. «Решение уже найдено, все в порядке, работа продолжается», – заявил он в видеообращении, которое транслировал венгерский телеканал М1.

    Министр добавил, что после разговора между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом РФ Владимиром Путиным он обсудил детали сотрудничества с главой Росатома Алексеем Лихачевым и вице-премьером РФ Александром Новаком. Обсуждались вопросы порядка платежей за российский газ и топливо для АЭС, что является ключевым элементом энергетического сотрудничества между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии заявил о необходимости пересмотра санкций против России для снижения цен на энергоносители и укрепления конкурентоспособности Европы. Венгрия обратилась к США с просьбой сделать исключение из санкций для Газпромбанка, чтобы осуществлять платежи за российский газ. Ранее Россия обновила порядок расчетов за газ, разрешив учитывать встречные требования при оплате иностранными покупателями, например, проведение платежа через третьих лиц.

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    11 декабря 2024, 17:07 • Новости дня
    Трамп намерен «произвести фурор» в первый день президентства

    Трамп планировал изменить политику США, подписав более 25 указов в первый день

    Трамп намерен «произвести фурор» в первый день президентства
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп собирается кардинально изменить политику страны, подписав более 25 указов в первый день своего возвращения в Белый дом, включая меры в миграционной и энергетической сферах.

    Победивший в президентских выборах США Дональд Трамп планирует подписать более 25 указов в первый день своего президентства 20 января, пишет Reuters. Эти меры направлены на кардинальное изменение государственной политики США в таких сферах, как миграция, энергетика и образование. По словам источников, Трамп намерен произвести «фурор» с помощью этих указов.

    Одной из ключевых инициатив станет ужесточение миграционной политики. Планируется расширение полномочий сотрудников иммиграционной службы, возобновление строительства стены на границе с Мексикой и отправка дополнительных военных на южную границу, что соответствует предвыборным обещаниям Трампа. В энергетической сфере акцент будет сделан на увеличение добычи нефти и газа.

    Что касается образовательной сферы, предполагается запрет на финансирование школ, которые преподают критическую расовую теорию, а также отмена антидискриминационных мер для трансгендерных студентов. Также рассматриваются изменения в отношении федеральных подрядчиков, включая ограничения на тренинги по разнообразию.

    Работа над указами координируется давним советником Трампа Стивеном Миллером и рядом аналитических центров, включая America First Policy Institute и Heritage Foundation. Источники отмечают, что часть указов будет подписана в последующие дни и недели после инаугурации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подчеркнул приоритетность урегулирования конфликта на Украине, отметив его сложность по сравнению с другими мировыми кризисами. Во время встречи в Париже президент Украины Владимир Зеленский настаивал на предоставлении Киеву гарантий безопасности от Запада после окончания конфликта.

    Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал карикатуру, высмеивающую политику Джо Байдена в отношении финансирования Украины, подразумевая участие Хантера Байдена в присвоении денег.

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    11 декабря 2024, 23:48 • Новости дня
    МИД назвал кредит Украине за счет активов России грабежом

    МИД назвал американский кредит Киеву на 20 млрд долларов за счет активов России «банальным грабежом»

    МИД назвал кредит Украине за счет активов России грабежом
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Кредит США режиму на Украине в 20 млрд долларов за счет замороженных активов России Москва расценивает как «банальный грабеж», у России есть возможности для ответного изъятия западных активов, заявил российский МИД.

    «Объявленное министерством финансов США 10 декабря выделение режиму в Киеве очередного кредита для поддержания обанкротившейся клики Зеленского, которая должна получить от американцев 20 млрд долларов под гарантии доходов от управления «замороженными», а по сути – украденными странами «Группы семи» у России суверенными активами, представляет собой банальный грабеж», – говорится в заявлении на сайте МИД России.

    По мнению Москвы, такие действия не помогут Украине исправить ее экономическое положение. Министерство также отметило, что такие действия наносят ущерб мировой финансовой системе, зависящей от доллара как глобальной резервной валюты.

    Россия подчеркнула, что имеет достаточные возможности и рычаги для ответного изъятия западных активов, находящихся в ее юрисдикции, с целью их использования для развития промышленного потенциала и инфраструктурных проектов.

    В МИД России также критически оценили политику администрации Джо Байдена, которая, по их мнению, в стремлении ввести антироссийские санкции, игнорирует негативные экономические последствия для США, такие как рост государственного долга и финансовых пузырей.

    МИД подчеркнул, что планы Запада нанести России стратегическое поражение обречены на провал. В заявлении отмечается, что «воровство российских активов» лишь усилит дестабилизацию и так уже уходящего в прошлое «миропорядка, основанного на правилах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство финансов США объявило о выделении Украине кредита на сумму 20 млрд долларов, который планируется погасить за счет доходов от замороженных российских активов; Украина озвучила условия получения Киевом кредита; The New York Times предполагает, что Дональд Трамп может отменить кредит Украине на 20 млрд долларов после вступления в должность президента США.

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    12 декабря 2024, 14:44 • Новости дня
    Скачко: Расследование ФБР против Зеленского понравится простым американцам
    Скачко: Расследование ФБР против Зеленского понравится простым американцам
    @ REUTERS/Shannon Stapleton

    Tекст: Евгений Поздняков

    Расследование о растрате американских средств Владимиром Зеленским сыграет на руку Дональду Трампу. С его помощью он сможет не только полностью переложить ответственность за провалы ВСУ на Киев, но и вернуть часть украденных денег в казну США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в США заявили о планах расследовать действия Зеленского при использовании американских средств.

    «Заявления Кэша Патела станут прологом к выталкиванию Владимира Зеленского на историческую свалку. В настоящий момент Дональд Трамп кажется человеком, готовым продолжать политику Джо Байдена по поддержке Украины, однако для этого ему необходимо появление качественно новой власти в Киеве», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Встреча с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже показала республиканцу, что последний является безнадежным коррупционером и казнокрадом. Собственно, угрозы со стороны будущего главы ФБР и должны послужить сигналом для Украины о неприятии Дональдом Трампом текущего положения дел», – отмечает он.

    «С большой вероятностью расследование действительно состоится. Это позволит США переложить значительную долю ответственности за провалы ВСУ на Киев. Американцам подробно, со ссылкой на важные документы, расскажут, что Вашингтон делал все правильно, но коррумпированность офиса Зеленского не позволила достичь удовлетворительных результатов», – считает собеседник.

    «Для текущей украинской власти это станет началом конца. Разумеется, встанет вопрос о смене руководства, и на руководящие позиции выдвинутся люди, с которыми Трампу будет попросту легче договариваться. Кроме того, Штаты получат возможность вернуть часть украденных денег», – полагает он.

    «Разумеется, большую долю полученного капитала Зеленский и его прихвостни вывозят за границу и растасовывают по офшорным счетам. Но если прегрешения действующего украинского руководства будут доказаны, Вашингтон сможет их забрать. Разумеется, простым американцам это очень понравится», – заключил Скачко.

    Ранее в США заявили о планах расследования действий Владимира Зеленского по использованию средств американских налогоплательщиков. Будущий директор ФБР Кэш Пател в подкасте Kash's Corner сообщил, что лично инициирует данное разбирательство сразу после вступления в должность.

    По его словам, принципиально важно выяснить, не создавала ли Украина видимость угроз безопасности для получения больших выплат со стороны Вашингтона. В частности, он напомнил о прилете ракеты на территорию Польши. Тогда Зеленский поспешил обвинить в произошедшем Россию, однако, как выяснилось позже, боеприпас принадлежал ВСУ.

    В связи с этим Пател добавил, что США необходимо с большой осторожностью подходить к взаимодействию с украинским властями. По его мнению, передача миллиардов долларов офису Зеленского должна сопровождаться детальными отчетами о расходовании полученных средств.

    Ранее в американской прессе сообщалось, что Дональд Трамп рассматривает возможность отмены недавно выделенного Украине кредита на сумму 20 млрд долларов. Однако для этого ему придется снять санкции с замороженных активов России, с помощью которых и планируется погашение данной суммы.

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    13 декабря 2024, 19:25 • Новости дня
    FT: В США ожидают удара «Орешником» по Украине в ближайшие дни

    Financial Times сообщила о возможном ударе ракетой «Орешник» по Украине в ближайшие дни

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом ожидает, что Россия может в ближайшие дни запустить ракету «Орешник» по Украине, что рассматривается как инструмент устрашения, сообщил Financial Times сотрудник Совета нацбезопасности США.

    Предполагается, что это может произойти в ответ на удар, нанесенный вооруженными силами Украины по военному аэродрому в Таганроге, пишет Financial Times. Сотрудник Совета нацбезопасности США отметил: «Вполне возможно, что Россия сделает это в ближайшие дни».

    До этого в четверг заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх заявила о возможном ударе России «Орешником» по Украине в ближайшие дни.

    Ранее юристы НАТО выразили беспокойство после боевого применения Россией гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Беспокойство НАТО связано по поводу возможных обвинений со стороны Москвы в связи с ударами дальнобойным оружием вглубь России, которые могут рассматриваться как агрессия.

    Напомним, российские военные нанесли ответный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что удар по энергообъектам Украины стал частью ответа на атаку ATACMS по Таганрогу.

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    11 декабря 2024, 04:39 • Новости дня
    Стало известно о планах США ужесточить запрет на экспорт российской нефти

    Администрация Байдена планирует усилить санкции против экспорта нефти из России

    Стало известно о планах США ужесточить запрет на экспорт российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Администрация США рассматривает возможность введения новых санкций против российского экспорта нефти, что может затронуть покупателей из Индии и Китая, сообщило Bloomberg.

    По информации агентства, администрация президента США Джо Байдена в ближайшее время может принять более строгие меры по ограничению экспорта российской нефти, сообщает ТАСС.

    Как отметили источники, Вашингтон рассматривает возможность введения санкций, аналогичных тем, которые применяются в отношении экспорта нефти из Ирана.

    Эксперты отметили, что новые ограничения могут затронуть не только Россию, но и страны-импортеры энергоресурсов, такие как Индия и Китай. Такая мера может привести к резкому росту цен на нефть и усилению напряженности в мировой экономике, подчеркивают специалисты.

    Кроме того, США могут ввести санкции против танкерного флота, который, по данным Bloomberg, занимается транспортировкой российской нефти.

    Как писала газета «Взгляд», 14 ноября Европарламент призвал закрыть Ла-Манш для танкеров с российской нефтью.

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    13 декабря 2024, 09:36 • Новости дня
    Сенатор США призвал прекратить финансировать Украину

    Сенатор США Майк Ли потребовал прекратить финансирование Украины

    Сенатор США призвал прекратить финансировать Украину
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сенатор-республиканец Майк Ли из Юты выступил против дальнейшей финансовой поддержки Украины со стороны США.

    Американский сенатор Майк Ли, представляющий республиканцев от штата Юта, обратился с призывом к прекращению финансовой помощи Украине, передает ТАСС.

    «Больше никаких чертовых денег Украине», – написал политик в соцсети.

    Эта эмоциональная реакция сенатора последовала после объявления Белым домом о выделении очередного пакета помощи Киеву.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США предоставляют Украине очередной пакет военной помощи на сумму 500 млн долларов, который включает боеприпасы, бронемашины и средства защиты.

    До этого президент США Джо Байден утвердил 72-й пакет военной помощи для Украины, включающий средства ПВО, дроны и артиллерию.

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    13 декабря 2024, 13:49 • Новости дня
    CNN: США до конца января поставят Украине сотни тысяч снарядов и ракет

    CNN сообщил о поставках США Украине до середины января сотен тысяч снарядов и бронетехники

    CNN: США до конца января поставят Украине сотни тысяч снарядов и ракет
    @ Senior Airman Faith Barron/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    До середины января США планируют доставить на Украину значительные партии вооружений, включая сотни тысяч снарядов, чтобы завершить поставки до окончания президентства Джо Байдена, сообщил канал CNN.

    США планируют до середины января доставить на Украину сотни тысяч снарядов, ракеты и бронетехнику, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Это является частью усилий администрации Джо Байдена по поддержке Украины в рамках ранее объявленной военной помощи. Вся программа должна быть реализована до того, как Байден покинет пост президента США.

    Высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил телеканалу, что «с настоящего момента и до середины января США поставят Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные средства».

    По данным СМИ, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан руководит этими поставками. Он поручил министру обороны Ллойду Остину ускорить процесс доставки. Салливан на прошлой неделе проинформировал главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о деталях предстоящих морских и воздушных перевозок.

    Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что США передают Украине очередной пакет военной помощи на сумму 500 млн долларов, который включает боеприпасы, бронемашины, а также средства защиты от радиации и химического оружия.

    До этого избранный президент США Джо Байден утвердил 72-й пакет военной помощи для Украины, включающий средства ПВО, дроны и артиллерию.

    Также США заверили, что готовы обеспечить ВСУ необходимым снаряжением и обучением в случае увеличения украинской мобилизации за счет 18-летних призывников.

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    12 декабря 2024, 16:46 • Новости дня
    Трамп стал «Человеком года» по версии Time, обойдя Маска и Цукерберга
    Трамп стал «Человеком года» по версии Time, обойдя Маска и Цукерберга
    @ time.com

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-президент США Дональд Трамп был признан «Человеком года» журналом Time, обойдя известных политиков и предпринимателей, включая Маска и Цукерберга.

    Как передает РИА «Новости», Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, был назван «Человеком года» по версии журнала Time. Он обошел таких известных личностей, как предприниматель Илон Маск, вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и основатель корпорации Meta Марк Цукерберг.

    «Дональд Трамп – «Человек года» по версии Time», – говорится в сообщении журнала.

    В число претендентов на звание также входили президент Мексики Клаудия Шейнбаум, супруга британского принца Кейт Миддлтон и глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. Также на это звание претендовали популярный американский комик Джо Роган и Юлия Навальная.

    Начиная с 1927 года Time публикует обложку с «Человеком года», которым может стать человек, группа лиц или явление, оказавшие наибольшее влияние на заголовки прессы в уходящем году. В 2023 году звания «Человек года» была удостоена певица Тейлор Свифт.


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    12 декабря 2024, 16:20 • Новости дня
    Трамп раскритиковал Киев за использование американских ракет против России

    Трамп осудил запуск Киевом американских ракет по России и эскалацию конфликта

    Трамп раскритиковал Киев за использование американских ракет против России
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Дональд Трамп выразил недовольство действиями Киева, обвинив его в эскалации конфликта из-за использования ракет американского производства против России и подчеркнув, что ситуация на Украине сложнее, чем на Ближнем Востоке.

    Избранный президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями Киева, который использовал американские ракеты ATACMS для ударов по России, сообщает ТАСС.

    В интервью журналу Time Трамп подчеркнул, что категорически не согласен с подобными действиями и заявил, что данный шаг лишь ведет к эскалации конфликта. Он задался вопросом, почему такой подход избран, если это приводит к обострению ситуации. Трамп высказал мнение, что конфликт на Украине является более сложным, чем проблемы на Ближнем Востоке.

    Напомним, 24 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о безрассудных шагах США в конфликте на Украине. Он также обратил внимание на недавнее обновление ядерной доктрины России. По словам Пескова, эти изменения следует рассматривать как сигнал Западу и что в этом нет случайностей, а есть определенная закономерность.

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    12 декабря 2024, 08:41 • Новости дня
    Цены на нефть немного выросли перед выходом доклада МЭА

    Мировые цены на нефть немного выросли перед выходом доклада Международного энергетического агентства

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в четверг пошли в рост, пока инвесторы ждут сигналов от выходящего доклада Международного энергетического агентства (МЭА) о состоянии рынка.

    Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.57 растет на 0,16%, до 73,64 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,06%, до 70,33 доллара, передает РИА «Новости».

    В четверг ожидается публикация доклада МЭА о состоянии нефтяного рынка. Инвесторы рассчитывают получить оценки рыночного баланса на следующий год, отмечают аналитики ANZ Research, мнение которых приводит газета Wall Street Journal.

    Кроме того, эксперты продолжают оценивать вышедший накануне доклад Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК), которая понизила прогноз роста мирового спроса по итогам этого года на 210 тыс. баррелей в сутки. Теперь ожидается увеличение спроса на 1,6 млн баррелей, до 103,8 млн в день. В следующем году ОПЕК прогнозирует рост спроса на 1,4 млн баррелей в сутки, почти до 105,3 млн баррелей.

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